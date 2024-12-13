Sblocca l'Efficienza con un Generatore di Video per l'Onboarding HR
Offri esperienze di onboarding coinvolgenti ai nuovi assunti. Crea video professionali senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina che un professionista HR debba produrre rapidamente un video di onboarding coinvolgente di 45 secondi utilizzando un modello predefinito. Progetta un video moderno e informativo con immagini pulite e audio chiaro che guidi i nuovi dipendenti attraverso la loro prima settimana, sfruttando i Modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida.
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi specificamente per i dipendenti remoti, coprendo le informazioni essenziali del primo giorno come la configurazione IT e gli strumenti di comunicazione. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e interattivo, incorporando testo sullo schermo per i punti chiave, tutto generato senza sforzo da un copione completo utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video.
Produci un video AI conciso di 30 secondi per la leadership aziendale, riassumendo i benefici di un processo di onboarding dei dipendenti migliorato. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo raffinato e d'impatto con una voce narrante professionale, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio convincente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione nella Formazione.
Migliora l'onboarding e le esperienze di apprendimento dei dipendenti, assicurando che i nuovi assunti rimangano coinvolti e memorizzino informazioni cruciali fin dal primo giorno.
Scala l'Onboarding e Raggiungi Tutti i Nuovi Assunti.
Produci senza sforzo contenuti di onboarding completi, garantendo messaggi coerenti e accessibilità per tutti i dipendenti, ovunque si trovino.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la generazione di video per l'onboarding HR?
HeyGen rende la generazione di video per l'onboarding HR semplice grazie al suo potente generatore di video AI, che include una libreria completa di modelli video personalizzabili. Questo consente alle aziende di produrre rapidamente contenuti di onboarding dei dipendenti professionali e coinvolgenti senza richiedere una vasta esperienza in editing video.
Posso personalizzare gli avatar AI e i contenuti per i miei video di onboarding con HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre un'ampia personalizzazione dei video, permettendoti di scegliere tra diversi avatar AI o persino crearne di personalizzati. Puoi anche personalizzare i copioni e aggiungere voiceover dal suono naturale, assicurando che il tuo video di onboarding rifletta perfettamente lo stile e il messaggio unico del tuo brand.
Quali tipi di modelli video sono disponibili per l'onboarding dei dipendenti su HeyGen?
HeyGen offre una vasta selezione di modelli video progettati appositamente per l'onboarding dei dipendenti. Questi modelli facili da personalizzare ti permettono di creare video professionali in modo efficiente, garantendo un'esperienza di benvenuto coerente e coinvolgente per tutti i nuovi assunti.
Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding professionali e condivisibili?
HeyGen, come avanzato generatore di video AI, consente la creazione di video di onboarding di alta qualità e professionali con una facilità impareggiabile. Una volta completato il tuo video di onboarding, può essere condiviso ed esportato senza sforzo in vari formati, semplificando l'esperienza dei nuovi assunti su tutte le piattaforme.