Crea un video di formazione coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti, introducendoli alla cultura aziendale e ai primi passi. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che li guida attraverso un'interfaccia visivamente pulita e moderna, con una musica di sottofondo vivace, rendendo l'esperienza di onboarding iniziale accogliente e informativa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione professionale di 60 secondi per l'onboarding HR, specificamente per i team HR da distribuire durante l'orientamento dei nuovi assunti. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e aziendale, utilizzando la generazione di Voiceover professionale per trasmettere efficacemente le informazioni chiave sulle politiche. Questo video mira a semplificare il processo di consegna delle informazioni iniziali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video accessibile di 30 secondi per l'onboarding remoto, aiutando i nuovi membri del team a sentirsi connessi fin dal primo giorno. L'approccio visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando sottotitoli chiari per personalizzare il contenuto e garantire che tutte le informazioni siano facilmente digeribili indipendentemente dalla posizione o dall'ambiente audio, favorendo un senso di appartenenza.
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo di 90 secondi per i manager HR e i formatori, dimostrando come generare efficacemente contenuti video scalabili per le varie esigenze dipartimentali. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e pulita, utilizzando una varietà di modelli e scene personalizzabili per mostrare tempi di produzione rapidi senza compromettere la qualità, rendendo il processo di creazione dei contenuti semplice.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per l'Onboarding HR

Crea senza sforzo video di onboarding professionali e coinvolgenti con AI, semplificando il tuo processo di orientamento per i nuovi assunti e garantendo un'esperienza coerente e personalizzata per ogni dipendente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di onboarding. Sfrutta la nostra capacità di trasformare testo in video da script per trasformare istantaneamente il tuo testo in un voiceover, formando la base del tuo video di formazione per l'onboarding HR.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una vasta libreria di avatar AI e modelli personalizzabili. Questi elementi visivi daranno vita al tuo messaggio e renderanno i tuoi video di onboarding dei dipendenti più interattivi.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Media
Rafforza l'identità della tua azienda applicando il logo e i colori del tuo brand utilizzando i nostri controlli di branding. Incorpora immagini rilevanti o registrazioni dello schermo dalla nostra libreria multimediale per personalizzare i contenuti e fornire dettagli completi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Finalizza il tuo video con rapporti d'aspetto appropriati ed esportalo in alta definizione. Otterrai contenuti video scalabili pronti per essere condivisi, riducendo significativamente i tempi di produzione per i tuoi team HR.

Casi d'Uso

Chiarisci Argomenti HR Complessi

Chiarisci Argomenti HR Complessi

Semplifica politiche e procedure HR complesse in contenuti video chiari e digeribili, migliorando la comprensione e la conformità dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?

HeyGen funge da potente generatore di video di formazione per l'onboarding HR, permettendoti di creare video di formazione altamente coinvolgenti in modo efficiente. Questo riduce significativamente i tempi di produzione per l'orientamento dei nuovi assunti, rendendo il tuo onboarding dei dipendenti più impattante.

Cosa rende HeyGen una piattaforma ideale per la creazione di video AI per i team HR?

HeyGen è una piattaforma ideale per la creazione di video AI per i team HR perché offre modelli personalizzabili e avatar AI realistici. Questo consente la rapida produzione di contenuti video professionali e scalabili per varie esigenze HR.

HeyGen può aiutare a creare video personalizzati per l'onboarding remoto?

Sì, HeyGen ti consente di personalizzare i contenuti per un efficace onboarding remoto utilizzando avatar AI e integrando registrazioni dello schermo. Questo assicura video di formazione coinvolgenti che risuonano con i nuovi assunti indipendentemente dalla loro posizione.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding HR?

HeyGen semplifica il processo agendo come un efficiente generatore di video di formazione per l'onboarding HR, sfruttando script potenziati dall'AI e capacità di trasformare testo in video da script. Questo riduce drasticamente i tempi di produzione, rendendolo un generatore di video senza soluzione di continuità per una formazione completa.

