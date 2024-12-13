Creatore di Video Esplicativi per HR: Crea Video HR Coinvolgenti Velocemente

Crea senza sforzo video esplicativi animati professionali per la formazione e l'onboarding utilizzando avatar AI.

Crea un video esplicativo di 90 secondi per le risorse umane, progettato per i nuovi assunti, che mostri le politiche aziendali essenziali e introduzioni al team. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e accogliente, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per rendere il contenuto coinvolgente e personale, insieme a voiceover professionali generati con la generazione di voiceover di HeyGen. Questo video mira a semplificare il processo di onboarding per i dipartimenti HR.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 1 minuto per i dipendenti esistenti, annunciando una nuova politica aziendale o un beneficio. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e professionale, utilizzando i modelli e le scene esistenti di HeyGen per una creazione rapida. Assicurati che l'audio includa una generazione di voiceover chiara e che i sottotitoli/caption siano aggiunti automaticamente per l'accessibilità, migliorando la comunicazione interna e il coinvolgimento dei dipendenti in vari dipartimenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 2 minuti per le risorse umane che dettagli il processo di revisione delle prestazioni annuali, rivolto a tutti i dipendenti. L'approccio visivo dovrebbe essere informativo e facile da seguire, incorporando filmati e immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare ogni passaggio. Una generazione di voiceover professionale dovrebbe guidare gli spettatori attraverso il processo, rendendo le informazioni complesse digeribili e chiare per scopi di formazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 45 secondi per riassumere i nuovi benefici per i dipendenti o un traguardo aziendale, adatto a più piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e coinvolgente, trasmettendo rapidamente le informazioni chiave utilizzando la funzionalità di testo in video da script di HeyGen per trasformare rapidamente i punti elenco in una presentazione dinamica. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che appaia ottimo sui portali interni e sui social media, mostrando la potenza della creazione video alimentata dall'AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Esplicativi HR Coinvolgenti

Produci senza sforzo video esplicativi animati professionali e d'impatto per la formazione HR, l'onboarding e la comunicazione interna utilizzando l'AI, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia incollando il tuo script HR direttamente nella piattaforma per sfruttare la creazione di testo in video senza soluzione di continuità, trasformando il tuo contenuto in una storia visiva coinvolgente.
2
Step 2
Personalizza con Avatar e Scene
Seleziona tra una varietà di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco umano professionale e coinvolgente al tuo video esplicativo.
3
Step 3
Migliora con Voce e Testo
Genera voiceover professionali per il tuo script direttamente all'interno della piattaforma, garantendo una consegna chiara e d'impatto senza registrazioni esterne.
4
Step 4
Finalizza e Distribuisci
Esporta il tuo video esplicativo HR completato in alta definizione per scaricare il video e condividerlo facilmente su tutti i tuoi canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il coinvolgimento e il morale dei dipendenti con contenuti HR ispiratori

.

Crea video d'impatto per le comunicazioni interne, la costruzione della cultura e il riconoscimento dei dipendenti per favorire un ambiente di lavoro positivo.

background image

Domande Frequenti

Come funziona la creazione di video esplicativi alimentata dall'AI di HeyGen?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per trasformare il testo in video esplicativi coinvolgenti. Gli utenti possono semplicemente inserire uno script, e HeyGen genera video esplicativi animati con avatar AI e voiceover professionali, semplificando l'intero processo di creazione con un'interfaccia facile da usare. Questa creazione video alimentata dall'AI rende i temi complessi facili da comprendere.

Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen un creatore ideale di video esplicativi per HR?

HeyGen offre funzionalità robuste per le esigenze di creazione di video esplicativi per HR, inclusa una vasta libreria di modelli video specificamente progettati per la comunicazione HR. Puoi utilizzare avatar AI, branding personalizzato e voiceover professionali per creare facilmente video di formazione, onboarding e comunicazione interna coinvolgenti.

HeyGen può aiutarmi a personalizzare i video esplicativi animati con il mio branding?

Assolutamente. HeyGen fornisce opzioni di personalizzazione complete per i tuoi video esplicativi animati. Puoi incorporare il logo della tua azienda, i colori del brand e scegliere da un'ampia libreria multimediale per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand e soddisfino la tua strategia di marketing.

HeyGen supporta la generazione di voiceover professionali e sottotitoli?

Sì, HeyGen eccelle nel fornire audio di alta qualità e funzionalità di accessibilità. Il nostro generatore di voiceover AI produce voiceover professionali in più lingue, e la piattaforma aggiunge automaticamente sottotitoli/caption accurati, garantendo che i tuoi video esplicativi siano accessibili e coinvolgenti per tutti gli spettatori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo