Creatore di Video Esplicativi HR: Semplifica Formazione e Onboarding
Crea video esplicativi HR professionali per la formazione e l'onboarding in pochi minuti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di comunicazione interna di 90 secondi rivolto ai team di comunicazione interna e ai responsabili HR, mostrando come HeyGen possa semplificare gli aggiornamenti aziendali. Utilizza uno stile visivo dinamico e brandizzato, sfruttando efficacemente i modelli e le scene di HeyGen e il supporto di stock per illustrare i messaggi chiave. L'audio dovrebbe presentare una generazione di voce narrante amichevole e professionale, accompagnata da sottotitoli/caption chiari e accessibili per garantire la massima diffusione.
Produci un video esplicativo di onboarding di 2 minuti rivolto ai nuovi assunti, creato da specialisti HR responsabili dell'onboarding. La presentazione visiva dovrebbe essere accogliente, informativa e coerente con il branding aziendale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per guidare i nuovi dipendenti nei loro primi passi. Assicurati che l'audio presenti una generazione di voce narrante chiara e incoraggiante con musica di sottofondo sottile, rafforzando la cultura e il processo aziendale.
Progetta un video animato di 45 secondi per piccoli imprenditori e generalisti HR, illustrando la rapida creazione di contenuti HR coinvolgenti utilizzando HeyGen. L'approccio visivo dovrebbe essere luminoso, semplice e coinvolgente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi in modo efficace. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per dimostrare quanto facilmente il video possa essere adattato per varie piattaforme social, il tutto accompagnato da una generazione di voce narrante concisa e vivace e un rinforzo di testo sullo schermo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica la Formazione e l'Onboarding HR.
Sviluppa video esplicativi completi e coinvolgenti per diversi corsi di formazione e processi di onboarding, raggiungendo tutti i dipendenti in modo efficiente.
Migliora l'Apprendimento e la Ritenzione dei Dipendenti.
Utilizza video esplicativi potenziati dall'AI per migliorare significativamente la comprensione, il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze del personale in tutte le iniziative di apprendimento HR.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video per trasformare i tuoi script in video esplicativi coinvolgenti. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione video, permettendoti di generare voiceover professionali e video animati con un'interfaccia facile da usare.
Posso personalizzare i video del mio brand usando HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di personalizzazione del brand, permettendoti di applicare i tuoi loghi e colori a tutti i tuoi contenuti video. Scegli tra una varietà di modelli video e utilizza il nostro editor intuitivo drag-and-drop per assicurarti che i tuoi video esplicativi siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand per una comunicazione interna efficace.
Quali funzionalità di accessibilità offre HeyGen per i contenuti video?
HeyGen migliora l'accessibilità dei video generando automaticamente sottotitoli e caption per tutti i tuoi video, una funzionalità critica per la formazione e per raggiungere un pubblico più ampio. Il nostro generatore di voce AI fornisce anche voiceover professionali di alta qualità in più lingue, garantendo una comunicazione chiara e inclusiva.
HeyGen è adatto per creare video esplicativi HR?
Sì, HeyGen è un creatore di video esplicativi HR ideale, che consente alle aziende di produrre video esplicativi di alta qualità per varie esigenze HR. Crea facilmente contenuti coinvolgenti per l'onboarding di nuovi dipendenti, la formazione e il miglioramento della comunicazione interna con la nostra interfaccia facile da usare.