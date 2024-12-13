Creatore di Video Esplicativi HR: Semplifica Formazione e Onboarding

Crea video esplicativi HR professionali per la formazione e l'onboarding in pochi minuti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video esplicativo di 1 minuto per i nuovi professionisti delle risorse umane e i responsabili della formazione e sviluppo, dimostrando come generare rapidamente video di formazione sulla conformità utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e aziendale, con animazioni sottili, mentre l'audio dovrebbe utilizzare una voce narrante AI professionale e coinvolgente. Evidenzia la facilità di conversione del testo in video da script con diversi avatar AI per spiegare semplicemente le complesse politiche HR.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 90 secondi rivolto ai team di comunicazione interna e ai responsabili HR, mostrando come HeyGen possa semplificare gli aggiornamenti aziendali. Utilizza uno stile visivo dinamico e brandizzato, sfruttando efficacemente i modelli e le scene di HeyGen e il supporto di stock per illustrare i messaggi chiave. L'audio dovrebbe presentare una generazione di voce narrante amichevole e professionale, accompagnata da sottotitoli/caption chiari e accessibili per garantire la massima diffusione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di onboarding di 2 minuti rivolto ai nuovi assunti, creato da specialisti HR responsabili dell'onboarding. La presentazione visiva dovrebbe essere accogliente, informativa e coerente con il branding aziendale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per guidare i nuovi dipendenti nei loro primi passi. Assicurati che l'audio presenti una generazione di voce narrante chiara e incoraggiante con musica di sottofondo sottile, rafforzando la cultura e il processo aziendale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video animato di 45 secondi per piccoli imprenditori e generalisti HR, illustrando la rapida creazione di contenuti HR coinvolgenti utilizzando HeyGen. L'approccio visivo dovrebbe essere luminoso, semplice e coinvolgente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi in modo efficace. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per dimostrare quanto facilmente il video possa essere adattato per varie piattaforme social, il tutto accompagnato da una generazione di voce narrante concisa e vivace e un rinforzo di testo sullo schermo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi HR

Produci rapidamente video esplicativi HR professionali per la formazione e la comunicazione interna utilizzando strumenti AI intuitivi e modelli sorprendenti, risparmiando tempo e coinvolgendo il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Inizia con un Modello
Inizia digitando o incollando il tuo messaggio HR nell'editor. La nostra potente funzionalità "Testo in video da script" sincronizzerà automaticamente il tuo contenuto, rendendo la creazione del video senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di "avatar AI" realistici. Questi presentatori digitali trasmetteranno il tuo contenuto HR con espressioni e movimenti naturali, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Personalizza con i Controlli di Branding
Personalizza il tuo video esplicativo applicando l'identità unica della tua azienda. Utilizza i nostri "Controlli di branding" per integrare il tuo logo, i colori del brand e i font, garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Condividi il Tuo Video di Comunicazione Interna
Finalizza il tuo video esplicativo HR e preparalo per la distribuzione. Usa il "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, rendendolo pronto per una "comunicazione interna" senza interruzioni all'interno della tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Favorisci la Comunicazione Interna e la Cultura

Produci video ispiratori e informativi per articolare i valori aziendali, condividere annunci importanti e favorire una cultura interna positiva all'interno dell'organizzazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video per trasformare i tuoi script in video esplicativi coinvolgenti. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione video, permettendoti di generare voiceover professionali e video animati con un'interfaccia facile da usare.

Posso personalizzare i video del mio brand usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di personalizzazione del brand, permettendoti di applicare i tuoi loghi e colori a tutti i tuoi contenuti video. Scegli tra una varietà di modelli video e utilizza il nostro editor intuitivo drag-and-drop per assicurarti che i tuoi video esplicativi siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand per una comunicazione interna efficace.

Quali funzionalità di accessibilità offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen migliora l'accessibilità dei video generando automaticamente sottotitoli e caption per tutti i tuoi video, una funzionalità critica per la formazione e per raggiungere un pubblico più ampio. Il nostro generatore di voce AI fornisce anche voiceover professionali di alta qualità in più lingue, garantendo una comunicazione chiara e inclusiva.

HeyGen è adatto per creare video esplicativi HR?

Sì, HeyGen è un creatore di video esplicativi HR ideale, che consente alle aziende di produrre video esplicativi di alta qualità per varie esigenze HR. Crea facilmente contenuti coinvolgenti per l'onboarding di nuovi dipendenti, la formazione e il miglioramento della comunicazione interna con la nostra interfaccia facile da usare.

