Generatore di Video Educativi HR: Semplifica la Creazione di Formazione

Semplifica i tuoi video di formazione HR e migliora l'onboarding dei dipendenti. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per creare contenuti coinvolgenti senza sforzo.

Crea un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi assunti, utilizzando un avatar AI per introdurre la cultura aziendale e i passaggi iniziali chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e professionale, accompagnato da una voce fuori campo chiara e amichevole generata da testo a video, garantendo una prima impressione fluida.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di aggiornamento HR di 30 secondi per tutti i dipendenti, utilizzando un modello dinamico dai modelli e scene di HeyGen per evidenziare i cambiamenti imminenti nei benefici. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e conciso, con una generazione di voce fuori campo vivace, rendendo le informazioni essenziali facilmente digeribili e visivamente attraenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 45 secondi per spiegare la nuova politica di lavoro a distanza a tutti i dipendenti, incorporando media di stock rilevanti dalla libreria multimediale. Lo stile visivo deve essere semplice e professionale, arricchito da sottotitoli chiari per l'accessibilità, garantendo una comprensione completa del video educativo HR.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un modulo di formazione sulla conformità di 90 secondi per i team dipartimentali, utilizzando un avatar AI autorevole per fornire linee guida critiche. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e professionale, con la possibilità di regolare il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme interne, garantendo un messaggio coerente in tutta l'organizzazione attraverso questo video di formazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Educativi HR

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione HR in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e potenti capacità di testo a video, semplificando l'educazione dei dipendenti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per essere il presentatore del tuo video di formazione HR, personalizzando i tuoi contenuti per un'educazione efficace dei dipendenti.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Formazione
Converti facilmente i tuoi contenuti scritti in dialoghi parlati. La capacità di conversione da testo a video di HeyGen genera automaticamente voci fuori campo professionali dal tuo script HR.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi e Branding
Aggiungi media di supporto e applica i controlli di branding della tua azienda (logo, colori) per allineare i tuoi video HR agli standard aziendali per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto video utilizzando il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni di HeyGen per preparare il tuo video educativo HR per qualsiasi piattaforma, incluse le opzioni per l'esportazione SCORM.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Politiche e Argomenti HR Complessi

.

Semplifica politiche e procedure HR complesse in video AI chiari e comprensibili, garantendo che tutti i dipendenti comprendano le linee guida essenziali dell'azienda.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video educativi HR con avatar AI?

HeyGen ti consente di creare video educativi HR coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e teste parlanti. Questi avatar interattivi possono trasmettere i tuoi contenuti formativi, rendendo l'onboarding dei dipendenti e la condivisione delle conoscenze più dinamici ed efficaci.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficiente per i video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video consentendo la conversione da testo a video dai tuoi script. Con un'ampia selezione di modelli video e potenti funzionalità di editing, HeyGen ti aiuta a produrre rapidamente video di formazione di alta qualità per qualsiasi scopo.

HeyGen può semplificare la creazione di video HR per l'onboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen è una piattaforma video AI ideale per creare video HR professionali, specialmente per l'onboarding dei dipendenti. Puoi facilmente generare contenuti completi, dai messaggi di benvenuto alle panoramiche delle politiche, garantendo una condivisione delle conoscenze coerente e coinvolgente in tutta la tua organizzazione.

HeyGen supporta il branding per i video di formazione aziendale?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in qualsiasi modello video. Questo assicura che tutti i tuoi video educativi HR mantengano un'identità di marca coerente e professionale.

