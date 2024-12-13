Creatore di Video per la Conformità HR: Semplifica la Tua Formazione Oggi

Aumenta la ritenzione delle conoscenze per i video di formazione HR del tuo team con avatar AI realistici, rendendo la conformità coinvolgente ed efficiente.

Progetta un video introduttivo coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti, concentrandoti sui principi fondamentali della conformità HR e sui valori aziendali. Rivolto ai nuovi dipendenti, utilizza uno stile visivo luminoso e professionale con una colonna sonora vivace, sfruttando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per un aspetto coerente del brand durante l'onboarding dei dipendenti.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 90 secondi per la formazione sulla conformità che spieghi le normative sulla privacy dei dati. Questo video dovrebbe essere rivolto a tutti i dipendenti esistenti per la formazione di aggiornamento annuale, impiegando un approccio visivo basato su scenari con una voce narrante seria ma accessibile. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in un formato facilmente digeribile, migliorando la ritenzione delle conoscenze.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo conciso di 45 secondi per annunciare una nuova politica HR riguardante le linee guida sul lavoro a distanza. Questo video è destinato ai responsabili HR per la distribuzione ai loro team, con uno stile visivo moderno e informativo e una narrazione diretta e autorevole. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente una presentazione professionale per questo aggiornamento critico sulla conformità HR.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video motivazionale di 30 secondi che enfatizzi la condotta positiva sul posto di lavoro e le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti. Adattato per tutti i dipendenti, questo video dovrebbe avere uno stile visivo leggero e accattivante con una voce incoraggiante e calda. Genera l'audio coinvolgente utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per ricordare al personale un aspetto positivo della cultura aziendale.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Conformità HR

Crea senza sforzo video di conformità e formazione HR coinvolgenti e accurati con la piattaforma AI di HeyGen, garantendo un'elevata ritenzione delle conoscenze dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione sulla conformità. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il "testo in video da script" per trasformare istantaneamente il tuo testo in una base video dinamica, rendendo il processo di produzione di un video di conformità HR intuitivo ed efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio HR in modo professionale e inclusivo. Questi avatar danno vita ai tuoi video di formazione HR, migliorando il coinvolgimento e la comprensione dei dipendenti senza bisogno di attori o riprese complesse.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Brand
Assicurati che i tuoi contenuti siano in linea con l'identità aziendale applicando i colori, i loghi e i font del tuo brand. I "controlli di branding" di HeyGen ti permettono di mantenere un aspetto professionale e familiare per tutti i materiali del tuo programma di formazione aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video aggiungendo "sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e un apprendimento migliorato. Una volta completato, esporta facilmente i tuoi video di formazione sulla conformità in vari formati, pronti per la distribuzione al tuo team o al sistema di gestione dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Politiche HR Complesse

Trasforma politiche HR intricate e linee guida sulla conformità in video chiari e comprensibili che migliorano la comprensione e l'adesione dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di conformità e formazione HR?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti per video di conformità HR e video di formazione HR AI utilizzando avatar AI avanzati e la funzionalità di trasformazione del testo in video da script. La nostra piattaforma consente ai team di generare rapidamente materiali di formazione professionali e coinvolgenti da un semplice script, rendendola un potente creatore di video di conformità HR.

HeyGen può aiutare a migliorare la ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione aziendale?

Sì, HeyGen aumenta significativamente la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti attraverso video esplicativi dinamici con avatar AI realistici. Trasformando contenuti aridi in video animati coinvolgenti, HeyGen assicura che il tuo programma di formazione aziendale risuoni efficacemente con i dipendenti.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video di formazione HR creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di formazione HR si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e i colori del brand utilizzando template personalizzabili, mantenendo un aspetto coerente e professionale in tutti i materiali del tuo programma di formazione aziendale.

HeyGen è uno strumento efficiente per sviluppare video di onboarding?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video incredibilmente efficiente per sviluppare video di onboarding di alta qualità e accelerare l'inserimento dei dipendenti. La capacità della nostra piattaforma di trasformare il testo in video da script consente una rapida generazione di contenuti, permettendo un rapido dispiegamento di video di formazione essenziali.

