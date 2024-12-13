Generatore di Video di Conformità HR: Semplifica la Formazione

Trasforma facilmente i testi in video di formazione sulla conformità coinvolgenti utilizzando la conversione testo-a-video, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.

433/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 45 secondi che aggiorni tutti i dipendenti sui recenti cambiamenti normativi. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e coinvolgente con testi sovrapposti concisi, presentato da avatar AI diversi per massimizzare la ritenzione delle conoscenze, sfruttando la funzione di avatar AI di HeyGen per una presentazione dinamica e accessibile.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione HR di 30 secondi rivolto a manager e team leader, sottolineando l'importanza della comunicazione inclusiva e del coinvolgimento positivo dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirazionale e chiaro, utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave, rendendo il contenuto digeribile e memorabile.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione aziendale di 90 secondi per il personale remoto a livello globale, semplificando un argomento complesso come le migliori pratiche di cybersecurity. Il video dovrebbe avere uno stile visivo diretto e autorevole, combinando filmati di repertorio pertinenti con spiegazioni testuali dinamiche, creato in modo efficiente attraverso la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, evidenziando la piattaforma come un efficace strumento AI per la diffusione globale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Conformità HR

Sfrutta una piattaforma video AI per creare video di formazione HR coinvolgenti in modo efficiente, migliorando la ritenzione delle conoscenze e garantendo la conformità con facilità.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Incolla il tuo contenuto di conformità HR nella piattaforma video AI di HeyGen. La nostra funzione di conversione testo-a-video trasformerà istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Questi presentatori digitali consegneranno i tuoi messaggi critici di formazione sulla conformità in modo professionale.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Genera voiceover dal suono naturale per il tuo script in varie lingue. Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per personalizzare il video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Conformità
Genera il tuo video finale di conformità HR. Esportalo facilmente e integralo nel tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) per una formazione aziendale scalabile e una migliore ritenzione delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi HR e Migliora l'Istruzione

.

Trasforma regolamenti HR complessi in contenuti video chiari e comprensibili, migliorando significativamente la comprensione e i risultati di conformità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la generazione di video di conformità HR?

HeyGen funge da avanzata piattaforma video AI, trasformando i tuoi script di video di conformità HR in contenuti coinvolgenti senza sforzo. Con una potente conversione testo-a-video e avatar AI personalizzabili, HeyGen semplifica l'intero processo di produzione video.

Quali benefici offre HeyGen per i video di formazione aziendale?

HeyGen fornisce una soluzione scalabile e conveniente per creare video di formazione aziendale di alta qualità. Utilizza i nostri modelli predefiniti e la generazione di voiceover AI per produrre rapidamente contenuti professionali, migliorando la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei dipendenti.

HeyGen può migliorare il coinvolgimento dei dipendenti nella formazione HR?

Assolutamente. HeyGen sfrutta avatar AI realistici e controlli di branding per creare video di formazione HR dinamici che catturano l'attenzione del tuo pubblico. Questo approccio personalizzato aiuta a potenziare il coinvolgimento dei dipendenti e migliora significativamente la ritenzione delle conoscenze.

Come facilita HeyGen la rapida produzione di video AI per l'HR?

HeyGen accelera la produzione di video AI permettendoti di generare video direttamente da script testuali con voiceover realistici e sottotitoli automatici. Questo efficiente processo di conversione testo-a-video assicura che tu possa creare rapidamente video di onboarding essenziali e materiali di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo