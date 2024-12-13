Creatore di Video per Comunicazioni HR: Aumenta il Coinvolgimento
Ottimizza i tuoi video di reclutamento e onboarding con la generazione di voiceover professionali per massimizzare il coinvolgimento dei dipendenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi che metta in risalto la cultura aziendale, rivolto sia ai dipendenti attuali che ai potenziali candidati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e vivace, mostrando il vero coinvolgimento dei dipendenti attraverso filmati diversificati provenienti dall'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, catturando il vero spirito del luogo di lavoro.
Produci un video conciso di aggiornamento delle comunicazioni interne di 30 secondi per tutti i dipendenti, fornendo informazioni essenziali con un tono chiaro e informativo. Per massimizzare l'accessibilità e la comprensione, questo video HR utilizzerà i sottotitoli automatici di HeyGen, garantendo che ogni dipendente possa seguire facilmente gli annunci importanti.
Genera un teaser video di reclutamento coinvolgente di 45 secondi rivolto ai potenziali candidati, evidenziando le entusiasmanti opportunità di carriera e i vantaggi di unirsi al nostro team. Utilizzando uno stile visivo moderno e accattivante, questo video sarà costruito in modo efficiente utilizzando i vari Template e scene di HeyGen, permettendo una rapida personalizzazione per riflettere il nostro brand come datore di lavoro.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video per comunicazioni HR?
HeyGen trasforma le tue comunicazioni interne permettendoti di creare facilmente video HR professionali. Utilizza modelli video personalizzabili, avatar AI e la tecnologia Text-to-video da script per creare contenuti coinvolgenti per onboarding, formazione e coinvolgimento dei dipendenti in modo efficiente.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video HR con HeyGen?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione per allinearsi alla cultura e al branding della tua azienda. Puoi personalizzare completamente i modelli video, integrare i tuoi media, applicare controlli di branding come loghi e colori, e regolare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme.
HeyGen può aiutare nella creazione di video di onboarding e formazione efficaci?
Assolutamente. HeyGen è progettato per semplificare la creazione di video di onboarding e formazione ad alto impatto. Con avatar AI e generazione di voiceover, puoi produrre rapidamente contenuti coinvolgenti che garantiscono ai nuovi assunti e ai dipendenti esistenti di ricevere informazioni coerenti e professionali.
HeyGen supporta sottotitoli automatici e voiceover diversificati?
Sì, HeyGen offre un supporto robusto per sottotitoli automatici e generazione di voiceover diversificati. Questo assicura che i tuoi video HR siano accessibili e risuonino con una forza lavoro globale, migliorando il coinvolgimento complessivo dei dipendenti e la chiarezza della comunicazione.