Creatore di Video per Comunicazioni HR: Aumenta il Coinvolgimento

Ottimizza i tuoi video di reclutamento e onboarding con la generazione di voiceover professionali per massimizzare il coinvolgimento dei dipendenti.

Crea un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi assunti, progettato per essere professionale e positivo, con un avatar AI per introdurre i valori chiave dell'azienda e i primi passi. Questo video dovrebbe utilizzare gli avatar AI di HeyGen per personalizzare il benvenuto da parte dei responsabili dei vari dipartimenti, garantendo una prima impressione coerente e coinvolgente per ogni nuovo membro del team.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi che metta in risalto la cultura aziendale, rivolto sia ai dipendenti attuali che ai potenziali candidati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e vivace, mostrando il vero coinvolgimento dei dipendenti attraverso filmati diversificati provenienti dall'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, catturando il vero spirito del luogo di lavoro.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di aggiornamento delle comunicazioni interne di 30 secondi per tutti i dipendenti, fornendo informazioni essenziali con un tono chiaro e informativo. Per massimizzare l'accessibilità e la comprensione, questo video HR utilizzerà i sottotitoli automatici di HeyGen, garantendo che ogni dipendente possa seguire facilmente gli annunci importanti.
Prompt di Esempio 3
Genera un teaser video di reclutamento coinvolgente di 45 secondi rivolto ai potenziali candidati, evidenziando le entusiasmanti opportunità di carriera e i vantaggi di unirsi al nostro team. Utilizzando uno stile visivo moderno e accattivante, questo video sarà costruito in modo efficiente utilizzando i vari Template e scene di HeyGen, permettendo una rapida personalizzazione per riflettere il nostro brand come datore di lavoro.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Comunicazioni HR

Crea senza sforzo video HR professionali e coinvolgenti per onboarding, formazione e comunicazioni interne, migliorando la cultura aziendale con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Inizia selezionando da una vasta libreria di modelli video specifici per HR. Questi layout pre-progettati forniscono una base professionale per i tuoi video di onboarding, reclutamento o comunicazione interna.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script e Genera
Semplicemente incolla il tuo messaggio HR o script nell'editor. La nostra tecnologia Text-to-video da script genererà automaticamente scene video, sfruttando avatar AI e generazione di voiceover per dare vita alle tue parole.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Assicurati che i tuoi video HR siano allineati con l'identità della tua azienda. Utilizza opzioni di personalizzazione completa, inclusi controlli di branding, per aggiungere il tuo logo, i colori del brand e i media rilevanti dalla nostra vasta libreria.
4
Step 4
Genera e Condividi i Tuoi Video HR
Una volta perfezionato il tuo video, generarlo ed esportarlo facilmente. Includi sottotitoli automatici per l'accessibilità e condividi i tuoi video HR professionali su tutti i canali di comunicazione interna per coinvolgere i tuoi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Produci rapidamente video di reclutamento accattivanti e contenuti di branding del datore di lavoro per i social media per attrarre i migliori talenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per comunicazioni HR?

HeyGen trasforma le tue comunicazioni interne permettendoti di creare facilmente video HR professionali. Utilizza modelli video personalizzabili, avatar AI e la tecnologia Text-to-video da script per creare contenuti coinvolgenti per onboarding, formazione e coinvolgimento dei dipendenti in modo efficiente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video HR con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per allinearsi alla cultura e al branding della tua azienda. Puoi personalizzare completamente i modelli video, integrare i tuoi media, applicare controlli di branding come loghi e colori, e regolare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme.

HeyGen può aiutare nella creazione di video di onboarding e formazione efficaci?

Assolutamente. HeyGen è progettato per semplificare la creazione di video di onboarding e formazione ad alto impatto. Con avatar AI e generazione di voiceover, puoi produrre rapidamente contenuti coinvolgenti che garantiscono ai nuovi assunti e ai dipendenti esistenti di ricevere informazioni coerenti e professionali.

HeyGen supporta sottotitoli automatici e voiceover diversificati?

Sì, HeyGen offre un supporto robusto per sottotitoli automatici e generazione di voiceover diversificati. Questo assicura che i tuoi video HR siano accessibili e risuonino con una forza lavoro globale, migliorando il coinvolgimento complessivo dei dipendenti e la chiarezza della comunicazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo