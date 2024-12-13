Generatore di Video di Comunicazione HR: Crea Video HR Coinvolgenti
Produci rapidamente video di onboarding e formazione professionali utilizzando modelli e scene personalizzabili.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione conciso di 2 minuti per tutti i dipendenti, spiegando una nuova politica di conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, utilizzando grafica animata semplice e una narrazione chiara e professionale. Assicurati l'accessibilità per i diversi apprendenti incorporando "sottotitoli" per tutti i dialoghi, essenziali per una comunicazione interna efficace.
Produci un video di reclutamento coinvolgente di 45 secondi mirato ad attrarre i migliori talenti, mostrando l'ambiente innovativo della tua azienda. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e moderna, con cambi di scena rapidi e una traccia di sottofondo stimolante. Genera facilmente questo video convertendo un copione scritto direttamente in video utilizzando "testo in video da copione", potenziando i tuoi sforzi di "employer branding".
Progetta un video di comunicazione interna di 30 secondi allegro per annunciare una nuova iniziativa aziendale a tutto il personale. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e professionale, sfruttando i "modelli e scene" di HeyGen per creare rapidamente un messaggio d'impatto con un tono positivo e incoraggiante. Questo video semplifica efficacemente i processi di "comunicazione interna".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione dei Dipendenti.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione dei dipendenti utilizzando video HR generati dall'AI.
Rafforza il Branding del Datore di Lavoro.
Crea rapidamente video di reclutamento e branding del datore di lavoro coinvolgenti per le piattaforme social.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video HR utilizzando l'AI?
HeyGen rivoluziona la produzione di video HR permettendo agli utenti di trasformare i copioni in video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voce professionale, semplificando l'intero flusso di lavoro dal testo al video.
Posso personalizzare i video di comunicazione HR creati con HeyGen per il mio brand?
Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici nei modelli personalizzabili per un branding del datore di lavoro e comunicazioni interne coerenti.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i video HR?
HeyGen include robuste caratteristiche tecniche come sottotitoli automatici per l'accessibilità, una libreria multimediale completa per risorse diverse e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che i tuoi video HR siano professionalmente adattati per qualsiasi piattaforma.
Quali tipi di video HR può aiutarmi a creare HeyGen in modo efficiente?
HeyGen consente ai team HR di produrre rapidamente una varietà di contenuti, inclusi video di onboarding coinvolgenti, video di formazione completi e video di reclutamento d'impatto, accelerando la produzione di contenuti per tutte le fasi del ciclo di vita del dipendente.