Generatore di Video di Comunicazione HR: Crea Video HR Coinvolgenti

Produci rapidamente video di onboarding e formazione professionali utilizzando modelli e scene personalizzabili.

Crea un video di benvenuto di 1 minuto per i nuovi assunti, con un avatar AI per introdurre la cultura aziendale e i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e rassicurante, garantendo una prima impressione fluida per i "video di onboarding".

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione conciso di 2 minuti per tutti i dipendenti, spiegando una nuova politica di conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, utilizzando grafica animata semplice e una narrazione chiara e professionale. Assicurati l'accessibilità per i diversi apprendenti incorporando "sottotitoli" per tutti i dialoghi, essenziali per una comunicazione interna efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di reclutamento coinvolgente di 45 secondi mirato ad attrarre i migliori talenti, mostrando l'ambiente innovativo della tua azienda. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e moderna, con cambi di scena rapidi e una traccia di sottofondo stimolante. Genera facilmente questo video convertendo un copione scritto direttamente in video utilizzando "testo in video da copione", potenziando i tuoi sforzi di "employer branding".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione interna di 30 secondi allegro per annunciare una nuova iniziativa aziendale a tutto il personale. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e professionale, sfruttando i "modelli e scene" di HeyGen per creare rapidamente un messaggio d'impatto con un tono positivo e incoraggiante. Questo video semplifica efficacemente i processi di "comunicazione interna".
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Comunicazione HR

Crea senza sforzo video HR coinvolgenti per onboarding, formazione e comunicazioni interne con strumenti potenziati dall'AI e modelli professionali.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo copione di comunicazione HR direttamente nel generatore. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in un video dinamico, fornendo una solida base per il tuo messaggio.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli professionali o seleziona un avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questo assicura che il tuo video sia visivamente accattivante e d'impatto per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Applica il branding della tua azienda aggiungendo loghi e colori al tuo video. Questo garantisce che ogni comunicazione HR mantenga un'identità di brand coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionato il tuo video HR, esportalo facilmente nel rapporto d'aspetto desiderato. La tua comunicazione coinvolgente e di alta qualità è ora pronta per essere condivisa su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Eleva le Comunicazioni Interne

Ispira e motiva i dipendenti con video motivazionali e informativi per le comunicazioni interne.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video HR utilizzando l'AI?

HeyGen rivoluziona la produzione di video HR permettendo agli utenti di trasformare i copioni in video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voce professionale, semplificando l'intero flusso di lavoro dal testo al video.

Posso personalizzare i video di comunicazione HR creati con HeyGen per il mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici nei modelli personalizzabili per un branding del datore di lavoro e comunicazioni interne coerenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i video HR?

HeyGen include robuste caratteristiche tecniche come sottotitoli automatici per l'accessibilità, una libreria multimediale completa per risorse diverse e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che i tuoi video HR siano professionalmente adattati per qualsiasi piattaforma.

Quali tipi di video HR può aiutarmi a creare HeyGen in modo efficiente?

HeyGen consente ai team HR di produrre rapidamente una varietà di contenuti, inclusi video di onboarding coinvolgenti, video di formazione completi e video di reclutamento d'impatto, accelerando la produzione di contenuti per tutte le fasi del ciclo di vita del dipendente.

