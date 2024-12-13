Creatore di video per annunci HR per comunicazioni interne senza intoppi
Coinvolgi il tuo team con video di onboarding e formazione d'impatto, creati rapidamente utilizzando modelli professionali e avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video conciso di 30 secondi per un annuncio HR rivolto a tutti i dipendenti, delineando chiaramente un importante aggiornamento delle politiche o una comunicazione interna. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e informativo, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire accuratezza e utilizzando sottotitoli/caption automatici per massima accessibilità e chiarezza.
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per celebrare un recente successo del team, rivolto ai team interni e alla leadership per rafforzare la cultura aziendale positiva e aumentare il morale. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante e dinamico, utilizzando modelli e scene professionali insieme al supporto della libreria multimediale/stock per mostrare i successi in modo visivamente accattivante.
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi per un modulo di formazione in arrivo, rivolto ai dipendenti che cercano sviluppo professionale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo e audio informativo e incoraggiante, sfruttando voiceover realistici e garantendo un'esperienza di visione ottimale attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, evidenziando i benefici della partecipazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica la formazione e l'onboarding HR.
Produci più moduli di formazione HR e contenuti di onboarding per educare efficacemente nuovi assunti e dipendenti esistenti.
Migliora la formazione e l'impegno dei dipendenti.
Aumenta l'impegno dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze all'interno dei programmi di formazione HR utilizzando video potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare le nostre comunicazioni interne HR?
HeyGen funziona come un intuitivo creatore di video HR, offrendo modelli professionali e controlli di branding personalizzabili per creare comunicazioni interne coinvolgenti che riflettono la tua cultura aziendale unica e aumentano l'impegno dei dipendenti.
Quali tipi di video HR può aiutarci a creare HeyGen?
Con HeyGen, i team HR possono facilmente produrre video di onboarding di alta qualità, video di formazione completi, video di reclutamento accattivanti e contenuti per creatori di video per annunci HR d'impatto utilizzando un editor drag-and-drop facile da usare.
HeyGen offre funzionalità avanzate per una produzione efficiente di video HR?
Sì, HeyGen integra funzionalità avanzate come avatar AI e voiceover realistici, permettendoti di convertire il testo in video da script con facilità. Fornisce anche sottotitoli/caption automatici per accessibilità e maggiore portata nelle tue comunicazioni interne.
Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video per l'impegno dei dipendenti?
L'editor drag-and-drop potente di HeyGen semplifica il processo di creazione video, consentendo ai professionisti HR di produrre rapidamente comunicazioni interne d'impatto. Questa efficienza aiuta a promuovere un maggiore impegno dei dipendenti senza richiedere competenze estese di editing video.