Creatore di video per annunci HR per comunicazioni interne senza intoppi

Coinvolgi il tuo team con video di onboarding e formazione d'impatto, creati rapidamente utilizzando modelli professionali e avatar AI.

398/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video conciso di 30 secondi per un annuncio HR rivolto a tutti i dipendenti, delineando chiaramente un importante aggiornamento delle politiche o una comunicazione interna. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e informativo, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire accuratezza e utilizzando sottotitoli/caption automatici per massima accessibilità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per celebrare un recente successo del team, rivolto ai team interni e alla leadership per rafforzare la cultura aziendale positiva e aumentare il morale. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante e dinamico, utilizzando modelli e scene professionali insieme al supporto della libreria multimediale/stock per mostrare i successi in modo visivamente accattivante.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi per un modulo di formazione in arrivo, rivolto ai dipendenti che cercano sviluppo professionale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo e audio informativo e incoraggiante, sfruttando voiceover realistici e garantendo un'esperienza di visione ottimale attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, evidenziando i benefici della partecipazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video per annunci HR

Crea senza sforzo video professionali per annunci HR che coinvolgono i dipendenti e semplificano le comunicazioni interne, rendendo i messaggi complessi chiari e d'impatto.

1
Step 1
Crea il tuo script
Scrivi o incolla il tuo script per l'annuncio HR nell'editor. La nostra piattaforma sfrutta il testo in video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in dialogo parlato, formando la base del tuo annuncio.
2
Step 2
Seleziona i tuoi elementi visivi
Scegli da una libreria di modelli professionali o seleziona un avatar AI per presentare il tuo messaggio. Questo assicura che i tuoi video per annunci HR siano visivamente coinvolgenti e in linea con il brand, perfetti per i video di onboarding.
3
Step 3
Applica branding e miglioramenti
Personalizza il tuo video con i colori e il logo della tua azienda utilizzando i controlli di branding. Migliora la chiarezza e l'accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente, assicurando che il tuo messaggio risuoni con tutti i dipendenti per un migliore impegno dei dipendenti.
4
Step 4
Genera e condividi
Con un solo clic, genera il tuo video finale per l'annuncio HR. La piattaforma gestisce la generazione di voiceover senza problemi, producendo contenuti di alta qualità pronti per le tue comunicazioni interne e la distribuzione in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea annunci HR interni coinvolgenti

.

Produci rapidamente annunci HR professionali e ispiratori per mantenere i dipendenti informati e coinvolti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le nostre comunicazioni interne HR?

HeyGen funziona come un intuitivo creatore di video HR, offrendo modelli professionali e controlli di branding personalizzabili per creare comunicazioni interne coinvolgenti che riflettono la tua cultura aziendale unica e aumentano l'impegno dei dipendenti.

Quali tipi di video HR può aiutarci a creare HeyGen?

Con HeyGen, i team HR possono facilmente produrre video di onboarding di alta qualità, video di formazione completi, video di reclutamento accattivanti e contenuti per creatori di video per annunci HR d'impatto utilizzando un editor drag-and-drop facile da usare.

HeyGen offre funzionalità avanzate per una produzione efficiente di video HR?

Sì, HeyGen integra funzionalità avanzate come avatar AI e voiceover realistici, permettendoti di convertire il testo in video da script con facilità. Fornisce anche sottotitoli/caption automatici per accessibilità e maggiore portata nelle tue comunicazioni interne.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video per l'impegno dei dipendenti?

L'editor drag-and-drop potente di HeyGen semplifica il processo di creazione video, consentendo ai professionisti HR di produrre rapidamente comunicazioni interne d'impatto. Questa efficienza aiuta a promuovere un maggiore impegno dei dipendenti senza richiedere competenze estese di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo