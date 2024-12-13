Generatore di video annunci HR: Crea aggiornamenti coinvolgenti
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica le comunicazioni interne con video di qualità professionale, sfruttando potenti avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un aggiornamento di comunicazione interna di 60 secondi rivolto a tutti i dipendenti, annunciando una nuova iniziativa aziendale per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen per un aspetto raffinato, completato dalla generazione di voiceover chiari e sottotitoli automatici per l'accessibilità, dimostrando la forza di HeyGen come creatore di video HR.
Produci un video di formazione conciso di 30 secondi per tutto il personale, delineando un recente aggiornamento della nostra politica di lavoro a distanza, sfruttando la potenza di un generatore di video annunci HR. Il video dovrebbe avere uno stile visivo semplice e istruttivo con una generazione di voiceover calma e autorevole, incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare efficacemente i punti chiave.
Sviluppa un teaser dinamico di 40 secondi sulla cultura aziendale, mirato ad attrarre i migliori talenti evidenziando i nostri valori fondamentali, funzionando come un potente video di reclutamento utilizzando le capacità di creazione video HR di HeyGen. L'approccio visivo dovrebbe essere vivace e autentico, con musica di sottofondo energica e transizioni di scena rapide, facilmente adattabile per varie piattaforme tramite il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, con la narrazione abilmente creata tramite testo-a-video da script.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione HR.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione per i dipendenti con video di formazione dinamici alimentati dall'AI.
Espandi Onboarding e Formazione.
Sviluppa programmi di onboarding e moduli di formazione più completi per raggiungere tutti i dipendenti in modo efficiente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video annunci HR?
HeyGen consente ai team HR di produrre rapidamente comunicazioni interne coinvolgenti e video annunci HR utilizzando il testo-a-video AI. La sua piattaforma intuitiva permette di creare video di qualità professionale con il minimo sforzo, semplificando il tuo flusso di lavoro.
Quali tipi di video HR può aiutare a creare HeyGen?
HeyGen è un creatore di video HR ideale per varie esigenze, tra cui la creazione di video di onboarding efficaci, video di formazione completi e video di reclutamento accattivanti. Sfrutta modelli di video personalizzabili per aumentare il coinvolgimento e la comunicazione dei dipendenti.
HeyGen utilizza avatar AI per i contenuti HR?
Sì, HeyGen presenta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, trasformando gli script in video HR di qualità professionale. Questo include sottotitoli automatici e voiceover realistici, rendendo la creazione di contenuti efficiente e d'impatto.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video HR?
Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i video HR, rafforzando la cultura aziendale. La sua interfaccia user-friendly e l'editor drag-and-drop assicurano un processo di creazione senza intoppi per contenuti raffinati.