Generatore di video annunci HR: Crea aggiornamenti coinvolgenti

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica le comunicazioni interne con video di qualità professionale, sfruttando potenti avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un aggiornamento di comunicazione interna di 60 secondi rivolto a tutti i dipendenti, annunciando una nuova iniziativa aziendale per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen per un aspetto raffinato, completato dalla generazione di voiceover chiari e sottotitoli automatici per l'accessibilità, dimostrando la forza di HeyGen come creatore di video HR.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione conciso di 30 secondi per tutto il personale, delineando un recente aggiornamento della nostra politica di lavoro a distanza, sfruttando la potenza di un generatore di video annunci HR. Il video dovrebbe avere uno stile visivo semplice e istruttivo con una generazione di voiceover calma e autorevole, incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare efficacemente i punti chiave.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un teaser dinamico di 40 secondi sulla cultura aziendale, mirato ad attrarre i migliori talenti evidenziando i nostri valori fondamentali, funzionando come un potente video di reclutamento utilizzando le capacità di creazione video HR di HeyGen. L'approccio visivo dovrebbe essere vivace e autentico, con musica di sottofondo energica e transizioni di scena rapide, facilmente adattabile per varie piattaforme tramite il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, con la narrazione abilmente creata tramite testo-a-video da script.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Video Annunci HR

Crea facilmente video annunci HR professionali utilizzando l'AI, dall'onboarding alle comunicazioni interne, garantendo messaggi chiari e coinvolgenti per il tuo team.

1
Step 1
Seleziona il tuo Modello o Inizia da Zero
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente, perfetti per l'onboarding o aggiornamenti aziendali importanti, oppure inizia con una tela bianca per costruire il tuo progetto di creazione video HR unico.
2
Step 2
Crea il tuo Messaggio con l'AI
Incolla il tuo script di annuncio HR e scegli un avatar AI per consegnare il tuo messaggio. La nostra tecnologia di testo-a-video AI genererà voiceover dal suono naturale e sincronizzazione labiale per una comunicazione d'impatto.
3
Step 3
Applica il Branding e Migliora
Applica il branding della tua azienda aggiungendo loghi, personalizzando i colori e selezionando i caratteri. Questo assicura che tutti i tuoi video riflettano un aspetto coerente e professionale con controlli di branding completi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il tuo Annuncio
Esporta il tuo video annuncio HR finale in vari formati e rapporti d'aspetto. Condividilo senza problemi attraverso i tuoi canali di comunicazione interna per informare e coinvolgere efficacemente i dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira le Comunicazioni dei Dipendenti

Consegna messaggi motivazionali e aggiornamenti aziendali per promuovere una cultura aziendale positiva e migliorare le comunicazioni interne.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video annunci HR?

HeyGen consente ai team HR di produrre rapidamente comunicazioni interne coinvolgenti e video annunci HR utilizzando il testo-a-video AI. La sua piattaforma intuitiva permette di creare video di qualità professionale con il minimo sforzo, semplificando il tuo flusso di lavoro.

Quali tipi di video HR può aiutare a creare HeyGen?

HeyGen è un creatore di video HR ideale per varie esigenze, tra cui la creazione di video di onboarding efficaci, video di formazione completi e video di reclutamento accattivanti. Sfrutta modelli di video personalizzabili per aumentare il coinvolgimento e la comunicazione dei dipendenti.

HeyGen utilizza avatar AI per i contenuti HR?

Sì, HeyGen presenta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, trasformando gli script in video HR di qualità professionale. Questo include sottotitoli automatici e voiceover realistici, rendendo la creazione di contenuti efficiente e d'impatto.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video HR?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i video HR, rafforzando la cultura aziendale. La sua interfaccia user-friendly e l'editor drag-and-drop assicurano un processo di creazione senza intoppi per contenuti raffinati.

