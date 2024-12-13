Crea Video Tutorial con il Nostro Creatore di Video Intelligente

Crea rapidamente video tutorial professionali dal tuo script, eliminando l'editing complesso con la nostra avanzata funzione di testo-a-video.

Crea un video istruttivo vivace di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e creatori di contenuti, dimostrando un modo semplice per creare video coinvolgenti su come fare per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno con tagli rapidi, accompagnato da una colonna sonora contemporanea e vivace e una voce fuori campo chiara e amichevole generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, rendendo il complesso semplice e attraente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video promozionale raffinato di 45 secondi progettato per formatori aziendali e professionisti del marketing, mostrando come produrre video professionali con un creatore di video AI. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva sofisticata con transizioni fluide e un avatar AI sicuro e articolato, sfruttando la funzione di avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e mantenere una voce di marca coerente.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi per marketer digitali ed educatori, illustrando come creare rapidamente video utilizzando modelli video predefiniti su un creatore di video online. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirato agli infografici, utilizzando testo e grafica animati, abbinati a una narrazione amichevole e musica di sottofondo leggera, tutto costruito in modo efficiente con la funzione Modelli & scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di consigli conciso di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti ed educatori globali, evidenziando l'importanza di rendere i video accessibili a un pubblico più ampio attraverso la generazione di sottotitoli chiari. Visivamente, dovrebbe essere pulito e informativo, con sovrapposizioni di testo in grassetto che enfatizzano i punti chiave, completato da un tono calmo e istruttivo. Assicurati che il video utilizzi efficacemente la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per aggiungere automaticamente testo, migliorando chiarezza e portata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video AI

Trasforma facilmente le tue idee in video tutorial coinvolgenti, demo di prodotti o contenuti per i social media con il nostro intuitivo creatore di video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo il tuo testo o script. La nostra potente capacità di testo-a-video da script trasformerà istantaneamente le tue parole in una bozza di video, preparando il terreno per il tuo contenuto tutorial.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Arricchisci le tue scene con una ricca selezione di filmati e immagini di stock. Puoi anche integrare avatar AI realistici per presentare le tue istruzioni, rendendo il tuo video altamente dinamico e coinvolgente.
3
Step 3
Genera Audio Professionale
Dai vita al tuo script con la nostra avanzata generazione di voci fuori campo. Scegli tra una varietà di voci e lingue per creare un audio chiaro e naturale che si abbina perfettamente al tuo contenuto visivo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Capolavoro
Prepara il tuo video per qualsiasi piattaforma utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Distribuisci il tuo video tutorial di alta qualità sui social media o sul tuo sito web con facilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Spiegazioni Complesse

.

Scomponi argomenti complessi in video tutorial chiari e facili da comprendere, perfetti per tutorial, demo di prodotti o contenuti educativi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il mio processo di creazione video?

HeyGen è un creatore di video AI intuitivo che ti consente di creare video professionali senza sforzo. Con i suoi strumenti potenziati dall'AI, puoi facilmente trasformare il testo in contenuti video dinamici, rendendo semplice la produzione di video di alta qualità per varie esigenze.

Quali formati video creativi posso produrre con HeyGen?

HeyGen ti permette di realizzare una vasta gamma di video personalizzati, inclusi video coinvolgenti per i social media, video tutorial informativi e contenuti di video marketing accattivanti. Esplora modelli di tendenza e sfrutta la nostra libreria di contenuti per dare vita alla tua visione creativa.

HeyGen supporta il branding personalizzato e le voci fuori campo AI?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio per video professionali. Puoi anche generare voci fuori campo realistiche e aggiungere sottotitoli per migliorare la tua creazione video.

HeyGen può aiutarmi a creare video per i social media con facilità?

Assolutamente, HeyGen è un eccellente creatore di video online per realizzare contenuti pronti per i social, inclusi video brevi perfetti per Instagram Reels e altre piattaforme. Puoi facilmente ridimensionare i video e aggiungere effetti di movimento per assicurarti che i tuoi video professionali si distinguano.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo