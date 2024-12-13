Come Utilizzare il Generatore di Video per Video AI Straordinari

Trasforma le tue idee in video coinvolgenti rapidamente con Testo-a-video da script.

Per i marketer impegnati che cercano efficienza, crea un tutorial di 1,5 minuti che dimostri come utilizzare il generatore di video di HeyGen. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e informativo, combinando registrazioni dello schermo con utili sovrapposizioni di testo, narrato da una voce professionale e vivace. In particolare, evidenzia il processo senza soluzione di continuità di trasformare un prompt di testo in un video completo generato dall'AI utilizzando la funzionalità Testo-a-video da script, mostrando quanto sia facile per chiunque creare contenuti coinvolgenti.

Prompt di Esempio 1
Gli educatori e formatori online che desiderano personalizzare i loro materiali didattici dovrebbero guardare questo video coinvolgente di 1 minuto, che mostra la potenza del generatore di video AI di HeyGen. Lo stile visivo sarà moderno e dinamico, con diversi avatar AI che presentano contenuti educativi, accompagnati da una voce amichevole e chiara. Dimostra come gli avatar AI di HeyGen danno vita alle presentazioni, rendendo gli argomenti complessi più accessibili e accattivanti per gli studenti.
Prompt di Esempio 2
I proprietari di piccole imprese e i gestori di social media troveranno questa guida pratica di 2 minuti inestimabile per migliorare l'accessibilità dei video. Lo stile visivo sarà dinamico e pratico, utilizzando schermi divisi per dimostrare l'effetto prima e dopo l'aggiunta di sottotitoli professionali, completato da una narrazione diretta e informativa. Questa guida spiegherà specificamente come utilizzare la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, sottolineando come semplici strumenti di editing possano migliorare notevolmente il coinvolgimento e la portata del pubblico per qualsiasi video generato dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Per i principianti nella creazione di video che necessitano di un avvio rapido, produci un video energico e ispirante di 45 secondi. Con uno stile visivo veloce, questo pezzo mostrerà rapidamente la versatilità dei modelli predefiniti di HeyGen, accompagnato da musica energica e una voce incisiva. Questo video dimostra efficacemente come chiunque possa creare istantaneamente contenuti coinvolgenti utilizzando la funzione Modelli & scene di HeyGen, semplificando l'intero processo del generatore di video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali e coinvolgenti in pochi semplici passaggi con il nostro intuitivo generatore di video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo il tuo script o i prompt di testo. Il nostro avanzato generatore di video AI elaborerà il tuo input per costruire la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra una gamma diversificata di avatar AI per fungere da presentatore, garantendo un tocco personalizzato e professionale.
3
Step 3
Affina con gli Strumenti di Editing
Utilizza i nostri strumenti di editing completi per aggiungere musica di sottofondo, integrare foto e video stock e generare automaticamente sottotitoli per chiarezza e portata.
4
Step 4
Esporta il Tuo Capolavoro
Una volta che il tuo video è perfetto, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto e scaricalo per la condivisione immediata su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia la Formazione e il Coinvolgimento con l'AI

.

Migliora le esperienze di apprendimento e aumenta la ritenzione generando facilmente video di formazione coinvolgenti e guidati dall'AI per il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come converte HeyGen il testo in un video?

Il generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di trasformare prompt di testo o script completi potenziati dall'AI in contenuti video coinvolgenti generati dall'AI. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genera un video completo di voci AI realistiche e avatar AI dinamici.

Posso personalizzare il contenuto video generato dall'AI in HeyGen?

Sì, HeyGen offre potenti strumenti di editing per personalizzare il tuo contenuto video generato dall'AI. Puoi integrare i tuoi controlli di branding, utilizzare una vasta libreria di foto e video stock e selezionare tra vari modelli predefiniti per perfezionare i tuoi elementi visivi generati dall'AI.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per la creazione di video?

Il generatore di video AI di HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici, che fungono da teste parlanti accattivanti per i tuoi contenuti. Questi sofisticati avatar AI possono essere abbinati senza soluzione di continuità a voci AI realistiche per trasmettere efficacemente il tuo messaggio, migliorando la tua creazione di video.

Come posso aggiungere sottotitoli e scaricare il mio video finito da HeyGen?

HeyGen include un generatore di sottotitoli video integrato, che ti consente di aggiungere automaticamente sottotitoli accurati al tuo video generato dall'AI. Una volta che il tuo video generato dall'AI è completo e perfezionato, è pronto per il download di alta qualità e la condivisione su tutte le piattaforme.

