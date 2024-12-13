Generatore di Video di Benvenuto in Hotel: Aumenta le Prenotazioni Facilmente

Crea video di benvenuto personalizzati per hotel che impressionano gli ospiti e aumentano le prenotazioni. Sfrutta i nostri avatar AI per creare esperienze coinvolgenti rapidamente.

Crea un video di benvenuto in hotel di 45 secondi, progettato per incantare i nuovi ospiti prima del loro arrivo, utilizzando modelli video personalizzabili per uno stile visivo caldo e invitante. L'audio dovrebbe includere una voce fuori campo amichevole, generata con la capacità di generazione vocale di HeyGen, impostando un tono sofisticato e assicurando un'esperienza di check-in senza intoppi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video tour virtuale della camera di 60 secondi, rivolto a potenziali ospiti che navigano online la tua proprietà, presentato da un coinvolgente avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e raffinato, mettendo in mostra le caratteristiche principali della camera con informazioni concise, portate in vita utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire una narrazione accattivante.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio sui social media di 30 secondi, creato per aumentare le prenotazioni, specificamente rivolto ai viaggiatori per piacere che scorrono i loro feed. Questo video dinamico e vivace dovrebbe utilizzare filmati di repertorio vibranti dalla libreria multimediale di HeyGen, abbinati a uno stile visivo aspirazionale e musica accattivante, perfettamente ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un messaggio di benvenuto personalizzato di 50 secondi per viaggiatori VIP e d'affari, mirato a rafforzare il branding premium del tuo hotel. Lo stile visivo professionale, unito a una narrazione chiara e sottotitoli opzionali creati con gli strumenti di HeyGen, dovrebbe evidenziare servizi e strutture esclusive, facendo sentire ogni ospite unicamente valorizzato attraverso un'esperienza dedicata di creazione video di benvenuto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Benvenuto in Hotel

Crea video di benvenuto personalizzati e professionali per i tuoi ospiti in pochi minuti per migliorare la loro esperienza e impressionarli prima ancora che arrivino.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli video personalizzabili progettati per l'ospitalità. Queste scene predefinite forniscono un punto di partenza professionale per il tuo messaggio di benvenuto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video con i controlli di branding del tuo hotel, aggiungi il tuo logo, immagini specifiche della proprietà dalla libreria multimediale e adatta il testo per salutare i tuoi ospiti.
3
Step 3
Aggiungi un Avatar AI o una Voce Fuori Campo
Aumenta il coinvolgimento incorporando un amichevole avatar AI per trasmettere il tuo messaggio o genera una voce fuori campo dal suono naturale dal tuo script utilizzando la tecnologia di sintesi vocale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo in formato MP4 ad alta risoluzione. Condividi il tuo messaggio di benvenuto coinvolgente direttamente con gli ospiti o sui tuoi canali social per aumentare il loro entusiasmo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Esperienze di Benvenuto Invitanti

.

Sviluppa video di benvenuto ispiratori e personalizzati che fanno sentire gli ospiti valorizzati ed entusiasti del loro soggiorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di benvenuto del mio hotel?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che consente agli hotel di creare video di benvenuto accattivanti senza sforzo. Puoi utilizzare modelli video personalizzabili e avatar AI realistici, insieme alla sintesi vocale, per creare saluti personalizzati che riflettano il tuo controllo del branding e impressionino gli ospiti.

Cosa rende HeyGen un creatore di video per hotel intuitivo?

HeyGen offre un editor drag-and-drop facile da usare, rendendo semplice la produzione di video di benvenuto professionali per hotel senza esperienza precedente. Accedi a una ricca libreria multimediale e filmati di repertorio per personalizzare i modelli, assicurando che il tuo contenuto sia coinvolgente.

HeyGen può creare video tour delle camere alimentati da AI per la mia proprietà?

Assolutamente, HeyGen è un eccezionale generatore di video AI per creare dinamici video tour delle camere. Sfrutta gli avatar AI e le capacità di testo-a-video da script per presentare le tue camere con una narrazione coinvolgente, producendo output ad alta risoluzione in formato MP4 adatto a varie piattaforme.

Come aiuta HeyGen ad aumentare le prenotazioni per gli hotel?

Creando contenuti video di benvenuto accattivanti e coerenti, HeyGen aiuta ad aumentare le prenotazioni mettendo in mostra le offerte uniche del tuo hotel e l'esperienza degli ospiti. Condividi questi video di alta qualità sui social media per coinvolgere potenziali ospiti e convertire i visualizzatori in prenotazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo