Genera rapidamente video di microlearning per il personale dell'ospitalità. Usa avatar AI per semplificare procedure operative complesse.

Crea un video di 45 secondi per il nuovo personale dell'hotel su come gestire le interazioni iniziali con gli ospiti, con avatar AI amichevoli che dimostrano la corretta etichetta. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accogliente, accompagnato da una generazione di voiceover professionale che guida i nuovi assunti attraverso i passaggi essenziali, rendendo l'inserimento dei dipendenti chiaro e coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video di microlearning di 60 secondi per i dipendenti esistenti dell'hotel, illustrando una nuova procedura di check-in utilizzando modelli e scene chiare. Questo video di formazione dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e istruttivo con una guida passo-passo, arricchito da sottotitoli facilmente leggibili per garantire che ogni dettaglio sia compreso.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale di 30 secondi per il creatore di video di formazione per il personale dell'hotel, rivolto ai team L&D, evidenziando quanto sia facile creare contenuti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico ed energico, mostrando l'interfaccia user-friendly, con una narrazione chiara e concisa generata tramite le capacità di testo-a-video da script, dimostrando quanto velocemente funzioni un generatore di video di formazione per il personale dell'hotel.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione aziendale di 50 secondi rivolto a tutti i dipendenti dell'hotel, concentrandosi sui protocolli di sicurezza stagionali per migliorare la ritenzione delle conoscenze. Questo video professionale e visivamente ricco incorporerà diverse immagini dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnato da una narrazione coinvolgente che assicura che le informazioni critiche non solo siano presentate ma anche ricordate efficacemente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per il Personale dell'Hotel

Trasforma i tuoi contenuti di formazione in video coinvolgenti e professionali con facilità per migliorare la ritenzione delle conoscenze del personale e semplificare l'inserimento dei dipendenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inserisci semplicemente il tuo testo di formazione nella piattaforma, utilizzando la funzionalità di testo-a-video per trasformare i tuoi contenuti in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione, fornendo un volto amichevole e coerente per la formazione del personale dell'hotel.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Personalizza facilmente il tuo video con controlli di branding, aggiungendo i loghi del tuo hotel, colori personalizzati e garantendo la coerenza del marchio in tutti i materiali di formazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione professionale ed esportalo in pochi minuti, pronto per un'implementazione senza problemi al tuo team e per migliorare la ritenzione delle conoscenze.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Procedure Operative e la Conformità

Semplifica le procedure complesse dell'ospitalità e la formazione sulla conformità con guide video chiare e passo-passo per il personale dell'hotel.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione coinvolgenti per il personale dell'hotel?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma il testo in video di formazione professionali e coinvolgenti per il personale dell'hotel in pochi minuti. La sua interfaccia user-friendly e i modelli pronti all'uso rendono il processo efficiente e creativo, servendo come un ideale creatore di video di formazione per il personale dell'hotel.

Quale ruolo giocano gli avatar AI di HeyGen nel migliorare la formazione del personale dell'hotel?

Gli avatar AI realistici di HeyGen agiscono come istruttori costanti, fornendo i tuoi video di formazione aziendale con controlli di branding personalizzati. Questo approccio innovativo aiuta a migliorare la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei tuoi dipendenti dell'hotel.

HeyGen può supportare lo sviluppo di video di microlearning per l'inserimento dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare video di microlearning di impatto, perfetti per l'inserimento dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze. Funzionalità come sottotitoli automatici e voiceover AI garantiscono accessibilità e chiarezza per esigenze di apprendimento diverse.

Quali caratteristiche rendono HeyGen uno strumento potente per i team L&D nella creazione di video di formazione?

HeyGen fornisce ai team L&D un potente creatore di video di formazione, incluse capacità avanzate di testo-a-video, una robusta libreria multimediale e scene personalizzabili. Queste caratteristiche consentono la creazione rapida di contenuti di formazione completi ed efficaci.

