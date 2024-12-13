Creatore di Video per l'Ospitalità: Aumenta le Prenotazioni con Video Straordinari

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti e tour della proprietà. Usa la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per dare vita alla tua visione di ospitalità.

Per potenziali ospiti in cerca di un'esperienza premium, crea un video promozionale di 30 secondi per un boutique hotel. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e invitante, con interni sofisticati e servizi sereni, accompagnati da musica ambientale soft e una generazione di voiceover professionale che evidenzia offerte esclusive, posizionando l'hotel come un creatore di video di alta gamma.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per tour della proprietà che mostri un resort vivace, rivolto a viaggiatori che pianificano la loro prossima vacanza e agenti di viaggio. Utilizza uno stile visivo vivace con tagli rapidi di attività e paesaggi mozzafiato, abbinati a musica di sottofondo energica, sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen per presentare una produzione video di ospitalità completa.
Prompt di Esempio 2
È necessaria una compilation di video di testimonianze di ospiti di 60 secondi per potenziali ospiti e investitori, enfatizzando esperienze autentiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e genuino, potenzialmente con avatar AI diversi che condividono feedback positivi, sottolineati da musica edificante e testo sullo schermo che evidenzia frasi chiave, favorendo comunicazioni aziendali veramente coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un messaggio video di benvenuto personalizzato di 15 secondi per i nuovi arrivi in un hotel, rivolto direttamente agli ospiti che hanno appena prenotato. Il video dovrebbe avere un tono amichevole e professionale, con un host virtuale che consegna un messaggio su misura, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire comunicazioni di ospitalità chiare ed efficienti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per l'Ospitalità

Crea video di ospitalità accattivanti con facilità e precisione utilizzando l'AI, progettati per catturare gli ospiti e aumentare l'attrattiva della tua proprietà su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea la Tua Visione
Inizia selezionando tra una gamma di modelli video professionali per hotel o inizia con una tela bianca per sfruttare la funzione Modelli & scene, formando rapidamente la base del tuo video promozionale.
2
Step 2
Aggiungi la Tua Narrazione
Dai vita al tuo messaggio incorporando un avatar AI per narrare i tuoi tour della proprietà o le esperienze degli ospiti, garantendo una presentazione professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Applica i tuoi elementi di branding unici utilizzando i controlli di branding (logo, colori), assicurando che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità visiva della tua proprietà e migliori le tue comunicazioni di ospitalità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il contenuto del tuo creatore di video promozionali avvincenti, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per prepararlo alla condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme desiderate, coinvolgendo efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze di Ospiti

Trasforma il feedback degli ospiti in testimonianze video coinvolgenti, costruendo fiducia e mostrando esperienze autentiche per i futuri visitatori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la nostra produzione di video per l'ospitalità?

HeyGen è una potente piattaforma di creazione video AI, che ti consente di generare comunicazioni aziendali coinvolgenti per il tuo marchio di ospitalità. Crea facilmente video di qualità professionale, dai contenuti promozionali ai tour immersivi della proprietà, utilizzando i nostri strumenti intuitivi e la nostra vasta libreria multimediale.

HeyGen offre modelli per la creazione di video per hotel?

Sì, HeyGen fornisce una varietà di modelli video professionali specificamente progettati per semplificare la tua esperienza di creazione di video per hotel. Questi modelli sono perfetti per creare rapidamente tour della proprietà straordinari, video promozionali o video di testimonianze di ospiti, garantendo un output di alta qualità con il minimo sforzo.

Posso creare messaggi video personalizzati per gli ospiti con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti consente di creare messaggi video personalizzati utilizzando avatar AI realistici e capacità avanzate di sintesi vocale. Questa funzione è ideale per inviare messaggi di benvenuto unici o offerte speciali, elevando significativamente le tue comunicazioni di ospitalità e il coinvolgimento degli ospiti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per tour della proprietà?

Il creatore di video AI di HeyGen semplifica la creazione di tour dinamici della proprietà e altre comunicazioni di ospitalità senza editing complesso. La nostra piattaforma ti consente di trasformare script in video coinvolgenti, completi di voiceover e media dalla nostra vasta libreria, rendendo la produzione video professionale accessibile ed efficiente.

