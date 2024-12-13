Il tuo creatore di video di formazione sull'ospitalità di riferimento

Ottimizza l'onboarding del personale con video di formazione interattivi. Sfrutta modelli e scene per una creazione di contenuti rapida e di alta qualità.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 90 secondi sulle procedure di conformità rivolto ai dipendenti esistenti per i loro aggiornamenti annuali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e diretto, utilizzando testo chiaro sullo schermo e una generazione di Voiceover precisa. Assicurati che tutte le normative chiave siano evidenziate efficacemente con sottotitoli per migliorare la comprensione in questa formazione cruciale per i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un modulo di formazione di 45 secondi sul servizio clienti per i team in prima linea, impiegando uno stile visivo luminoso basato su scenari con transizioni dinamiche e musica di sottofondo vivace. Utilizza modelli e scene dalla piattaforma di creazione video per costruire rapidamente scenari coinvolgenti, migliorando l'apprendimento con visuali pertinenti tratte dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Produci un tutorial di 2 minuti che dimostri come utilizzare un creatore di video di formazione sull'ospitalità per l'integrazione LMS, rivolto ai manager L&D. Il video necessita di uno stile visivo moderno e istruttivo, mostrando un processo passo-passo con una voce guida sicura. Sfrutta il Text-to-video da script per istruzioni chiare e assicurati che il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni siano utilizzati per una compatibilità senza soluzione di continuità con la piattaforma, supportando una gestione completa dei contenuti video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il creatore di video di formazione sull'ospitalità

Crea facilmente video di formazione sull'ospitalità coinvolgenti con un generatore di video AI, ottimizzando l'onboarding e lo sviluppo delle competenze per il tuo team.

1
Step 1
Crea il tuo script e la tua scena
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione, permettendo al generatore di video AI di trasformare il tuo script di text-to-video in scene dinamiche. Utilizza modelli predefiniti per un avvio rapido dei tuoi video di formazione sull'ospitalità.
2
Step 2
Seleziona avatar AI ed elementi del marchio
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare la tua formazione. Applica i colori e il logo del tuo marchio per garantire un'identità visiva coerente in tutti i tuoi materiali di formazione per i dipendenti.
3
Step 3
Genera voiceover professionali
Migliora i tuoi video di formazione con voiceover AI di alta qualità in più lingue. Aggiungi sottotitoli automatici per l'accessibilità, rendendo l'apprendimento e lo sviluppo inclusivi per tutto il personale.
4
Step 4
Esporta e integra i tuoi contenuti
Finalizza i tuoi video di formazione sull'ospitalità esportandoli in vari formati e rapporti d'aspetto. Integra facilmente i tuoi contenuti finiti nel tuo LMS esistente per una gestione e una distribuzione senza soluzione di continuità dei contenuti video.

Chiarisci procedure complesse di ospitalità

Trasforma procedure complesse di ospitalità e requisiti di conformità in video generati dall'AI facili da comprendere, migliorando l'apprendimento e riducendo gli errori.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma script in video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e sofisticata tecnologia di text-to-video. Gli utenti possono generare facilmente voiceover AI e integrare media, semplificando l'intero processo della piattaforma di creazione video per una formazione efficace dei dipendenti.

HeyGen può semplificare la produzione di video di formazione professionale per l'ospitalità?

Assolutamente, HeyGen funge da potente creatore di video di formazione per l'ospitalità, fornendo una piattaforma di creazione video facile da usare con modelli personalizzabili e diversi avatar AI. Questo consente una rapida produzione di video di formazione professionali e coerenti senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

Quali funzionalità offre HeyGen per una gestione efficiente dei contenuti video e per scalare l'apprendimento e lo sviluppo?

HeyGen consente alle organizzazioni di gestire efficacemente i contenuti video per programmi di apprendimento e sviluppo attraverso funzionalità come modelli personalizzabili, controlli di branding e opzioni di esportazione flessibili. Queste capacità assicurano che i contenuti video possano essere facilmente integrati nei sistemi LMS o di gestione dei contenuti video esistenti per una formazione diffusa dei dipendenti.

Come può HeyGen garantire la coerenza del marchio in tutti i miei video di onboarding e formazione sul servizio clienti?

HeyGen offre robusti controlli di branding, inclusa l'integrazione del logo e schemi di colori personalizzati, per mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di onboarding e formazione sul servizio clienti. Utilizzando i modelli diversificati della piattaforma si assicura anche uno stile visivo unificato per tutti i tuoi contenuti video, rafforzando l'identità del tuo marchio.

