Produci un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi progettato per il nuovo personale della reception nel settore dell'ospitalità, in cui avatar AI professionali li guidano attraverso i compiti essenziali del primo giorno e la cultura aziendale. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo accogliente e pulito, accompagnato da una voce narrante amichevole e rassicurante e da una musica di sottofondo aziendale vivace, garantendo un'esperienza iniziale positiva.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per il personale esistente nel settore dell'ospitalità, crea un video di microlearning di 45 secondi che esplori scenari di formazione al servizio clienti. Deve dimostrare vividamente le migliori pratiche per gestire i reclami difficili degli ospiti con uno stile visivo calmo e istruttivo e una voce narrante chiara ed empatica, sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video istruttivo di 30 secondi per il personale alberghiero che cerca di sviluppare competenze nelle nuove procedure di servizio in camera e presentazione del menu. Gli elementi visivi e audio devono essere concisi, orientati all'azione e professionali, consegnati con una voce narrante diretta e una musica di sottofondo leggera, facilmente assemblati utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di formazione di 60 secondi per il settore dell'ospitalità, su misura per i team globali, che mostri abilmente le migliori pratiche per procedure di check-in degli ospiti efficienti e calorose. Lo stile visivo professionale e inclusivo, abbinato a una narrazione chiara, può essere notevolmente migliorato attraverso la funzione di generazione di voce narrante di HeyGen, che supporta varie lingue o accenti per raggiungere un pubblico più ampio.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il generatore di video di formazione per l'ospitalità

Crea rapidamente video di formazione professionali e coinvolgenti per il tuo team di ospitalità con strumenti potenziati dall'AI, semplificando l'onboarding e lo sviluppo delle competenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto di formazione. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia di testo-a-video per trasformare le tue parole in un video dinamico, garantendo una comunicazione chiara per i video di formazione nell'ospitalità.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo presentatore virtuale. Questi presentatori digitali consegneranno i tuoi video di microlearning con qualità e professionalità costanti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voce
Migliora la tua formazione con media di stock pertinenti o i tuoi caricamenti. Genera una voce narrante realistica in varie lingue per adattarsi al tuo team globale.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza i tuoi corsi coinvolgenti scegliendo il rapporto d'aspetto preferito ed esportando il tuo video. Integra senza problemi il tuo contenuto di formazione completato nel tuo sistema LMS esistente per una facile distribuzione.

Casi d'Uso

Semplifica Procedure Operative Complesse

Chiarisci procedure e protocolli complessi nel settore dell'ospitalità con video generati dall'AI, rendendo le informazioni complesse più facili da comprendere e applicare per il personale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la formazione e lo sviluppo della mia organizzazione?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti e coerenti, perfetti per l'onboarding o lo sviluppo delle competenze, utilizzando il suo avanzato generatore di video AI e avatar AI realistici. Questo semplifica la creazione di video di microlearning e corsi completi, garantendo una formazione coerente in tutto il tuo team.

È necessaria esperienza di editing video per produrre contenuti con HeyGen?

No, HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di generare video AI di alta qualità con presentatori virtuali e vari modelli di video senza bisogno di competenze di editing precedenti. La sua piattaforma intuitiva rende la creazione di video professionali accessibile a tutti.

Quale gamma di video professionali può essere creata utilizzando la piattaforma di HeyGen?

HeyGen supporta la creazione di una vasta gamma di video professionali, inclusi video di marketing, contenuti per l'abilitazione alle vendite, spiegazioni di prodotti e formazione al servizio clienti. Le sue capacità di automazione video scalabili consentono una produzione efficiente per varie esigenze di comunicazione.

Come trasforma HeyGen i testi in contenuti video dinamici?

HeyGen semplifica la produzione video trasformando i testi scritti in contenuti video dinamici attraverso la sua sofisticata tecnologia di testo-a-video. Gli utenti possono sfruttare avatar AI e una generazione avanzata di voce narrante per dare vita alle loro narrazioni senza sforzo.

