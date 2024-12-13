Creatore di Video per Sistemi di Ospitalità: Eleva le Esperienze degli Ospiti

Potenzia istantaneamente le tue pubblicità alberghiere e il marketing sui social media con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto al nuovo personale dell'hotel, dimostrando l'uso efficiente di un nuovo "sistema di ospitalità". Questo video di formazione dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e pulito con chiare catture dello schermo e sovrapposizioni animate per evidenziare le caratteristiche chiave, supportato da un narratore professionale ma amichevole. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare il tutorial, garantendo una presenza coerente e coinvolgente sullo schermo che semplifica i processi complessi per questo cruciale "video di formazione".
Prompt di Esempio 2
Progetta un clip di marketing sui social media energico di 15 secondi rivolto a giovani viaggiatori e nomadi digitali, mostrando le vivaci e uniche "esperienze degli ospiti" in un ostello o hotel alla moda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce con tagli dinamici, musica contemporanea vivace e testi audaci sovrapposti. Assicurati il massimo coinvolgimento utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per rendere i messaggi chiave immediatamente fruibili anche senza audio, poiché questo è un aspetto fondamentale del "marketing sui social media" efficace.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video di 60 secondi per i membri del programma fedeltà e la comunità locale, promuovendo un evento speciale imminente o un'offerta stagionale in un hotel di lusso, posizionato come un leader "creatore di video per hotel". La presentazione dovrebbe essere raffinata e festosa, con immagini dinamiche dei preparativi dell'evento e testimonianze entusiaste, accompagnate da musica edificante. Migliora l'appeal visivo e semplifica la creazione utilizzando la funzione Modelli & scene di HeyGen, permettendo una rapida personalizzazione e un output di qualità professionale per le tue "iniziative di marketing".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Sistemi di Ospitalità

Crea video accattivanti per i tuoi sistemi di ospitalità in modo rapido e semplice. Sfrutta l'AI per mostrare esperienze eccezionali degli ospiti e potenziare le tue iniziative di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia trasformando il tuo copione di ospitalità direttamente in un video accattivante. La nostra funzione di testo-a-video da copione ti aiuta a delineare il tuo messaggio in modo efficiente sulla nostra piattaforma di creazione video.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di modelli video progettati professionalmente per impostare il tono perfetto per il tuo hotel o la narrazione dell'esperienza degli ospiti.
3
Step 3
Aggiungi Personalizzazione AI
Arricchisci il tuo messaggio con avatar AI realistici che possono presentare i tuoi servizi, aggiungendo un tocco personalizzato ai tuoi video di ospitalità.
4
Step 4
Esporta e Promuovi
Finalizza il tuo video e sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, ottimizzandolo per un uso senza soluzione di continuità nelle campagne di marketing sui social media o negli annunci alberghieri di impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione del Personale con Video AI

Migliora la formazione e la fidelizzazione del personale dell'ospitalità attraverso video dinamici potenziati dall'AI che semplificano procedure complesse e migliorano l'apprendimento.

Domande Frequenti

Come HeyGen funge da potente creatore di video promozionali per le iniziative di marketing alberghiero?

HeyGen consente agli hotel di creare video promozionali coinvolgenti e annunci alberghieri per il marketing sui social media con la sua piattaforma intuitiva e facile da usare. Utilizza avatar AI e modelli video personalizzabili per produrre rapidamente contenuti di alta qualità che catturano le esperienze degli ospiti e elevano il tuo brand.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI ideale per l'industria dell'ospitalità?

HeyGen è un generatore di video AI progettato per semplificare la creazione di video per i sistemi di ospitalità, permettendoti di produrre contenuti professionali senza sforzo. Sfrutta le capacità AI di testo-a-video e la generazione di voiceover realistici per creare rapidamente video di formazione o iniziative di marketing coinvolgenti per il tuo hotel.

HeyGen può facilitare la creazione di video personalizzati per migliorare le esperienze degli ospiti?

Sì, la piattaforma innovativa di creazione video di HeyGen ti consente di realizzare video personalizzati che migliorano significativamente le esperienze degli ospiti. Con avatar AI e potenti controlli di branding, puoi trasmettere messaggi su misura, garantendo che ogni interazione sia unica e memorabile.

Quanto è facile da usare la piattaforma di creazione video di HeyGen per le aziende nuove alla produzione video?

HeyGen è progettato per essere incredibilmente facile da usare, anche per chi non ha esperienza precedente nella produzione video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop, combinato con una vasta libreria di modelli video, rende la creazione di video professionali accessibile ed efficiente per qualsiasi team di marketing.

