Crea un video esplicativo di 1 minuto per i Responsabili delle Risorse Umane e i Coordinatori della Formazione nelle grandi catene alberghiere, dimostrando come un generatore di formazione per il personale dell'ospitalità possa semplificare la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando grafica animata per evidenziare le caratteristiche chiave, accompagnato da una voce narrante chiara e autorevole. Mostra come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script converta rapidamente i contenuti scritti in moduli di formazione coinvolgenti, illustrando l'efficienza ottenuta.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto agli Specialisti dell'Apprendimento e dello Sviluppo, mostrando l'integrazione senza soluzione di continuità dei moduli di formazione con le piattaforme LMS esistenti. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna ed efficiente, utilizzando sovrapposizioni di testo sullo schermo per enfatizzare i benefici tecnici, accompagnato da una voce rassicurante e informativa. Illustra come gli avatar AI di HeyGen possano fornire contenuti coerenti e di alta qualità, garantendo la consegna fluida di certificati automatizzati al completamento del corso all'interno di un ecosistema LMS completo.
Produci un video di case study di 90 secondi per i Direttori della Formazione nei gruppi di hotel boutique, evidenziando i vantaggi della creazione di programmi di formazione personalizzati. Il design visivo dovrebbe essere dinamico e personalizzato, con tagli rapidi tra storie di successo e visualizzazioni di dati sullo schermo, completato da una voce allegra e incoraggiante. Questo video dovrebbe dimostrare quanto sia facile sfruttare i Template e le scene di HeyGen per costruire contenuti coinvolgenti e monitorare efficacemente l'efficacia dei programmi di formazione attraverso report dettagliati.
Crea un video panoramico tecnico di 30 secondi per gli Amministratori IT e di Sistema nelle organizzazioni di ospitalità, dettagliando le capacità delle soluzioni di formazione mobile e le loro integrazioni di terze parti. Lo stile del video dovrebbe essere conciso, altamente tecnico e orientato alla soluzione, utilizzando grafica nitida per spiegare l'architettura del sistema, narrato da una voce professionale e chiara. Evidenzia come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen migliori l'accessibilità per team diversi, garantendo che tutti i dipendenti possano beneficiare di un apprendimento flessibile e in movimento.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Formazione per il Personale dell'Ospitalità

Crea senza sforzo una formazione video professionale e coinvolgente per il tuo personale dell'ospitalità, trasformando i contenuti tradizionali in esperienze di apprendimento dinamiche.

Crea il Contenuto del Tuo Corso
Inizia inserendo il tuo materiale di formazione. Utilizza la capacità di trasformare il testo in video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in script video coinvolgenti, formando la base dei tuoi programmi di formazione online.
Seleziona gli Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare i tuoi formatori. Questa funzione consente programmi di formazione personalizzati, rendendo i contenuti più relazionabili e coinvolgenti per il tuo team.
Genera Voiceover
Genera automaticamente voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script. Questo assicura una consegna chiara e coerente delle istruzioni per sessioni di formazione automatizzate, risparmiando tempo e garantendo qualità.
Esporta e Condividi la Formazione
Finalizza i tuoi contenuti di formazione alberghiera professionale utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una visione ottimale su vari dispositivi. Condividi facilmente il tuo corso per promuovere lo sviluppo delle competenze all'interno del tuo team.

Onboarding Dinamico e Motivazione

Genera video coinvolgenti per un onboarding efficace e per trasmettere messaggi ispiratori che aumentano il morale dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per il personale dell'ospitalità?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video di formazione coinvolgenti per il personale dell'ospitalità utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Puoi trasformare il testo in video con avatar AI realistici e generazione di voiceover professionali, accelerando significativamente la produzione dei tuoi programmi di formazione online.

Quali integrazioni tecniche e personalizzazioni offre HeyGen per la formazione alberghiera con marchio?

HeyGen offre capacità robuste per il controllo del branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi contenuti di formazione generati dall'AI. Questo assicura un allineamento senza soluzione di continuità con il tuo software di formazione alberghiera esistente e aiuta a mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi programmi di formazione personalizzati.

È facile creare corsi di formazione AI completi per diversi ruoli nell'ospitalità?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di corsi AI fornendo template e scene personalizzabili, insieme a una ricca libreria multimediale. Puoi creare facilmente contenuti digitali per vari team dell'ospitalità, dal servizio clienti front-of-house alle procedure operative, migliorando lo sviluppo delle competenze in tutta la tua forza lavoro.

HeyGen può supportare lo sviluppo di moduli di induzione interattivi e microlearning?

Assolutamente. La piattaforma flessibile di HeyGen consente la creazione di moduli di microlearning concisi e impattanti e induzioni interattive. Con funzionalità come sottotitoli/caption e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi offrire programmi di formazione online accessibili e coinvolgenti adatti a vari dispositivi e stili di apprendimento.

