Creatore di Video per il Marketing dell'Ospitalità: Crea Video Coinvolgenti

Trasforma rapidamente i tuoi copioni in promozioni accattivanti per l'ospitalità. La nostra funzione di testo-a-video semplifica la creazione di contenuti per risultati sorprendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 30 secondi per i team di marketing degli hotel boutique, progettato per evidenziare i punti di forza unici con un'estetica visiva elegante e moderna e musica jazz soft ed elegante. Questo contenuto coinvolgente dovrebbe sfruttare i modelli video di HeyGen per creare rapidamente una panoramica sofisticata delle loro offerte di lusso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di microlearning di 60 secondi per i nuovi assunti in una catena di ristoranti, spiegando i principi essenziali dell'ospitalità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, istruttivo e amichevole, con musica di sottofondo incoraggiante. Crea questo materiale di onboarding senza sforzo trasformando un copione di formazione in un video coinvolgente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un contenuto dinamico di 15 secondi per i social media rivolto ai manager dei social media per i marchi dell'ospitalità, concentrandosi su un rapido consiglio per un servizio eccezionale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo alla moda e coinvolgente con musica pop royalty-free. Migliora la connessione con il pubblico attraverso una narrazione professionale generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video sui Principi dell'Ospitalità

Crea facilmente contenuti video coinvolgenti per insegnare i principi essenziali dell'ospitalità, migliorare le esperienze degli ospiti o semplificare l'onboarding del personale con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare i tuoi principi di ospitalità in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Scegli un avatar AI per narrare i tuoi principi e seleziona un modello video adatto per impostare la scena.
3
Step 3
Applica i Tuoi Elementi di Branding
Integra il logo e la palette di colori del tuo marchio utilizzando controlli di branding intuitivi per garantire un'identità visiva coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video rifinito ed esportalo facilmente in vari formati, perfetto per contenuti sui social media o formazione interna.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione

.

Migliora i programmi di onboarding e formazione per i team dell'ospitalità, migliorando la ritenzione delle conoscenze e le prestazioni del personale.

Come può HeyGen migliorare il mio marketing dell'ospitalità con contenuti video coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti del "Creatore di Video per il Marketing dell'Ospitalità" di creare contenuti altamente "coinvolgenti" e "video promozionali" rapidamente. Puoi utilizzare "avatar AI" e "modelli video" per creare narrazioni visive accattivanti che mostrano esperienze "eccezionali degli ospiti" e aumentano il coinvolgimento per il tuo marchio.

Quali tipi di video promozionali posso creare utilizzando il generatore di video AI di HeyGen?

Come potente "generatore di video AI", HeyGen ti consente di produrre diversi "video promozionali", inclusi "video animati" per i social media, tour delle proprietà e offerte speciali. La sua funzione di "testo-a-video" e "generazione di voiceover" semplifica la trasformazione dei copioni in risultati raffinati e professionali.

HeyGen offre controlli di branding per mantenere l'identità del mio marchio di ospitalità?

Assolutamente, HeyGen fornisce robusti "controlli di branding" per garantire la coerenza visiva in tutti i tuoi sforzi di "marketing dell'ospitalità". Integra facilmente il tuo logo, i colori preferiti e i caratteri in qualsiasi "modello video" per mantenere un'immagine di marca coerente e riconoscibile.

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti per i social media per le aziende dell'ospitalità?

HeyGen semplifica il processo di generazione di contenuti "dinamici per i social media" per l'ospitalità con il suo "editor drag-and-drop" intuitivo e i "modelli video" pre-progettati. Adatta rapidamente i tuoi video per varie piattaforme utilizzando il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto" per massimizzare la tua portata e il coinvolgimento.

