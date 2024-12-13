Generatore di Video di Orientamento per l'Ospitalità: Semplifica l'Onboarding

Semplifica i processi di onboarding e coinvolgi i nuovi assunti con video di formazione professionali e coinvolgenti, creati senza sforzo da modelli personalizzabili.

457/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per tutto il personale a contatto con i clienti nel settore dell'ospitalità, delineando chiaramente gli standard di servizio chiave e i protocolli di interazione con gli ospiti. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e istruttivo, utilizzando sovrapposizioni di testo animato per evidenziare i punti importanti, con una voce narrante professionale che fornisce indicazioni chiare e concise. Questo consente al personale di mantenere costantemente elevati standard di servizio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video efficiente di 30 secondi specificamente per i team HR, dimostrando come semplificare i processi di onboarding utilizzando modelli personalizzabili. L'estetica dovrebbe essere moderna, pulita e dinamica, riflettendo la velocità e l'efficienza ottenute, con una traccia di sottofondo sottile e professionale. Utilizza i modelli e le scene diversificate di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio brandizzato, rendendo l'impostazione senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 50 secondi per i nuovi assunti provenienti da contesti diversi, coprendo i protocolli essenziali dell'ospitalità e i primi passi di onboarding. Questo video necessita di uno stile visivo amichevole e accessibile con testo sullo schermo facile da leggere, completato da una narrazione chiara e calma. Assicurati di includere sottotitoli/didascalie per migliorare la comprensione e l'accessibilità per tutti gli spettatori, facilitando un'esperienza di onboarding fluida.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Orientamento per l'Ospitalità

Semplifica l'onboarding dei nuovi assunti creando video di orientamento per l'ospitalità coinvolgenti con avatar AI e modelli personalizzabili, rendendo la formazione efficiente e d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di orientamento. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia di testo-a-video per trasformare le tue parole in una narrazione dinamica per i tuoi video di formazione per l'ospitalità.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Poi, seleziona un modello o una scena personalizzabile che meglio si adatta allo stile e al messaggio del tuo video di orientamento.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Personalizza il tuo video applicando il logo e i colori del tuo brand attraverso i nostri controlli di branding dedicati. Aggiungi la generazione di voiceover professionale e sottotitoli/didascalie per garantire una comunicazione chiara.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Orientamento
Finalizza i tuoi video di orientamento per l'ospitalità esportandoli in vari formati di aspetto. Condividi facilmente questi video di formazione coinvolgenti con i nuovi assunti per semplificare i tuoi processi di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva e Coinvolgi i Nuovi Assunti

.

Crea video di orientamento per l'ospitalità avvincenti che non solo informano ma anche ispirano e coinvolgono i nuovi membri del team fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di orientamento per l'ospitalità?

HeyGen agisce come il tuo motore creativo, permettendoti di produrre video di orientamento per l'ospitalità professionali e coinvolgenti utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili. Questo trasforma il tuo processo di onboarding con contenuti visivamente ricchi e dinamici.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare i processi di onboarding per il personale dell'ospitalità?

HeyGen semplifica i processi di onboarding consentendo la rapida creazione di video di formazione completi. La nostra tecnologia di testo-a-video, combinata con voiceover e sottotitoli/didascalie automatizzati, garantisce una consegna di contenuti coerente e di alta qualità per tutti i nuovi assunti.

Possiamo personalizzare gli avatar AI e i modelli in HeyGen per adattarli al nostro brand?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per avatar AI e modelli, garantendo che i tuoi video di orientamento per l'ospitalità riflettano perfettamente l'identità unica del tuo brand. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e i colori del brand per un aspetto e una sensazione professionali.

Come semplifica HeyGen il processo di generazione video end-to-end per i team HR?

HeyGen potenzia i team HR con una piattaforma intuitiva di generazione video end-to-end specificamente progettata per creare video di orientamento e formazione per l'ospitalità. Dal copione all'esportazione finale, l'intero processo è semplificato, eliminando la necessità di attrezzature di produzione complesse.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo