Creatore di Video di Onboarding per l'Ospitalità: Ottimizza e Coinvolgi

Crea video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti più velocemente con testo-a-video da script, potenziando la cultura aziendale e risparmiando tempo prezioso alle risorse umane.

Immagina un video di benvenuto coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti nel settore dell'ospitalità, progettato per immergerli immediatamente nella cultura aziendale. Questo video professionale e vivace, creato in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, dovrebbe mostrare personale sorridente, interni di hotel bellissimi e interazioni amichevoli con gli ospiti, il tutto accompagnato da una voce narrante calda e invitante e da una musica di sottofondo positiva, facendoli sentire parte integrante del team fin dal primo giorno.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di benvenuto personalizzato di 60 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, ottimizzando il processo di onboarding e risparmiando tempo alle risorse umane. Questo video informativo e moderno, con avatar AI di HeyGen per presentare i responsabili dei dipartimenti e spiegare i benefici principali, dovrebbe utilizzare uno stile visivo pulito con sovrapposizioni di testo chiare e una voce narrante amichevole e incoraggiante, assicurando che ogni nuovo assunto si senta riconosciuto individualmente e informato sul suo nuovo percorso.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding digitale dinamico di 30 secondi che funzioni come un'introduzione coinvolgente alla tua struttura ricettiva. Utilizzando i modelli e le scene predefinite di HeyGen, questo video dovrebbe fornire un rapido tour visivo delle aree operative chiave e trasmettere le aspettative quotidiane essenziali per tutto il nuovo personale, con immagini nitide, musica vivace e una voce narrante concisa per rendere la loro esperienza iniziale sia entusiasmante che informativa.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video accattivante di 40 secondi per i nuovi assunti, rafforzando la cultura aziendale centrale e l'esperienza ospite senza pari. Questo video ispirazionale, facilmente creato su una piattaforma di creazione video come HeyGen e utilizzando la funzione di sottotitoli per l'accessibilità, dovrebbe presentare immagini eleganti di un servizio eccezionale, ospiti felici e servizi di lusso, accompagnato da una colonna sonora sofisticata e una narrazione ispiratrice che articola l'impegno del marchio verso l'eccellenza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding per l'Ospitalità

Crea video di benvenuto coinvolgenti e potenziati dall'AI per i tuoi nuovi assunti nel settore dell'ospitalità in modo rapido ed efficiente, garantendo un'esperienza di onboarding moderna.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo video di onboarding per l'ospitalità scegliendo tra modelli video predefiniti progettati per vari scenari, o crea un video personalizzato da zero. Questo avvia il tuo processo di creazione per video di benvenuto professionali e personalizzati.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto con l'AI
Dai vita al tuo script utilizzando avatar AI realistici o la tua voce narrante. Aggiungi facilmente i dettagli specifici della cultura aziendale e le informazioni essenziali, creando un'esperienza di onboarding digitale che rifletta veramente il tuo marchio.
3
Step 3
Arricchisci con Branding e Media
Incorpora il logo, i colori e altri elementi visivi del tuo marchio con controlli di branding completi. Utilizza la libreria multimediale per arricchire il tuo video, assicurandoti che sia un video coinvolgente che risuoni con i nuovi membri del team.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di onboarding professionale, esportalo nel formato desiderato per un'integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi HR o nelle piattaforme di condivisione. Questo aiuta a risparmiare tempo alle risorse umane automatizzando la consegna di messaggi coerenti a tutti i nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Cultura Ispiratori

.

Sviluppa video di benvenuto personalizzati e motivazionali che trasmettono efficacemente la cultura aziendale e ispirano i nuovi dipendenti fin dal primo giorno, favorendo un inizio positivo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'esperienza di onboarding per i nuovi assunti nel settore dell'ospitalità?

HeyGen consente alle aziende del settore dell'ospitalità di creare video di benvenuto coinvolgenti e potenziati dall'AI per i nuovi assunti, migliorando significativamente l'esperienza di onboarding. Questi video di benvenuto personalizzati garantiscono una forte prima impressione e favoriscono la connessione fin dal primo giorno.

HeyGen offre modelli video predefiniti per semplificare la creazione di video di onboarding?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video predefiniti progettati specificamente per ottimizzare la creazione di video di onboarding professionali. Questo permette ai team delle risorse umane di risparmiare tempo prezioso e di fornire messaggi coerenti per l'onboarding digitale in modo efficiente.

Posso creare video di benvenuto personalizzati per i miei nuovi dipendenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen?

Assolutamente! HeyGen ti consente di creare video di benvenuto altamente personalizzati per i tuoi nuovi dipendenti utilizzando avatar AI realistici. Puoi facilmente trasformare il testo in video da uno script, assicurando che ogni nuovo assunto riceva un'introduzione unica e coinvolgente alla cultura aziendale.

Cosa rende HeyGen il creatore di video di onboarding ideale per i moduli di formazione nel settore dell'ospitalità?

HeyGen si distingue come il creatore di video di onboarding ideale per il settore dell'ospitalità fornendo strumenti per creare rapidamente moduli di formazione professionali e video di onboarding completi. Questo riduce il tempo di formazione, garantisce la consegna di informazioni coerenti e aiuta a migliorare la fidelizzazione del team.

