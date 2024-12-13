Generatore di Video di Onboarding per l'Ospitalità: Ottimizza la Formazione

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti con avatar AI per ridurre i tempi di formazione e migliorare la fidelizzazione dei nuovi assunti.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi utilizzando gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen, specificamente per i nuovi assunti che si uniscono a una catena di hotel di lusso, mostrando la vivace cultura aziendale con uno stile visivo caldo e invitante e un tono audio amichevole per migliorare la loro esperienza di onboarding nell'ospitalità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 60 secondi utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen e sottotitoli chiari, rivolto ai nuovi assunti alla reception per familiarizzare rapidamente con le procedure di check-in, presentato con uno stile visivo pulito e professionale e una voce informativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di microlearning coinvolgente di 30 secondi per il personale esistente nel settore dell'ospitalità, sfruttando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e modelli personalizzabili, progettato per rafforzare le migliori pratiche nel servizio agli ospiti e favorire la fidelizzazione dei dipendenti, caratterizzato da uno stile visivo vivace e musica di sottofondo ispiratrice.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo di formazione rapido di 30 secondi per i nuovi membri del team, concentrandoti su un compito operativo chiave nel settore dell'ospitalità, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto di HeyGen e sottotitoli chiari per la chiarezza, consegnato con uno stile visivo chiaro e diretto e un tono audio istruttivo come parte del loro onboarding dei dipendenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding per l'Ospitalità

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti e di alta qualità per i nuovi assunti nel settore dell'ospitalità, ottimizzando il loro benvenuto e integrando la cultura aziendale senza intoppi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di onboarding. La nostra piattaforma sfrutta la funzionalità di testo-a-video per trasformare il tuo script in un video dinamico, perfetto per l'onboarding dei dipendenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Personalizza il loro aspetto e la voce per rappresentare professionalmente il tuo marchio di ospitalità e connetterti con i nuovi assunti.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Rafforza la tua cultura aziendale e identità applicando controlli di branding. Aggiungi facilmente il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri personalizzati per garantire coerenza in tutti i tuoi video di microlearning.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di onboarding per l'ospitalità finito. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, rendendo facile l'integrazione nei tuoi programmi di formazione esistenti per i nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale e la Motivazione

Crea video ispiratori per comunicare efficacemente i valori aziendali e motivare i nuovi membri del team fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di onboarding per l'ospitalità?

HeyGen trasforma l'onboarding nell'ospitalità utilizzando la tecnologia di generazione video AI, permettendoti di creare video coinvolgenti e personalizzati con avatar AI. Questo eleva l'esperienza di onboarding dei dipendenti e mostra efficacemente la cultura aziendale ai nuovi assunti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen una piattaforma ideale per la creazione di video per i nuovi assunti?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding per i dipendenti con capacità intuitive di testo-a-video e modelli personalizzabili. Puoi generare rapidamente video di microlearning o moduli di formazione completi per i nuovi assunti senza competenze estese nella produzione video.

HeyGen può creare avatar AI professionali per i nostri video di reclutamento?

Assolutamente, HeyGen ti consente di integrare avatar AI professionali come presentatori virtuali nei tuoi video di reclutamento e contenuti di formazione per i dipendenti. Questi avatar possono essere personalizzati con il logo e i colori della tua azienda, garantendo un aspetto coerente e raffinato per tutte le tue comunicazioni video.

Come assicura HeyGen che i nostri video di onboarding siano accessibili a tutti i nuovi dipendenti?

HeyGen garantisce che i tuoi video di onboarding siano inclusivi generando automaticamente sottotitoli per tutti i contenuti. Questa funzione, combinata con avatar AI coinvolgenti, contribuisce a una maggiore fidelizzazione dei dipendenti rendendo le informazioni critiche facilmente comprensibili per ogni nuovo assunto.

