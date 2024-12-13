Creatore di Video di Marketing per l'Ospitalità: Potenzia il Tuo Marchio

Genera rapidamente video di marketing per hotel coinvolgenti utilizzando la funzione di testo a video per catturare il pubblico e aumentare la presenza del tuo marchio.

Crea un video accattivante di 30 secondi progettato come video di marketing per hotel per attirare potenziali ospiti, dalle famiglie ai viaggiatori d'affari. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e lussuoso, accompagnato da una musica di sottofondo morbida ed elegante, evidenziando i servizi principali e l'esperienza complessiva degli ospiti. Utilizza i modelli e le scene professionali di HeyGen per semplificare il processo di creazione, garantendo un prodotto finale raffinato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un clip promozionale dinamico di 15 secondi per i social media, specificamente rivolto ai giovani viaggiatori in cerca di esperienze uniche. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo energico e vivace con tagli dinamici e musica di tendenza, perfetto per piattaforme come Instagram e TikTok. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie orientazioni utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per massimizzare la portata.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di presentazione informativo di 45 secondi per un creatore di video di marketing per l'ospitalità, specificamente rivolto a pianificatori di eventi e clienti aziendali. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e sofisticato, con una voce fuori campo chiara e coinvolgente. Impiega gli avatar AI di HeyGen per fungere da ospiti virtuali, guidando gli spettatori attraverso le capacità dell'evento della sede, ulteriormente migliorato dalla generazione accurata della voce fuori campo.
Prompt di Esempio 3
Progetta una narrazione ispiratrice di 60 secondi su una piattaforma di creazione video, enfatizzando il riconoscimento del marchio per un gruppo di ospitalità di lusso. Questo video cinematografico e narrativo, rivolto a manager di marchi e professionisti del marketing, dovrebbe trasmettere la filosofia del marchio con una colonna sonora orchestrale edificante. Crea il copione e portalo alla vita utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen, assicurando che tutti i messaggi chiave siano chiaramente trasmessi con sottotitoli/caption automatici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing per l'Ospitalità

Crea senza sforzo video di marketing per hotel accattivanti e contenuti promozionali con strumenti potenziati dall'AI, potenziando la presenza online del tuo marchio.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Video
Inizia il tuo video di marketing per l'ospitalità selezionando tra una gamma di modelli di video professionali progettati per mostrare la tua proprietà o i tuoi servizi. In alternativa, utilizza la nostra funzione di testo a video per iniziare da un copione.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video utilizzando strumenti intuitivi di drag-and-drop, aggiungendo media dalla nostra vasta libreria di stock o caricando i tuoi. Integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding per mantenere un aspetto coerente.
3
Step 3
Migliora con Voce e Avatar
Eleva il tuo messaggio con la generazione professionale di voce fuori campo o scegli tra avatar AI realistici per presentare il tuo contenuto. Aggiungi sottotitoli/caption dinamici per coinvolgere un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video promozionale esportandolo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi facilmente il tuo video di alta qualità sui tuoi canali social media per raggiungere più potenziali ospiti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze degli Ospiti

.

Trasforma le recensioni entusiastiche degli ospiti in video AI accattivanti, mostrando esperienze positive per costruire fiducia e attrarre nuove prenotazioni.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing per l'ospitalità?

HeyGen funge da potente creatore di video di marketing per l'ospitalità, permettendoti di creare video promozionali accattivanti per il tuo hotel o attività. Puoi sfruttare avatar AI realistici e diversi modelli di video per mostrare i tuoi servizi e le tue strutture, aumentando efficacemente il riconoscimento del marchio.

HeyGen è una piattaforma di creazione video facile da usare per il marketing?

Sì, HeyGen è progettato per essere un editor video AI intuitivo e una piattaforma di creazione video. Con strumenti di drag-and-drop e strumenti potenziati dall'AI, puoi facilmente convertire testo in video, rendendo accessibile il contenuto di marketing professionale anche senza un'esperienza di editing estesa.

Quali elementi creativi video offre HeyGen per il marketing animato?

HeyGen offre robusti elementi creativi, inclusi avatar AI fotorealistici che possono trasmettere il tuo messaggio in una varietà di stili. Insieme alla generazione avanzata di voce fuori campo, puoi produrre video animati accattivanti perfetti per i video sui social media e altri canali promozionali.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente video di marketing diversi?

Assolutamente, HeyGen funziona come un versatile creatore di video promozionali che accelera la creazione di contenuti. Utilizza modelli di video predefiniti e produci facilmente tutto, dai video di presentazione agli annunci brevi, con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto che assicura che il tuo contenuto di marketing si adatti a ogni piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo