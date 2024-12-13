Creatore di Video per Percorsi di Apprendimento in Ospitalità: Eleva la Formazione

Trasforma la formazione in ospitalità con la creazione di video potenziata dall'AI. Crea lezioni coinvolgenti e percorsi di apprendimento personalizzati utilizzando avatar AI.

487/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi destinato al personale esperto del settore ospitalità, concentrandoti sull'"upskilling" con nuovi protocolli di servizio clienti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con audio chiaro e conciso. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire efficacemente le linee guida scritte in una "lezione video coinvolgente" che evidenzi i miglioramenti chiave del servizio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 90 secondi rivolto ai tirocinanti della gestione alberghiera, illustrando i benefici dei "percorsi di apprendimento personalizzati" per lo sviluppo della carriera. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e strategico, con immagini raffinate e una voce narrante sicura e autorevole. Usa i Template e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente il contenuto, guidando i discenti attraverso moduli avanzati di "formazione dei dipendenti".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 30 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e della formazione nel settore ospitalità, dimostrando quanto sia facile creare contenuti per un "LMS" utilizzando un "creatore di video per percorsi di apprendimento in ospitalità". Le immagini dovrebbero essere dinamiche e illustrative, enfatizzando la facilità d'uso, accompagnate da una voce amichevole e disponibile. Assicurati l'accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per una maggiore diffusione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Percorsi di Apprendimento in Ospitalità

Crea rapidamente lezioni video professionali e coinvolgenti per standardizzare la formazione in ospitalità, semplificare l'onboarding e promuovere l'upskilling nel tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Redigi il tuo contenuto essenziale di formazione in ospitalità. Utilizza la nostra avanzata creazione di video potenziata dall'AI per trasformare il tuo copione in scene dinamiche, pronte per il tuo percorso di apprendimento.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per narrare le tue lezioni. Questi presentatori digitali garantiscono una consegna coerente, migliorando il coinvolgimento del tuo percorso di apprendimento in ospitalità.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica i colori e il logo unici del tuo marchio utilizzando i controlli di branding personalizzati. Questo assicura che tutti i tuoi video di formazione per i dipendenti riflettano un'immagine aziendale professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo video con un ridimensionamento preciso del formato per una visione ottimale su qualsiasi schermo. Esporta facilmente i tuoi video per un'integrazione senza soluzione di continuità nel tuo LMS preferito.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Incorpora Formazione Motivazionale e sulle Competenze Trasversali

.

Integra video generati dall'AI ispiratori per promuovere competenze trasversali, leadership e atteggiamenti positivi nei percorsi di formazione dei dipendenti nel settore ospitalità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen rivoluzionare la formazione in ospitalità per il mio team?

HeyGen trasforma la formazione in ospitalità consentendo la rapida creazione di video potenziati dall'AI, trasformando i copioni in lezioni video coinvolgenti. Puoi creare contenuti accattivanti per l'onboarding e l'upskilling utilizzando avatar AI realistici e la tecnologia di testo in video, migliorando significativamente i programmi di formazione dei dipendenti.

HeyGen può aiutare a creare percorsi di apprendimento personalizzati per i dipendenti?

Sì, HeyGen ti consente di sviluppare percorsi di apprendimento su misura e personalizzati. Sfrutta avatar AI dinamici e diversi modelli video per produrre moduli specifici che rispondano alle esigenze individuali dei dipendenti, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze all'interno della tua organizzazione.

Che tipo di lezioni video posso creare per un LMS utilizzando HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di lezioni video coinvolgenti adatte a qualsiasi LMS. Utilizza le funzionalità di testo in video per generare facilmente contenuti, incorpora sottotitoli/caption per l'accessibilità ed esporta video in vari formati di aspetto, rendendoli perfetti per corsi online e piattaforme di apprendimento integrate.

Quanto è semplice il processo per creare video di percorsi di apprendimento in ospitalità con HeyGen?

Creare video di percorsi di apprendimento in ospitalità con HeyGen è straordinariamente semplice. Basta inserire il tuo copione, selezionare dalla vasta libreria multimediale o utilizzare modelli video predefiniti, e lasciare che la creazione di video potenziata dall'AI di HeyGen trasformi il tuo testo in un video professionale con avatar AI e voiceover, pronto per la distribuzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo