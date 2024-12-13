Generatore di video guida per l'ospitalità: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Crea senza sforzo video di formazione e onboarding accattivanti che migliorano l'esperienza degli ospiti utilizzando avatar AI.

468/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing coinvolgente di 30 secondi rivolto a potenziali ospiti interessati ai servizi di spa di lusso del resort, con immagini serene, musica tranquilla e un sofisticato avatar AI che guida gli spettatori attraverso le offerte uniche della spa. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per creare una presentazione raffinata e invitante che metta in risalto l'eccezionale esperienza degli ospiti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 60 secondi che funge da guida per gli ospiti dell'hotel su come utilizzare i controlli delle camere intelligenti, impiegando uno stile visivo passo-passo con chiare catture dello schermo e un tono audio esplicativo. Assicurati che il video utilizzi i sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità, rendendo semplici e comprensibili le procedure complesse per tutti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di benvenuto personalizzato di 20 secondi per gli ospiti VIP, caratterizzato da uno stile visivo caldo e personalizzato e un avatar AI amichevole che consegna un messaggio sincero pre-arrivo, ambientato su uno sfondo che riflette l'eleganza dell'hotel. Utilizza i Template & scene di HeyGen per generare rapidamente un video personalizzato professionale e coinvolgente che lasci una duratura prima impressione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Guida per l'Ospitalità

Crea senza sforzo video di formazione e marketing professionali per l'ospitalità con l'AI, migliorando l'esperienza degli ospiti e la prontezza del personale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Scrivi o incolla il tuo contenuto dettagliato per la guida all'ospitalità. La nostra piattaforma convertirà il tuo testo in video, rendendo il tuo messaggio chiaro e conciso per qualsiasi pubblico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio sullo schermo. Questi presentatori digitali consegnano la tua guida con chiarezza e professionalità, perfetti per i tuoi contenuti nel settore dell'ospitalità.
3
Step 3
Personalizza con i Template
Migliora il tuo video con la nostra libreria di modelli di video pre-progettati e scene. Aggiungi il logo, i colori e i media del tuo marchio per allinearti perfettamente agli standard del settore dell'ospitalità.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video guida per l'ospitalità completo, assicurandoti che ogni dettaglio sia accurato. Genera ed esporta in vari formati, pronto per iniziative di formazione, onboarding o marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Coinvolgenti per l'Esperienza degli Ospiti

.

Crea rapidamente guide video dinamiche, tour della proprietà e contenuti promozionali per i social media per catturare potenziali ospiti e migliorare il loro soggiorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri sforzi di marketing nell'ospitalità con i video?

HeyGen consente alle aziende del settore dell'ospitalità di generare video di marketing coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali generati dall'AI, trasformando rapidamente il testo in contenuti visivi accattivanti. Questo generatore di video AI semplifica la creazione di video, permettendo un branding coerente su tutti i materiali promozionali.

HeyGen può aiutare a creare esperienze personalizzate per gli ospiti tramite video?

Assolutamente, HeyGen consente la creazione di messaggi video personalizzati per elevare l'esperienza degli ospiti. Utilizza le capacità di testo in video per generare video di benvenuto unici o guide utente con avatar e voci AI personalizzati per ogni ospite.

Quali tipi di video di formazione può produrre HeyGen per il personale dell'ospitalità?

HeyGen è ideale per produrre una varietà di video di formazione, inclusi moduli di onboarding completi, SOP e contenuti di e-learning per l'industria dell'ospitalità. Sfrutta i modelli di video pre-progettati e il voiceover generato dall'AI per creare rapidamente materiali di sviluppo del personale coerenti e professionali.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le aziende del settore dell'ospitalità?

HeyGen semplifica la creazione di video per l'industria dell'ospitalità convertendo semplici script di testo in video raffinati con avatar AI realistici. Questo potente generatore di video AI riduce significativamente il tempo e le risorse tradizionalmente richiesti per la produzione di video di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo