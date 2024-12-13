Generatore di Video di Onboarding Ospedaliero: Semplifica la Formazione del Personale

Produci rapidamente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti utilizzando avatar AI per migliorare la formazione sulla conformità sanitaria.

Crea un video di benvenuto e onboarding professionale di 45 secondi per i nuovi dipendenti di un ospedale, con un avatar AI amichevole per introdurre i valori chiave e le strutture dell'ospedale. Il video dovrebbe avere una musica di sottofondo calma e una voce narrante chiara generata da HeyGen, facendo sentire il nuovo personale immediatamente parte del team.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo rassicurante e informativo di 60 secondi per i pazienti che si preparano a un intervento chirurgico al ginocchio. Utilizza la funzione Testo-a-video per spiegare le istruzioni pre-operatorie e post-operatorie con visuali pulite e illustrative e una musica di sottofondo soft, garantendo l'accessibilità con sottotitoli generati automaticamente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione sulla conformità di 30 secondi per tutto il personale ospedaliero, enfatizzando i protocolli di sicurezza critici. Questo video dovrebbe utilizzare grafica professionale e una voce autorevole AI, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per un messaggio rapido e d'impatto, adatto a varie piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 50 secondi specificamente per i nuovi assunti che si uniscono al reparto di Cardiologia, servendo come un moderno generatore di video di onboarding ospedaliero. Mostra la tecnologia avanzata del reparto e il team attraverso visuali dinamiche dalla libreria multimediale/supporto stock, narrato da un avatar AI esperto per instillare fiducia ed entusiasmo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Onboarding Ospedaliero

Semplifica la formazione sanitaria e l'educazione dei pazienti con la creazione di video potenziata dall'AI, con modelli personalizzabili e avatar AI professionali.

1
Step 1
Scegli un Modello Personalizzato
Inizia il tuo progetto selezionando da una libreria di modelli video personalizzabili, specificamente progettati per accelerare la creazione dei tuoi video di onboarding ospedaliero.
2
Step 2
Crea Contenuti con Avatar AI
Trasforma i tuoi script in presentazioni coinvolgenti utilizzando i nostri avatar AI realistici. Questa funzione del generatore di video AI assicura una consegna professionale e coerente per tutti i tuoi materiali di formazione.
3
Step 3
Applica Funzionalità di Branding e Accessibilità
Assicura la coerenza del marchio utilizzando controlli di branding robusti per incorporare i loghi e i colori del tuo ospedale, migliorando il riconoscimento e la professionalità in tutti i video educativi per i pazienti.
4
Step 4
Esporta per un'Integrazione LMS Senza Soluzione di Continuità
Esporta facilmente i tuoi video completati in vari formati, pronti per un'integrazione LMS senza soluzione di continuità. Questo assicura una distribuzione efficiente dei contenuti critici di formazione sulla conformità e di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva il Coinvolgimento e la Ritenzione nell'Onboarding

.

Crea video di onboarding ospedaliero dinamici e interattivi che aumentano significativamente il coinvolgimento e migliorano la ritenzione delle conoscenze tra i nuovi assunti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding ospedaliero?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia testo-a-video per semplificare la creazione di video di onboarding ospedaliero coinvolgenti. Puoi facilmente convertire script in video professionali per l'onboarding dei dipendenti, risparmiando tempo e risorse significative rispetto ai metodi di produzione tradizionali.

HeyGen supporta la creazione di video educativi per pazienti o di formazione sulla conformità?

Assolutamente. HeyGen fornisce modelli di video personalizzabili e controlli di branding robusti, permettendo alle organizzazioni sanitarie di produrre video educativi per pazienti e di formazione sulla conformità efficaci. Questo assicura che il contenuto sia adattato alle tue esigenze specifiche mantenendo la coerenza del marchio.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen offre potenti funzionalità AI come avatar AI realistici e conversione testo-a-video da script, rendendo la produzione video altamente efficiente. Gli utenti possono anche utilizzare voci narranti AI e generare automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la portata.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video di onboarding per pazienti?

Sì, HeyGen è un creatore ideale di video di onboarding per pazienti, permettendoti di sviluppare rapidamente video informativi e accoglienti per i nuovi pazienti. Utilizza la nostra ampia selezione di modelli e scene per fornire messaggi chiari e coerenti per i tuoi video di onboarding senza complessi montaggi video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo