Eleva le tue presentazioni di dati agricoli; trasforma le intuizioni in contenuti video coinvolgenti con voice over AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo coinvolgente di 90 secondi progettato per appassionati di piante e giardinieri amatoriali, mostrando consigli innovativi per il giardinaggio. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e incoraggiante, con un avatar AI che guida gli spettatori passo dopo passo attraverso una tecnica di piantagione specifica. Questo creatore di video orticoli utilizza gli avatar AI di HeyGen per dare vita a consigli esperti in un formato accessibile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per i social media per le aziende orticole che mirano a mettere in evidenza nuove linee di prodotti o servizi. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, accompagnato da una colonna sonora vivace e una voce narrante coinvolgente, integrando senza soluzione di continuità i controlli di branding. Sfrutta i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per generare rapidamente contenuti straordinari che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement.
Prompt di Esempio 3
Crea un video educativo dettagliato di 2 minuti per studenti e ricercatori di agricoltura, presentando una panoramica completa dell'orticoltura di una specifica specie vegetale o sfida ambientale. Adotta uno stile sofisticato e visivamente ricco, completo di narrazione professionale e supporto visivo. Questa produzione di AI Video Agent utilizzerà ampiamente la libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire filmati di sfondo ricchi e grafica illustrativa, migliorando l'esperienza di apprendimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Intuizioni sull'Ambiente Ortoicolo

Trasforma intuizioni complesse sull'ambiente orticolo in video chiari e coinvolgenti utilizzando il nostro intuitivo creatore di video AI.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando le tue intuizioni sull'ambiente orticolo. Utilizza la funzione "Testo-a-video da script" della piattaforma per convertire senza sforzo il tuo contenuto scritto in una narrazione video dinamica.
Step 2
Scegli Modelli e Risorse
Seleziona tra una gamma di "modelli video personalizzabili" per stabilire la base visiva del tuo progetto. Arricchisci il tuo video incorporando elementi visivi e sonori pertinenti dalla vasta libreria multimediale.
Step 3
Genera Voiceover
Dai vita alla tua storia orticola con una narrazione dal suono naturale. Sfrutta il nostro avanzato strumento di "Generazione di voiceover" per aggiungere voice over AI professionali che trasmettono efficacemente il tuo messaggio.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di intuizioni rivedendo tutti gli elementi. Usa "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, assicurandoti che appaia perfetto ovunque venga condiviso.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Rapide Intuizioni Ortoicole sui Social Media

Crea rapidamente video e clip coinvolgenti per i social media per condividere tempestivamente intuizioni e consigli sull'ambiente orticolo con la tua comunità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per contenuti orticoli?

Il creatore di video AI di HeyGen semplifica il processo trasformando il testo in video direttamente dal tuo script. Sfrutta avatar AI avanzati e voice over AI per generare video di intuizioni orticole professionali e coinvolgenti in modo efficiente.

Posso mantenere l'identità del mio brand quando creo video con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori specifici del brand. Puoi anche utilizzare i nostri modelli video personalizzabili e l'ampia libreria multimediale per garantire una rappresentazione coerente del brand in tutti i tuoi video orticoli.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video accessibili e condivisibili su tutte le piattaforme?

HeyGen migliora l'accessibilità e la portata con funzionalità come sottotitoli/caption automatici, rendendo il tuo contenuto comprensibile a un pubblico più ampio. La nostra piattaforma supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, garantendo che il tuo contenuto straordinario sia perfettamente ottimizzato per video sui social media, video di formazione e altro ancora.

Come può HeyGen aiutare l'industria delle serre a produrre video istruttivi di alta qualità?

Come potente creatore di video orticoli, HeyGen consente all'industria delle serre di creare video istruttivi di alta qualità. Con i nostri AI Video Agents e le capacità di testo-a-video da script, puoi facilmente produrre panoramiche coinvolgenti e guide dettagliate che condividono preziose intuizioni orticole con il tuo pubblico.

