Crea un video vivace di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer, dimostrando come creare rapidamente un video accattivante per la homepage utilizzando un'interfaccia intuitiva. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico con musica di sottofondo allegra e una narrazione chiara, evidenziando l'efficienza dei "Modelli e scene" pre-progettati per una rapida creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video professionale di 60 secondi per creatori di contenuti ed educatori, illustrando la potenza della tecnologia degli avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con una voce amichevole AI che spiega come trasformare un semplice script in una presentazione completamente animata utilizzando la funzione "Da testo a video da script" con un avatar AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 30 secondi rivolto a manager dei social media e marchi di e-commerce, concentrandosi sulla creazione di contenuti di marketing dinamici. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e alla moda con musica coinvolgente e sovrapposizioni di testo dinamiche, mostrando quanto sia semplice la "Generazione di voiceover" e i "Sottotitoli/legende" automatici per massimizzare la portata su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 50 secondi per product manager e startup, spiegando come generare spiegazioni di prodotto efficaci con alta personalizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo con una voce calma e autorevole, dimostrando come integrare diversi elementi dalla "Libreria multimediale/supporto stock" e poi utilizzare il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare il video finale a diversi canali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Homepage

Crea facilmente contenuti video straordinari e personalizzati per la tua homepage per catturare l'attenzione dei visitatori e trasmettere efficacemente il tuo messaggio.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia a costruire il tuo video per la homepage trasformando il testo in immagini coinvolgenti utilizzando il nostro potente generatore da testo a video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una galleria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio con un tocco umano.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Migliora il tuo video applicando il logo, i colori e altre opzioni di personalizzazione del tuo marchio per mantenere un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Scarica il tuo video per la homepage completato in vari rapporti d'aspetto, pronto per l'uso immediato su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Evidenzia Testimonianze dei Clienti

Sviluppa video AI persuasivi per presentare storie di successo dei clienti direttamente sulla tua homepage, costruendo fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per la creazione di contenuti?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali utilizzando avatar AI e tecnologia di generazione da testo a video. Basta digitare il tuo script e i nostri strumenti potenziati dall'AI daranno vita ai tuoi contenuti, semplificando l'intero processo di creazione di contenuti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare contenuti di marketing diversificati?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta libreria di modelli, voiceover e avatar AI, ideali per contenuti di marketing dinamici. Puoi generare facilmente video coinvolgenti per campagne sui social media o spiegazioni di prodotto d'impatto su misura per il tuo marchio.

HeyGen è un'interfaccia facile da usare per generare contenuti video di alta qualità?

Assolutamente, HeyGen è progettato con un'interfaccia facile da usare che consente a chiunque di diventare un generatore di video. I nostri strumenti intuitivi potenziati dall'AI semplificano la produzione video complessa, rendendo accessibile la creazione di contenuti professionali senza esperienza di editing precedente.

HeyGen può aiutare a creare contenuti coinvolgenti per il generatore di video per homepage con branding?

Sì, HeyGen è perfetto per creare contenuti d'impatto per il generatore di video per homepage che catturano l'attenzione. Con controlli di branding completi come loghi e colori, insieme a opzioni di personalizzazione per scene e avatar, i tuoi video si allineeranno perfettamente con l'identità del tuo marchio.

