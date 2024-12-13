Crea video tour di casa mozzafiato con facilità

Trasforma i tuoi annunci immobiliari con modelli video personalizzabili e doppiaggi AI per tour video coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi suggerimenti.

Prompt 1
Crea un video di presentazione immobiliare di 45 secondi che spicchi sui social media, ideale per i marketer immobiliari che desiderano attrarre un pubblico più ampio. Questo video utilizza i modelli personalizzabili di HeyGen, permettendoti di evidenziare le caratteristiche principali dell'immobile con sovrimpressioni di testo dinamiche e immagini vivaci. La musica di sottofondo allegra stabilisce un tono vivace, mentre la funzione di editor video assicura che il tuo contenuto sia perfettamente adattato per piattaforme come Instagram e Facebook.
Richiesta 2
Per i professionisti del settore immobiliare che mirano a fornire un'esperienza immersiva, un video tour di 90 secondi è l'ideale. Questo video è realizzato utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare testi in video, permettendovi di narrare la storia della casa con precisione. Il pubblico di riferimento include potenziali acquirenti e investitori che apprezzano approfondimenti dettagliati. Lo stile visivo è cinematografico, con riprese ad alta definizione e l'uso strategico di voiceover AI per aggiungere profondità e contesto ad ogni scena.
Prompt 3
Attira l'attenzione dei compratori di prima casa con un video di marketing immobiliare di 30 secondi che mette in risalto il fascino delle accoglienti abitazioni iniziali. Utilizzando la libreria multimediale/il supporto stock di HeyGen, questo video incorpora splendide riprese stock che completano le immagini della tua proprietà. Lo stile visivo è caldo e accogliente, con una musica di sottofondo delicata che evoca una sensazione di comfort. Sono inclusi sottotitoli/didascalie per garantire che il tuo messaggio sia accessibile a tutti gli spettatori, rendendolo facile da condividere su varie piattaforme di social media.
Motore Creativo

Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video AI al lavoro

Creazione di Video Nativi

Generazione video End-to-End

Costruito con Struttura e Intento

Come funziona un creatore di video per tour di case

Crea facilmente video accattivanti per annunci immobiliari utilizzando il nostro intuitivo creatore di video per tour di case.

1
Step 1
Crea il tuo video con modelli personalizzabili
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video immobiliari progettati per presentare efficacemente le proprietà. Personalizza questi modelli per adattarli al tuo marchio e stile, garantendo una presentazione unica per ogni annuncio.
2
Step 2
Aggiungi musica di sottofondo e voci fuori campo IA
Arricchisci i tuoi tour video incorporando musica di sottofondo e voci fuori campo generate dall'intelligenza artificiale. Queste caratteristiche aggiungono un tocco professionale, rendendo le tue inserzioni immobiliari più coinvolgenti e informative.
3
Step 3
Applica i controlli del marchio per la coerenza
Utilizza i nostri strumenti di branding per aggiungere il tuo logo e personalizzare i colori, assicurando che ogni video sia in linea con la tua identità di marca. Questa coerenza aiuta a costruire fiducia e riconoscimento con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e condividi sui social media
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente nel rapporto d'aspetto desiderato per le varie piattaforme. Condividi i tuoi video di marketing immobiliare sui social media per raggiungere un pubblico più ampio e attrarre potenziali acquirenti.

Casi d'uso

HeyGen fornisce ai professionisti del settore immobiliare la capacità di trasformare gli annunci di proprietà in video tour accattivanti di case utilizzando strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Con modelli personalizzabili e voci fuori campo AI, crea video di marketing immobiliare coinvolgenti che si distinguono.

Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con l'intelligenza artificiale video

Utilize AI video editing tools to produce high-quality real estate marketing videos that capture attention and drive sales.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing immobiliare?

HeyGen offre una gamma di modelli video per il settore immobiliare che rendono la creazione di video annunci di proprietà coinvolgenti un gioco da ragazzi. Con modelli personalizzabili e doppiaggi AI, puoi realizzare tour video professionali che catturano l'attenzione dei potenziali acquirenti.

Cosa rende HeyGen una scelta eccellente per un creatore di video di tour di case?

HeyGen si distingue come creatore di video tour di case fornendo strumenti intuitivi di editing video e una ricca libreria multimediale. Puoi facilmente aggiungere musica di sottofondo e sottotitoli per creare tour video coinvolgenti che evidenziano le migliori caratteristiche di una proprietà.

Il video editor di HeyGen supporta la condivisione sui social media?

Sì, l'editor video di HeyGen è progettato tenendo in considerazione la condivisione sui social media. Ti permette di ridimensionare i video per adattarli a vari rapporti d'aspetto, assicurando che i tuoi video di marketing immobiliare siano ottimi su qualsiasi piattaforma.

Perché dovrei utilizzare i modelli di video immobiliari di HeyGen?

I modelli di video immobiliari di HeyGen sono perfetti per creare rapidamente video di presentazione di proprietà raffinati. Con il controllo del marchio e voiceover generati dall'IA, puoi mantenere un'immagine coordinata del brand fornendo al contempo contenuti di alta qualità.

