Generatore di Video per l'Assistenza Domiciliare: Crea Contenuti Coinvolgenti per i Pazienti

Crea istantaneamente video educativi per i pazienti con avatar AI realistici.

475/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 90 secondi per i familiari delle persone che ricevono assistenza domiciliare, dettagliando semplici esercizi per l'assistenza alla mobilità. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e di supporto, con avatar AI amichevoli che dimostrano i movimenti, accompagnati da un audio gentile e incoraggiante. Questo video sfrutterà efficacemente gli avatar AI di HeyGen per dimostrazioni realistiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 60 secondi che mostri l'approccio unico e compassionevole di un'agenzia di assistenza domiciliare per attrarre nuovi clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, pieno di immagini positive e musica edificante e speranzosa. Genera una narrazione chiara e articolata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per evidenziare l'impegno dell'agenzia.
Prompt di Esempio 3
Progetta un aggiornamento informativo di 45 secondi per i clienti esistenti di assistenza domiciliare, offrendo consigli stagionali sulla salute rilevanti per il loro benessere. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accessibile, incorporando grafiche coinvolgenti e un tono allegro e informativo. Accelera la creazione iniziando con un layout pertinente dalla funzione Template & scene di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per l'Assistenza Domiciliare

Crea rapidamente video professionali e conformi a HIPAA per l'educazione dei pazienti e la formazione del personale con la nostra piattaforma potenziata da AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Incolla il tuo copione nel generatore. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia di testo-a-video da copione, trasformando il tuo testo in una narrazione visiva per video di assistenza domiciliare efficaci.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. I nostri avatar AI offrono una presenza professionale ed empatica sullo schermo per i tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Integra il logo della tua organizzazione e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi video generati da AI.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta completato il tuo video, utilizza le nostre opzioni di esportazione per scaricarlo in vari formati di ridimensionamento e esportazione. Condividi facilmente i tuoi video di assistenza domiciliare rifiniti su varie piattaforme per educare e informare efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Promozionali Coinvolgenti

.

Produci video accattivanti per i social media per attrarre nuovi clienti e mostrare efficacemente i tuoi servizi di assistenza domiciliare.

background image

Domande Frequenti

Come crea HeyGen video generati da AI per l'assistenza domiciliare?

HeyGen consente agli utenti di produrre video generati da AI coinvolgenti per l'assistenza domiciliare semplicemente convertendo il testo in video da un copione. Puoi scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e generare voiceover realistici, rendendo HeyGen un generatore di video AI intuitivo.

HeyGen può semplificare la creazione di video educativi per i pazienti?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video educativi per i pazienti grazie alla sua interfaccia intuitiva. Sfruttando modelli video pre-progettati, puoi rapidamente produrre video di assistenza domiciliare coinvolgenti e contenuti educativi con il minimo sforzo.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video di assistenza domiciliare in HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video di assistenza domiciliare siano in linea con l'identità della tua organizzazione. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e personalizzare i colori per mantenere un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi contenuti.

Come può essere utilizzato HeyGen per video di formazione del personale efficienti?

HeyGen è un efficace generatore di video per l'assistenza domiciliare per produrre video di formazione del personale efficienti. Utilizza i suoi avatar AI e la funzionalità di testo-a-video da copione per creare moduli di formazione chiari, coerenti e coinvolgenti con facilità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo