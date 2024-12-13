Generatore di Video per Assunzioni per un'Acquisizione di Talenti Senza Sforzo

Crea rapidamente video di branding del datore di lavoro coinvolgenti utilizzando la generazione di voiceover professionale per attrarre i migliori candidati.

Un video dinamico di 60 secondi progettato per il branding del datore di lavoro, che mostra la vivace cultura aziendale e lo spirito di squadra. Mirato ad attrarre i migliori talenti offrendo loro uno sguardo autentico sulla vita quotidiana e la camaraderie tra i dipendenti. Utilizza un montaggio veloce di attività di squadra, interviste coinvolgenti ai dipendenti e musica di sottofondo positiva, garantendo un tono caldo e invitante. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare senza sforzo dichiarazioni scritte sulla cultura in immagini coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea una descrizione del lavoro concisa di 45 secondi per un ruolo tecnico molto ricercato, dettagliando responsabilità e interazione con il team. Mira direttamente ai cercatori di lavoro specializzati che stanno cercando opportunità di carriera specifiche. Impiega un'estetica visiva professionale e moderna con sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo, una voce narrante sicura e animazioni grafiche eleganti. Anima un avatar AI per presentare i dettagli chiave, rendendo l'esperienza del generatore di video AI coinvolgente e moderna.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di reclutamento convincente di 30 secondi incentrato sulle testimonianze dei dipendenti per evidenziare la crescita professionale e l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Destinato a professionisti entry-level e di metà carriera che considerano un nuovo ruolo e apprezzano le esperienze dei colleghi. Presenta immagini genuine e calorose di dipendenti che condividono le loro esperienze, accompagnate da musica edificante e un tono audio sincero e incoraggiante. Usa la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione raffinata o per migliorare la chiarezza dei frammenti audio dei dipendenti per una creazione efficace di video di reclutamento.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di reclutamento di 60 secondi che evidenzi i benefici unici e l'ambiente di lavoro di supporto dell'organizzazione. Progettato per un ampio pubblico di potenziali candidati a una fiera virtuale del lavoro o su una pagina delle carriere. Adotta uno stile visivo raffinato ed energico con elementi di branding e messaggi chiari e concisi, supportati da una colonna sonora professionale e vivace. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video dall'aspetto professionale con branding personalizzabile, fungendo da efficiente creatore di video di reclutamento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Assunzioni

Crea senza sforzo video di reclutamento coinvolgenti con AI, attirando i migliori talenti e mostrando la cultura aziendale in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Reclutamento
Inizia selezionando tra una varietà di modelli di video professionali o incolla il tuo script per generare un video istantaneamente, semplificando la creazione del tuo video di reclutamento.
2
Step 2
Aggiungi Branding e Media
Migliora il tuo video con l'identità unica della tua azienda applicando un branding personalizzabile, inclusi il tuo logo e i colori del brand, dai nostri controlli.
3
Step 3
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un volto professionale e coinvolgente al tuo video di reclutamento.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Scarica il tuo video rifinito in vari rapporti d'aspetto e condividilo senza sforzo sulle tue piattaforme preferite, consentendo un reclutamento efficace sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video di Branding del Datore di Lavoro

.

Crea video ispiratori per evidenziare la cultura aziendale e le testimonianze dei dipendenti, rafforzando efficacemente il tuo brand come datore di lavoro e attirando i candidati ideali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare il nostro processo di creazione di video di reclutamento?

HeyGen è un generatore di video AI che semplifica la creazione di video di branding del datore di lavoro coinvolgenti. Utilizza i nostri avatar AI e la funzione di testo-a-video da script per produrre rapidamente video di reclutamento professionali che mostrano la cultura aziendale e attraggono i migliori talenti.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i nostri video di branding del datore di lavoro?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta gamma di modelli di video e controlli di branding per garantire che i tuoi video riflettano la tua cultura aziendale unica. Puoi anche aggiungere media dalla nostra libreria, incorporare animazioni di testo dinamiche e personalizzare il tono e il formato per adattarsi perfettamente alla narrazione del tuo brand come datore di lavoro.

HeyGen può aiutare a creare descrizioni di lavoro video coinvolgenti o evidenziare ruoli specifici?

Assolutamente! HeyGen ti consente di generare facilmente descrizioni di lavoro video coinvolgenti e Video di Evidenziazione dei Ruoli. Sfrutta gli avatar AI e le scene personalizzabili per rappresentare vividamente le attività quotidiane o mostrare le testimonianze dei dipendenti, rendendo la tua pagina delle carriere più dinamica e attraente.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di reclutamento?

HeyGen semplifica la creazione di video di reclutamento con le sue capacità di creazione rapida di video. Basta inserire il tuo script, scegliere un modello, e il nostro generatore di video AI si occupa del resto, permettendoti di generare, rivedere e condividere rapidamente contenuti professionali per il reclutamento sui social media e gli sforzi di acquisizione di talenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo