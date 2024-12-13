Generatore di Video per Assunzioni per un'Acquisizione di Talenti Senza Sforzo
Crea rapidamente video di branding del datore di lavoro coinvolgenti utilizzando la generazione di voiceover professionale per attrarre i migliori candidati.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea una descrizione del lavoro concisa di 45 secondi per un ruolo tecnico molto ricercato, dettagliando responsabilità e interazione con il team. Mira direttamente ai cercatori di lavoro specializzati che stanno cercando opportunità di carriera specifiche. Impiega un'estetica visiva professionale e moderna con sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo, una voce narrante sicura e animazioni grafiche eleganti. Anima un avatar AI per presentare i dettagli chiave, rendendo l'esperienza del generatore di video AI coinvolgente e moderna.
Sviluppa un video di reclutamento convincente di 30 secondi incentrato sulle testimonianze dei dipendenti per evidenziare la crescita professionale e l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Destinato a professionisti entry-level e di metà carriera che considerano un nuovo ruolo e apprezzano le esperienze dei colleghi. Presenta immagini genuine e calorose di dipendenti che condividono le loro esperienze, accompagnate da musica edificante e un tono audio sincero e incoraggiante. Usa la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione raffinata o per migliorare la chiarezza dei frammenti audio dei dipendenti per una creazione efficace di video di reclutamento.
Produci un video di reclutamento di 60 secondi che evidenzi i benefici unici e l'ambiente di lavoro di supporto dell'organizzazione. Progettato per un ampio pubblico di potenziali candidati a una fiera virtuale del lavoro o su una pagina delle carriere. Adotta uno stile visivo raffinato ed energico con elementi di branding e messaggi chiari e concisi, supportati da una colonna sonora professionale e vivace. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video dall'aspetto professionale con branding personalizzabile, fungendo da efficiente creatore di video di reclutamento.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Reclutamento Coinvolgenti.
Genera rapidamente descrizioni di lavoro video e annunci che attraggono i migliori talenti e mostrano ruoli unici in modo efficiente.
Produci Video di Reclutamento sui Social Media.
Crea rapidamente contenuti video dinamici per il reclutamento sui social media, espandendo la portata e catturando potenziali candidati dove si trovano.
Domande Frequenti
Come può HeyGen trasformare il nostro processo di creazione di video di reclutamento?
HeyGen è un generatore di video AI che semplifica la creazione di video di branding del datore di lavoro coinvolgenti. Utilizza i nostri avatar AI e la funzione di testo-a-video da script per produrre rapidamente video di reclutamento professionali che mostrano la cultura aziendale e attraggono i migliori talenti.
Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i nostri video di branding del datore di lavoro?
HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta gamma di modelli di video e controlli di branding per garantire che i tuoi video riflettano la tua cultura aziendale unica. Puoi anche aggiungere media dalla nostra libreria, incorporare animazioni di testo dinamiche e personalizzare il tono e il formato per adattarsi perfettamente alla narrazione del tuo brand come datore di lavoro.
HeyGen può aiutare a creare descrizioni di lavoro video coinvolgenti o evidenziare ruoli specifici?
Assolutamente! HeyGen ti consente di generare facilmente descrizioni di lavoro video coinvolgenti e Video di Evidenziazione dei Ruoli. Sfrutta gli avatar AI e le scene personalizzabili per rappresentare vividamente le attività quotidiane o mostrare le testimonianze dei dipendenti, rendendo la tua pagina delle carriere più dinamica e attraente.
Come semplifica HeyGen la produzione di video di reclutamento?
HeyGen semplifica la creazione di video di reclutamento con le sue capacità di creazione rapida di video. Basta inserire il tuo script, scegliere un modello, e il nostro generatore di video AI si occupa del resto, permettendoti di generare, rivedere e condividere rapidamente contenuti professionali per il reclutamento sui social media e gli sforzi di acquisizione di talenti.