Prompt di Esempio 1
Produci un video tutorial professionale di 45 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai formatori aziendali, illustrando come creare rapidamente 'video di formazione' efficaci. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e autorevole, con testi chiari sullo schermo, e l'audio guidato dalla generazione avanzata di 'Voiceover' di HeyGen per garantire una narrazione chiara e coerente per argomenti complessi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi per product manager ed educatori, mostrando la semplicità di creare dettagliati 'video tutorial' che semplificano le funzionalità complesse del software. Lo stile visivo deve essere dinamico e illustrativo, utilizzando diversi 'avatar AI' per presentare le informazioni in modo accessibile, supportato da una colonna sonora chiara e informativa.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto ai creatori di contenuti e ai marketer sui social media, evidenziando la potenza di HeyGen come 'creatore di video tutorial' per la generazione rapida di contenuti. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce e ispirante, enfatizzando velocità e facilità d'uso, con l'audio che presenta una traccia di sottofondo alla moda che completa la funzionalità senza soluzione di continuità 'Testo a video da script', rendendo la creazione di contenuti rapida e accessibile una realtà.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona l'Assunzione di un Creatore di Video Tutorial

Crea video tutorial e di formazione professionali e coinvolgenti senza sforzo con la piattaforma AI di HeyGen, senza necessità di competenze di editing video.

1
Step 1
Crea da Script
Inizia incollando il tuo script. La funzionalità di Testo a video da script di HeyGen converte intelligentemente il tuo testo in una bozza di video, semplificando la creazione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli dalla nostra vasta collezione di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo, aggiungendo un tocco umano professionale ai tuoi tutorial.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Utilizza la nostra potente funzionalità di generazione di Voiceover per creare narrazioni dal suono naturale in varie lingue. Migliora la chiarezza con sottotitoli generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video Tutorial
Finalizza i tuoi video tutorial personalizzando il loro rapporto d'aspetto per diverse piattaforme. Esporta i tuoi contenuti di alta qualità senza sforzo per una condivisione senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Demistifica i Processi Complessi con Video Esplicativi

Trasforma argomenti complessi o politiche aziendali in video esplicativi chiari e digeribili, rendendo le informazioni complesse accessibili a tutti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video tutorial coinvolgenti senza editing complesso?

HeyGen funziona come una piattaforma intuitiva di creazione video AI, permettendo agli utenti di produrre video tutorial professionali senza sforzo. La nostra piattaforma sfrutta la funzionalità di Testo a video da script e modelli video pre-progettati, eliminando la necessità di competenze avanzate di editing video.

HeyGen può utilizzare avatar AI per video di formazione personalizzati?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione altamente personalizzati utilizzando avatar AI realistici. Questi avatar possono fornire voiceover AI con vari stili, migliorando il coinvolgimento per argomenti come l'inserimento dei dipendenti e la documentazione video.

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video tutorial per le aziende?

HeyGen semplifica il processo di diventare un efficace creatore di video tutorial offrendo funzionalità come la generazione di Testo a video da script e Sottotitoli/caption automatici. Questo permette alle aziende di produrre rapidamente video di alta qualità e video esplicativi.

HeyGen supporta la coerenza del marchio nella documentazione video?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli completi per il branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nella tua documentazione video e nei contenuti didattici. Questo assicura video tutorial professionali e coerenti con il marchio in tutte le tue comunicazioni.

