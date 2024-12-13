Generatore di Video per il Processo di Assunzione: Semplifica il Tuo Reclutamento

Riduci i costi di assunzione e migliora l'esperienza del candidato con video personalizzati generati utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una narrazione coinvolgente di 60 secondi rivolta ai dipartimenti HR e alle aziende impegnate a migliorare le loro assunzioni. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole ed empatico con palette di colori caldi e una musica di sottofondo morbida e accogliente. Mostra come le domande di colloquio personalizzate possano elevare l'esperienza del candidato, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per creare messaggi unici e utilizzando diversi modelli e scene, insieme al supporto della libreria multimediale/stock, per creare un'atmosfera davvero invitante per i potenziali assunti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi per piccoli imprenditori e team di marketing HR, enfatizzando HeyGen come il generatore di video per il processo di assunzione definitivo. Lo stile visivo del video dovrebbe essere energico e ispirante, con tagli rapidi e una colonna sonora di musica pop moderna. Dimostra come gli utenti possano creare rapidamente annunci di lavoro accattivanti utilizzando la trasformazione del testo in video da script, personalizzarli con avatar AI e garantire una perfetta distribuzione su tutte le piattaforme con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, il tutto evidenziando la sua interfaccia user-friendly.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video autorevole di 50 secondi per CFO, direttori HR e responsabili dell'acquisizione di talenti, concentrandoti sui benefici strategici di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con immagini aziendali e una traccia strumentale calma e sicura. Spiega come l'utilizzo di avatar AI per un processo di colloquio adatto al lavoro a distanza possa ridurre significativamente i costi di assunzione, con spiegazioni chiare fornite dalla generazione di Voiceover e rinforzate da sottotitoli/didascalie, presentando HeyGen come un investimento intelligente per l'acquisizione di talenti.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Processo di Assunzione

Semplifica il tuo reclutamento con video coinvolgenti potenziati dall'AI che migliorano l'esperienza del candidato e attraggono i migliori talenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il tuo annuncio di lavoro o l'introduzione al colloquio. Usa la funzione "Testo in video da script" per generare istantaneamente una bozza iniziale del tuo video per efficaci "annunci di lavoro".
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo messaggio e connettiti con i candidati selezionando un "avatar AI" adatto per presentare il tuo contenuto, creando una presenza professionale e coinvolgente per i tuoi "colloqui video".
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Rafforza l'immagine della tua azienda incorporando il tuo logo e i tuoi colori utilizzando i "controlli di branding", assicurando un'esperienza del candidato coerente e memorabile in tutti i tuoi video di reclutamento.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed "Esportalo" in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, pronto per essere distribuito come parte della tua strategia efficiente di "generatore di video per il processo di assunzione".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Comunicazione con i Candidati

Crea rapidamente messaggi video personalizzati e spiegazioni di processo, migliorando l'esperienza del candidato durante l'intero percorso di assunzione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di assunzione?

HeyGen funge da avanzato generatore di video per il processo di assunzione, consentendo ai reclutatori di creare annunci di lavoro coinvolgenti e colloqui video potenziati dall'AI che migliorano significativamente l'esperienza del candidato. Questa piattaforma semplifica l'intero flusso di lavoro di reclutamento.

HeyGen consente di creare domande di colloquio personalizzate?

Sì, HeyGen utilizza avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video per generare domande di colloquio personalizzate, rendendo lo screening dei candidati più efficiente e coinvolgente. I reclutatori possono adattare le domande a ruoli e candidati specifici.

Quali controlli di branding sono disponibili all'interno di HeyGen per i video di reclutamento?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi colloqui video e annunci di lavoro. Questo assicura un'immagine di marca coerente e professionale durante tutto il percorso del candidato.

HeyGen supporta un processo di colloquio adatto al lavoro a distanza?

Assolutamente, il generatore di video AI di HeyGen facilita un processo di colloquio completamente adatto al lavoro a distanza, permettendo ai reclutatori di condurre colloqui video con facilità ed efficienza da qualsiasi luogo. È ideale per l'acquisizione di talenti moderna.

