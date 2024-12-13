Creatore di Video di Spiegazione del Processo di Assunzione per un Reclutamento Senza Problemi

Potenzia i team HR per attrarre i migliori talenti con video coinvolgenti. Crea facilmente contenuti accattivanti utilizzando avatar AI.

Crea un video di 60 secondi 'spiegazione del processo di assunzione', progettato esplicitamente per i candidati potenziali, che offra una panoramica amichevole e professionale del percorso di reclutamento della tua azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere particolarmente accogliente e chiaro, guidando abilmente gli spettatori attraverso ogni fase con un avatar AI coinvolgente, accompagnato da una voce narrante calda e professionale. Questo approccio mira a demistificare efficacemente il processo di candidatura, utilizzando la funzione avatar AI di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Un video dinamico di 30 secondi per il branding del datore di lavoro, specificamente rivolto ai team di acquisizione talenti per le piattaforme social, potrebbe mostrare efficacemente la cultura unica della tua azienda. Questo video veloce catturerà l'essenza del tuo ambiente di lavoro attraverso scene vivaci e grafiche moderne, arricchite da musica vivace e sottotitoli generati automaticamente. Il suo scopo è evidenziare le dinamiche di squadra distintive e l'ambiente di lavoro, fungendo da potente strumento di strategia di marketing per il reclutamento.
Prompt di Esempio 2
Immagina di produrre un video esplicativo di 45 secondi 'Creatore di Video di Reclutamento AI', su misura per i team HR, che dettagli meticolosamente i benefici e il flusso di lavoro di uno strumento AI avanzato all'interno del loro processo di assunzione. La presentazione visiva sarà pulita, informativa e distintamente professionale, sfruttando elementi di video esplicativi animati per illustrare concetti complessi, il tutto supportato da una voce narrante chiara e istruttiva. L'efficienza di trasformare contenuti scritti in immagini coinvolgenti sarà raggiunta attraverso la capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 3
Per i nuovi assunti, progetta un video di benvenuto e formazione di 60 secondi che spieghi a fondo le politiche aziendali iniziali e favorisca un senso di appartenenza. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma amichevole, integrando abilmente media di stock rilevanti dalla libreria multimediale, e essere arricchito da una voce amichevole e musica di sottofondo leggera. Modelli video personalizzabili, inclusi quelli disponibili tramite la funzione Templates & scenes di HeyGen, garantiranno un'introduzione coerente e coinvolgente alla cultura aziendale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Spiegazione del Processo di Assunzione

Crea efficacemente video coinvolgenti di spiegazione del processo di assunzione per informare i candidati e migliorare la tua strategia di acquisizione talenti con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Contenuto
Inizia scrivendo il tuo script, dettagliando ogni fase del tuo processo di assunzione. Usa la funzione di testo-a-video da script per trasformare rapidamente il tuo testo in una narrazione visiva per una creazione video efficace.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare professionalmente il tuo processo di assunzione. Questa caratteristica chiave del Creatore di Video di Reclutamento AI aggiunge un tocco umano senza la produzione video tradizionale.
3
Step 3
Personalizza con il Tuo Brand
Integra l'identità della tua azienda applicando controlli di branding come loghi e colori. Questo assicura che i tuoi video di branding del datore di lavoro riflettano costantemente la tua cultura aziendale unica.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme. Questo aiuta ad attrarre i migliori talenti e a rafforzare i tuoi sforzi di reclutamento sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video e Clip Coinvolgenti per i Social Media in Minuti

Eleva la tua strategia di marketing per il reclutamento creando video dinamici per i social media che attraggono rapidamente i migliori talenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia strategia di marketing per il reclutamento?

HeyGen semplifica la creazione di video di reclutamento coinvolgenti attraverso le sue funzionalità guidate dall'AI. Con modelli personalizzabili e avatar AI, i team HR e di acquisizione talenti possono produrre video di reclutamento professionali che attraggono efficacemente i migliori talenti mostrando al contempo una cultura aziendale autentica.

Cosa rende gli avatar AI di HeyGen uno strumento unico per i video di reclutamento?

Gli avatar AI di HeyGen portano un tocco personalizzato e innovativo ai video di reclutamento. Questi avatar, combinati con le capacità AI di testo-a-video, permettono presentazioni dinamiche, rendendo il branding aziendale più coinvolgente e memorabile per i candidati potenziali.

Perché i video di onboarding e formazione di HeyGen sono vantaggiosi per i team HR?

HeyGen supporta i team HR con i suoi strumenti efficienti di creazione video, che includono editor drag-and-drop e generazione di voiceover. Queste funzionalità consentono una produzione senza intoppi di video di onboarding e formazione, garantendo un approccio coerente e professionale all'induzione dei dipendenti.

Come supporta HeyGen la produzione di video di branding del datore di lavoro?

HeyGen offre una gamma di controlli di branding, dall'integrazione del logo alla personalizzazione dei colori, insieme a una robusta libreria multimediale. Queste funzionalità consentono alle organizzazioni di creare video di branding del datore di lavoro visivamente attraenti che si allineano con la loro strategia di marketing per il reclutamento.

