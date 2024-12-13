Creatore di Video di Spiegazione del Processo di Assunzione per un Reclutamento Senza Problemi
Potenzia i team HR per attrarre i migliori talenti con video coinvolgenti. Crea facilmente contenuti accattivanti utilizzando avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Un video dinamico di 30 secondi per il branding del datore di lavoro, specificamente rivolto ai team di acquisizione talenti per le piattaforme social, potrebbe mostrare efficacemente la cultura unica della tua azienda. Questo video veloce catturerà l'essenza del tuo ambiente di lavoro attraverso scene vivaci e grafiche moderne, arricchite da musica vivace e sottotitoli generati automaticamente. Il suo scopo è evidenziare le dinamiche di squadra distintive e l'ambiente di lavoro, fungendo da potente strumento di strategia di marketing per il reclutamento.
Immagina di produrre un video esplicativo di 45 secondi 'Creatore di Video di Reclutamento AI', su misura per i team HR, che dettagli meticolosamente i benefici e il flusso di lavoro di uno strumento AI avanzato all'interno del loro processo di assunzione. La presentazione visiva sarà pulita, informativa e distintamente professionale, sfruttando elementi di video esplicativi animati per illustrare concetti complessi, il tutto supportato da una voce narrante chiara e istruttiva. L'efficienza di trasformare contenuti scritti in immagini coinvolgenti sarà raggiunta attraverso la capacità di testo-a-video da script.
Per i nuovi assunti, progetta un video di benvenuto e formazione di 60 secondi che spieghi a fondo le politiche aziendali iniziali e favorisca un senso di appartenenza. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma amichevole, integrando abilmente media di stock rilevanti dalla libreria multimediale, e essere arricchito da una voce amichevole e musica di sottofondo leggera. Modelli video personalizzabili, inclusi quelli disponibili tramite la funzione Templates & scenes di HeyGen, garantiranno un'introduzione coerente e coinvolgente alla cultura aziendale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Più Corsi e Raggiungi Più Studenti in Tutto il Mondo.
Potenzia i tuoi sforzi di reclutamento trasformando processi di assunzione complessi in video esplicativi coinvolgenti per un'ampia accessibilità.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione con l'AI.
Migliora il tuo processo di onboarding con video di formazione immersivi guidati dall'AI che migliorano il coinvolgimento e i tassi di ritenzione dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la mia strategia di marketing per il reclutamento?
HeyGen semplifica la creazione di video di reclutamento coinvolgenti attraverso le sue funzionalità guidate dall'AI. Con modelli personalizzabili e avatar AI, i team HR e di acquisizione talenti possono produrre video di reclutamento professionali che attraggono efficacemente i migliori talenti mostrando al contempo una cultura aziendale autentica.
Cosa rende gli avatar AI di HeyGen uno strumento unico per i video di reclutamento?
Gli avatar AI di HeyGen portano un tocco personalizzato e innovativo ai video di reclutamento. Questi avatar, combinati con le capacità AI di testo-a-video, permettono presentazioni dinamiche, rendendo il branding aziendale più coinvolgente e memorabile per i candidati potenziali.
Perché i video di onboarding e formazione di HeyGen sono vantaggiosi per i team HR?
HeyGen supporta i team HR con i suoi strumenti efficienti di creazione video, che includono editor drag-and-drop e generazione di voiceover. Queste funzionalità consentono una produzione senza intoppi di video di onboarding e formazione, garantendo un approccio coerente e professionale all'induzione dei dipendenti.
Come supporta HeyGen la produzione di video di branding del datore di lavoro?
HeyGen offre una gamma di controlli di branding, dall'integrazione del logo alla personalizzazione dei colori, insieme a una robusta libreria multimediale. Queste funzionalità consentono alle organizzazioni di creare video di branding del datore di lavoro visivamente attraenti che si allineano con la loro strategia di marketing per il reclutamento.