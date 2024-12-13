Creatore di Video Esplicativi sul Processo di Assunzione per Team HR

Ottimizza i video di onboarding e formazione per i team HR con modelli video personalizzabili per risultati professionali.

Produci un video esplicativo di 45 secondi sul processo di assunzione rivolto a professionisti delle risorse umane e responsabili delle assunzioni, mostrando come gli avatar AI di HeyGen possano accogliere i candidati e introdurre la cultura aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, con una voce fuori campo AI amichevole e chiara che guida gli spettatori attraverso i primi passi della candidatura.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo animato di 30 secondi per piccoli imprenditori e reclutatori, illustrando come i modelli video personalizzabili semplifichino la creazione di brevi clip di presentazione dei candidati coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e vivace, con musica di sottofondo allegra e una narrazione concisa ed energica che evidenzia le qualifiche chiave dei candidati.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi per team di marketing e creatori di contenuti nel settore HR tech, dettagliando i vantaggi di trasformare strategie di reclutamento complesse in guide complete utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen. Adotta uno stile visivo elegante e autorevole con transizioni dinamiche e una voce AI raffinata, assicurando che il contenuto sia facile da comprendere per un ampio pubblico.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio di reclutamento sui social media di 30 secondi rivolto a specialisti dell'acquisizione di talenti, dimostrando come i sottotitoli/caption automatici di HeyGen migliorino l'accessibilità e il coinvolgimento per le offerte di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispirante, utilizzando musica di sottofondo energica e una voce fuori campo chiara per trasmettere rapidamente i benefici di pool di talenti diversificati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Esplicativi sul Processo di Assunzione

Crea senza sforzo video esplicativi animati coinvolgenti per il tuo processo di assunzione e onboarding, semplificando la comunicazione e attirando i migliori talenti.

1
Step 1
Crea la Struttura del Tuo Video
Inizia creando la tua narrazione da uno script o selezionando tra modelli video personalizzabili. Questo forma la base per il tuo video esplicativo sul processo di assunzione.
2
Step 2
Anima il Tuo Video Esplicativo
Trasforma il tuo script in un video esplicativo animato dinamico. Aggiungi avatar AI per presentare il tuo contenuto in modo coinvolgente, dando vita al tuo messaggio.
3
Step 3
Migliora Audio e Accessibilità
Genera voci AI dal suono naturale per trasmettere chiaramente il tuo messaggio. Assicurati una vasta portata e inclusività aggiungendo sottotitoli/caption automatici al tuo video.
4
Step 4
Rifinisci e Condividi Efficacemente
Utilizza strumenti di editing video robusti per perfezionare la tua creazione. Esporta il tuo video esplicativo rifinito per varie piattaforme, pronto a supportare i tuoi team HR nell'onboarding e nel reclutamento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Attira i Migliori Talenti tramite i Social Media

.

Crea rapidamente video di reclutamento coinvolgenti e contenuti di branding del datore di lavoro per i social media per attrarre i candidati ideali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi animati coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre facilmente video esplicativi animati utilizzando avatar AI avanzati e una vasta gamma di modelli video personalizzabili. Il suo editor intuitivo drag-and-drop permette la creazione di video esplicativi creativi senza competenze di editing complesse, rendendo la produzione video professionale accessibile.

HeyGen può trasformare il mio script in un video esplicativo professionale con voci AI?

Assolutamente. HeyGen sfrutta la potente creazione di testo-a-video, permettendoti di trasformare il tuo script direttamente in un video esplicativo raffinato. Puoi scegliere tra varie voci AI e generare automaticamente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e la portata del tuo contenuto.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per i team HR che creano video di onboarding e formazione?

HeyGen è un creatore di video esplicativi ideale per i team HR, ottimizzando la produzione di video di onboarding e formazione con avatar AI. La sua efficienza libera risorse, permettendo alle risorse umane di concentrarsi su iniziative strategiche mentre forniscono contenuti coerenti e di alta qualità con branding personalizzato.

Come può HeyGen migliorare la mia strategia di marketing attraverso contenuti video esplicativi?

HeyGen ti consente di creare rapidamente contenuti video esplicativi diversificati, supportando la tua strategia di marketing complessiva su piattaforme come i social media. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una vasta libreria multimediale, puoi generare video d'impatto per varie campagne per catturare l'attenzione del pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo