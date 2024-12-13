Il Tuo Creatore di Video di Alta Qualità per Risultati Professionali

Sfrutta il Testo a video da script potenziato dall'AI per creare senza sforzo video Full HD e 4K che catturano il tuo pubblico.

Crea un tutorial di 1 minuto per videografi professionisti e piccole imprese, mostrando come elevare i loro portafogli online con video nitidi e di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere incredibilmente nitido, enfatizzando "video Full HD e 4K" e dimostrando il "miglioramento della qualità video online" attraverso HeyGen. Usa una "generazione di voiceover" precisa e professionale per guidare gli spettatori, culminando in un "Esportazione 4K" senza soluzione di continuità utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per una perfetta compatibilità con le piattaforme.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo dinamico di 90 secondi rivolto a marketer e creatori di contenuti, illustrando la potenza di un "generatore di video AI" per la produzione rapida di contenuti. L'estetica visiva dovrebbe presentare grafiche in movimento vibranti e "avatar AI" coinvolgenti che forniscono informazioni chiave, mentre l'audio consiste in una voce energica generata dall'AI. Evidenzia come "Testo a video da script" semplifichi il processo di creazione, consentendo di visualizzare facilmente concetti complessi su una "timeline multistrato".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi per gestori di social media ed educatori, dimostrando flussi di lavoro di "montaggio video" efficienti per la distribuzione su più piattaforme. Visivamente, presenta schermi divisi o tagli rapidi che mostrano lo stesso contenuto che si adatta senza problemi a vari rapporti d'aspetto, evidenziando la capacità di "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", con "Sottotitoli/didascalie" sempre presenti e sincronizzati. L'audio dovrebbe essere vivace, concentrandosi su istruzioni chiare per adattare i contenuti e garantire che "generare didascalie" sia evidenziato come una funzione che fa risparmiare tempo.
Prompt di Esempio 3
Crea una guida introduttiva di 2 minuti per principianti e imprenditori, concentrandoti su come "creare video HD online" con una finitura professionale, anche senza esperienza precedente. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e intuitivo, presentando una panoramica di "Modelli e scene" facili da usare e dimostrando il vasto "Supporto della libreria multimediale/stock". Una narrazione rassicurante e articolata dovrebbe guidare gli utenti attraverso la "timeline di montaggio", enfatizzando la semplicità di ottenere risultati professionali senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Alta Qualità

Produci senza sforzo video professionali e ad alta definizione con il nostro intuitivo creatore di video online, sfruttando strumenti AI e funzionalità creative per risultati sorprendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando tra i modelli di tendenza o caricando i tuoi media per iniziare a costruire il tuo video.
2
Step 2
Modifica con Precisione
Utilizza la timeline multistrato per disporre e perfezionare meticolosamente i tuoi clip video, immagini e audio.
3
Step 3
Genera Didascalie
Migliora i tuoi contenuti generando automaticamente sottotitoli e didascalie accurate utilizzando i nostri strumenti potenziati dall'AI.
4
Step 4
Esporta in 4K
Scarica il tuo video finito di alta qualità in una straordinaria risoluzione 4K, ottimizzato per qualsiasi piattaforma o pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video AI professionali e coinvolgenti per mostrare efficacemente le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità con il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI con output di alta qualità?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI per trasformare il testo in video professionali Full HD e 4K rapidamente. Gli utenti possono creare visuali sorprendenti con avatar AI e scene dinamiche, garantendo un'esperienza di editor video online fluida ed efficiente.

Quali capacità di montaggio video offre HeyGen per i creatori online?

HeyGen fornisce funzionalità di montaggio complete, inclusa la conversione da testo a video, la generazione di voiceover e la generazione di sottotitoli. Puoi facilmente personalizzare i modelli, controllare il branding ed esportare le tue creazioni in vari rapporti d'aspetto, inclusa l'esportazione 4K, per esportazioni senza soluzione di continuità su qualsiasi piattaforma.

HeyGen può generare didascalie e aiutare con il branding dei miei video?

Assolutamente! HeyGen genera automaticamente didascalie per l'accessibilità e il coinvolgimento. Inoltre, puoi controllare completamente la presenza del tuo marchio aggiungendo loghi, personalizzando i colori e selezionando elementi visivi specifici per garantire che ogni video rifletta la tua identità unica.

HeyGen è un editor video online efficace per creare contenuti professionali?

HeyGen è progettato per essere un potente e intuitivo generatore di video AI, consentendo agli utenti di creare video sorprendenti con il minimo sforzo. La sua suite di strumenti potenziati dall'AI, inclusi avatar AI personalizzabili e una ricca libreria multimediale, garantisce che tu possa produrre contenuti coinvolgenti e di alta qualità in modo efficiente per qualsiasi scopo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo