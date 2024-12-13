Generatore di Video di Alta Qualità: Crea Immagini Straordinarie

Genera video di marketing professionali con immagini generate dall'AI e capacità di trasformare testo in video da script senza soluzione di continuità.

Crea un video istruttivo di 90 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e ai proprietari di piccole imprese, mostrando come produrre facilmente una demo prodotto impressionante utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, moderno e in alta definizione, con una voce fuori campo chiara e professionale che spiega la funzione 'Da testo a video da script' e dimostra come ottenere un sorprendente upscaling 4K per un risultato finale raffinato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per professionisti del marketing e creatori di contenuti, illustrando come trasformare filmati esistenti di bassa qualità in un asset professionale. Questo video coinvolgente dovrebbe evidenziare il 'Supporto libreria multimediale/stock' di HeyGen per integrare il processo di 'Affinare e migliorare filmati di bassa qualità', accompagnato da musica vivace e una voce fuori campo energica.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione completo di 2 minuti rivolto a formatori aziendali ed educatori, dettagliando le funzionalità avanzate dell' 'editor video' all'interno di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e istruttivo, utilizzando gli 'Avatar AI' di HeyGen per guidare gli spettatori nell'aggiustare luminosità, contrasto e saturazione, accompagnato da una voce fuori campo calma e autorevole.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 60 secondi a ritmo veloce per social media manager e aziende di e-commerce, enfatizzando la velocità e la qualità nella generazione di contenuti. Questo video ricco di immagini dovrebbe presentare i 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen per migliorare l'accessibilità, dimostrando come sfruttare le sue capacità come generatore di video di alta qualità con voci fuori campo dal suono umano per creare brevi video accattivanti per le piattaforme online.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Alta Qualità

Crea senza sforzo video professionali e coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, trasformando le tue idee in contenuti visivi di alta qualità pronti per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il testo desiderato. La nostra funzionalità `Da testo a video da script` genererà automaticamente contenuti video basati sul tuo script, ponendo le basi per il tuo video di alta qualità.
2
Step 2
Scegli Elementi Visivi
Scegli tra diversi `Avatar AI` e modelli per creare immagini dinamiche. Integra media stock per completare perfettamente la tua narrazione, assicurando immagini `generate dall'AI` accattivanti.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo Professionali
Migliora il tuo video con la `Generazione di voci fuori campo` da parte dell'AI, fornendo `voci fuori campo dal suono umano` che si adattano perfettamente al tono e al messaggio del tuo video per un'esperienza immersiva.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Finalizza il tuo progetto utilizzando `Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto` per preparare il tuo video in varie risoluzioni. I tuoi `video di marketing` professionali sono ora pronti per essere condivisi su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Esperienze di Formazione e Apprendimento

.

Sviluppa video di formazione interattivi e di alta qualità che migliorano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video di alta qualità?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il testo in video senza sforzo. Utilizza avatar AI e voci fuori campo dal suono umano per creare contenuti video professionali e di alta qualità rapidamente dal tuo script, rendendo il processo altamente efficiente.

HeyGen può migliorare e potenziare filmati video esistenti di bassa qualità?

Sì, HeyGen funziona come un potente Miglioratore Video e Potenziatore Video. Può affinare e potenziare filmati di bassa qualità, incluse opzioni per l'upscaling 4K e la regolazione di luminosità, contrasto e saturazione per migliorare significativamente la qualità del tuo video.

HeyGen è uno strumento basato sul web e quali funzionalità supportano un flusso di lavoro efficiente?

HeyGen è uno strumento completamente basato sul web, rendendolo accessibile da qualsiasi luogo per generare video professionali. Offre ampi modelli e scene, insieme a una ricca libreria multimediale con foto e video stock, semplificando il tuo flusso di lavoro di creazione video.

Quali controlli di branding offre HeyGen per video di marketing professionali?

HeyGen offre agli utenti robusti controlli di branding, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, che sono cruciali per creare video di marketing coerenti. Questo assicura che le tue immagini generate dall'AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand su varie piattaforme e rapporti d'aspetto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo