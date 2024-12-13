Generatore di Video di Formazione per Help Desk: Aumenta l'Efficienza del Supporto

Crea video di formazione coinvolgenti per l'onboarding e il supporto clienti istantaneamente utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial conciso di 45 secondi per gli agenti del help desk esistenti, concentrandoti sulla risoluzione efficace di un problema comune di supporto clienti, mantenendo uno stile visivo e audio informativo e coinvolgente. Integra senza soluzione di continuità la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente dialoghi accurati, garantendo ulteriore chiarezza e accessibilità con sottotitoli generati automaticamente, migliorando così i tuoi video di formazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai team L&D e ai manager, evidenziando le capacità di HeyGen come generatore di video AI per produrre documentazione video coerente e di alta qualità. Il video dovrebbe presentare un'estetica visiva e audio moderna e autorevole, enfatizzando efficienza e chiarezza attraverso una sofisticata generazione di voiceover e ricchi supporti visivi dalla libreria multimediale integrata/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Produci un video pratico di 90 secondi per formatori tecnici e specialisti L&D, dimostrando un modulo di formazione tecnica complesso con una presentazione visiva e audio dettagliata e pulita. Questo video dovrebbe incorporare efficacemente la registrazione dello schermo di un flusso di lavoro software e utilizzare il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visione ottimale su diverse piattaforme di apprendimento, mostrando come una piattaforma video AI possa potenziare gli strumenti di automazione del flusso di lavoro.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per Help Desk

Trasforma rapidamente procedure complesse del help desk in guide video coinvolgenti, migliorando la formazione degli agenti e l'efficienza del supporto clienti con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Usa un Modello
Inizia creando il tuo script di formazione o seleziona tra una varietà di modelli e scene pre-progettati per guidare la creazione dei contenuti per le procedure del help desk.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo brand e abbinalo a un voiceover dal suono naturale per trasmettere il tuo messaggio di formazione in modo chiaro e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Media e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con immagini, video e musica pertinenti dalla libreria multimediale. Genera automaticamente e personalizza sottotitoli/caption per garantire accessibilità e chiarezza a tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Formazione
Una volta perfezionato il tuo video di formazione, esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividilo facilmente con il tuo team o integralo nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento per semplificare l'onboarding e l'upskilling degli agenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Scomponi procedure complesse del help desk e argomenti di supporto tecnico in video educativi chiari e facilmente digeribili per una comprensione migliorata.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione?

HeyGen semplifica il processo sfruttando l'AI generativa, permettendoti di creare video di formazione coinvolgenti con avatar AI e voiceover AI da un semplice script, riducendo significativamente i tempi di produzione e rendendo la formazione più efficiente.

HeyGen può essere utilizzato come generatore di video di formazione per help desk?

Assolutamente. HeyGen è un generatore di video AI ideale per creare video di formazione completi per help desk e documentazione video, migliorando i processi di supporto clienti e onboarding con contenuti chiari e coerenti.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per i team L&D?

HeyGen consente ai team L&D di produrre corsi di formazione e contenuti educativi di alta qualità in modo efficiente. I suoi avatar AI, i modelli estesi e le capacità di testo-a-video permettono una rapida creazione e condivisione della conoscenza all'interno della tua organizzazione.

HeyGen supporta funzionalità avanzate per la produzione video professionale?

Sì, HeyGen offre funzionalità robuste per la produzione video professionale, inclusi sottotitoli/caption automatici, controlli di branding e un editor intuitivo. Questo assicura che i tuoi video generati dall'AI soddisfino alti standard per varie comunicazioni interne ed esterne.

