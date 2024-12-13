Creatore di Video per il Flusso di Lavoro Sanitario: Semplifica e Forma

Ottimizza la formazione del personale e l'educazione dei pazienti trasformando gli script in video accattivanti con generazione di voiceover AI.

625/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo animato di 45 secondi rivolto ai pazienti, spiegando i benefici dei controlli preventivi regolari. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e accessibile, utilizzando colori vivaci e animazioni semplici per scomporre informazioni mediche complesse in parti digeribili. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare automaticamente la narrazione, garantendo video educativi per i pazienti chiari con sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video promozionale di 30 secondi che mostri un nuovo servizio di telemedicina a potenziali clienti e medici referenti. L'estetica del video dovrebbe essere moderna e dinamica, con tagli rapidi e immagini di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per evidenziare le caratteristiche principali. Crea una narrazione coinvolgente utilizzando stili video diversi, costruendo rapidamente una bozza di generatore video AI che può essere facilmente personalizzata utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, incoraggiando l'adozione rapida del servizio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 90 secondi di walkthrough per l'onboarding del nuovo personale amministrativo, dettagliando la procedura corretta per la gestione dei record dei pazienti, aderendo alle linee guida HIPAA. Questa esperienza di creazione di video del flusso di lavoro sanitario dovrebbe essere semplice e professionale, presentando i passaggi chiaramente utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme interne. Incorpora istruzioni chiare e concise fornite tramite generazione di voiceover e supportale con sovrapposizioni di testo sullo schermo, creando una produzione video efficace e snella.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Flusso di Lavoro Sanitario

Crea rapidamente video educativi per i pazienti e di formazione del personale conformi a HIPAA con il nostro Generatore di Video AI, ottimizzando le operazioni e migliorando l'accuratezza medica.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il tuo contenuto delineando il flusso di lavoro sanitario. Utilizza la funzione di trasformazione del testo in video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in una bozza di video, formando la base dei tuoi video del flusso di lavoro della clinica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare professionalmente il tuo contenuto sul flusso di lavoro sanitario. Questo aumenta il coinvolgimento sia per i video educativi per i pazienti che per i video di formazione del personale.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Audio
Arricchisci il tuo video con contenuti pertinenti della libreria multimediale e genera voiceover professionali. Includi facilmente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video del flusso di lavoro sanitario applicando controlli di branding per un aspetto coerente. Esportalo in vari rapporti d'aspetto per una distribuzione senza problemi, rendendo il tuo contenuto del Generatore di Video AI pronto per l'uso.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Creazione di Contenuti per Corsi Medici

.

Sviluppa e distribuisci in modo efficiente una gamma più ampia di corsi medici e contenuti educativi per professionisti sanitari e pazienti.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video per il flusso di lavoro sanitario?

HeyGen funge da avanzato Generatore di Video AI, consentendo una produzione efficiente di video per il flusso di lavoro sanitario. Gli utenti possono sfruttare avatar generati dall'AI e capacità di trasformare il testo in video per semplificare la produzione video, rendendo i processi complessi chiari e concisi.

HeyGen può essere utilizzato per creare video educativi coinvolgenti per i pazienti?

Assolutamente. Con HeyGen, puoi facilmente produrre video educativi coinvolgenti per i pazienti utilizzando video animati e stili video diversi. Personalizza le scene e incorpora voiceover professionali per comunicare efficacemente informazioni vitali e migliorare la comprensione del paziente.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i video realizzati con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia flessibilità creativa, consentendo agli utenti di personalizzare le scene e scegliere tra stili video diversi. Puoi anche utilizzare avatar generati dall'AI, aggiungere musica di sottofondo e incorporare funzionalità di script e voiceover professionali per produrre contenuti di alta qualità e con marchio.

Come migliora HeyGen i video di formazione del personale per i professionisti sanitari?

HeyGen rivoluziona i video di formazione del personale consentendo ai professionisti sanitari di creare rapidamente stili di video aziendali con AI. Puoi trasformare gli script in visualizzazioni dinamiche con funzionalità di bozza AI, sottotitoli e registrare qualsiasi cosa per produrre materiali di formazione coinvolgenti e coerenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo