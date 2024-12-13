Generatore di Video di Orientamento Sanitario per un Integrazione Senza Problemi

Crea video di onboarding coinvolgenti utilizzando avatar AI per l'educazione dei pazienti e la formazione sulla conformità semplificata.

Immagina un video di orientamento sanitario di 60 secondi per il nuovo personale infermieristico, con un avatar AI che li guida attraverso le politiche essenziali della struttura. Lo stile visivo è pulito e professionale, con un tono audio amichevole e rassicurante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentazioni coerenti e coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo per i pazienti di 45 secondi che spiega una procedura comune, rivolto ai pazienti e alle loro famiglie. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e rassicurante con semplici animazioni e una musica di sottofondo delicata, sfruttando la capacità di HeyGen di convertire il testo in video per trasformare facilmente le informazioni mediche in una narrazione comprensibile.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi che mostri nuovi servizi per i marketer sanitari, progettato per creare video su larga scala su varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente con musica di sottofondo vivace, utilizzando i modelli e le scene video personalizzabili di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di comunicazione interna di 90 secondi per i professionisti sanitari, annunciando un nuovo aggiornamento di conformità. Questa produzione di video generata da AI dovrebbe presentare uno stile visivo autorevole e diretto con una narrazione chiara e formale, arricchita dai sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità e dalla generazione di voiceover per il supporto multilingue.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Orientamento Sanitario

Crea senza sforzo video di orientamento sanitario coinvolgenti e professionali su larga scala, garantendo che il tuo pubblico riceva informazioni chiare e coerenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di orientamento nella piattaforma, sfruttando la tecnologia di conversione del testo in video di HeyGen per trasformare il tuo script in un video professionale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, fornendo un presentatore relazionabile e coerente per i tuoi video di orientamento sanitario.
3
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi Personalizzati
Integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding e incorpora facilmente altri elementi visivi per migliorare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video generando sottotitoli per l'accessibilità, quindi esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto preferiti, pronto per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva l'Efficacia dell'Orientamento e della Formazione

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione critica di orientamento sanitario e conformità utilizzando contenuti video dinamici generati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi coinvolgenti per i pazienti?

Il generatore di video AI di HeyGen consente ai professionisti sanitari di creare facilmente video educativi per i pazienti accattivanti. Utilizza la nostra tecnologia di conversione del testo in video e i modelli video personalizzabili per trasformare informazioni complesse in video animati chiari con avatar AI realistici, migliorando le comunicazioni sanitarie.

HeyGen può produrre video di orientamento sanitario professionali su larga scala?

Assolutamente, HeyGen è un potente generatore di video di orientamento sanitario che ti consente di produrre contenuti professionali in modo efficiente. Sfrutta la nostra piattaforma potenziata dall'AI per generare video di onboarding di alta qualità e materiali di formazione sulla conformità con un branding coerente, scalando i tuoi sforzi di educazione medica senza sforzo.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video sanitari realizzati con HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video sanitari siano perfettamente allineati con l'identità della tua organizzazione. Incorpora facilmente il tuo logo, i colori del marchio e i modelli video personalizzati per mantenere una presenza professionale e riconoscibile in tutte le tue comunicazioni.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo della tecnologia di conversione del testo in video di HeyGen per l'educazione medica?

La tecnologia innovativa di conversione del testo in video di HeyGen semplifica la produzione di contenuti educativi medici. Basta inserire il tuo script e il nostro generatore di video AI creerà video dinamici con avatar AI realistici e voiceover, riducendo significativamente il tempo e i costi di produzione per l'educazione medica.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo