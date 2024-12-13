Creatore di Video di Onboarding Sanitario: AI per una Formazione Senza Soluzione di Continuità

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti con avatar AI, migliorando la fidelizzazione dei nuovi assunti e garantendo una comunicazione coerente.

Crea un video di benvenuto e informativo di 90 secondi destinato ai nuovi professionisti sanitari che si uniscono a una struttura medica, concentrandosi sulle presentazioni essenziali dei dipartimenti e sulle procedure operative chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando avatar AI amichevoli per guidare lo spettatore, accompagnati da una voce fuori campo chiara e rassicurante generata direttamente da un copione, garantendo un tono e un messaggio coerenti in tutti i video di onboarding.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per semplificare l'onboarding dei pazienti su una nuova piattaforma di telemedicina, spiegando chiaramente come programmare appuntamenti e accedere alle consultazioni virtuali. Lo stile visivo dovrebbe essere user-friendly con dimostrazioni sullo schermo, arricchito da sottotitoli generati automaticamente per facilitare l'accessibilità, e guidato da un copione testo-video preciso che assicuri che tutti i passaggi critici siano comunicati efficacemente.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione tecnica di 2 minuti per il personale sanitario esperto, dettagliando l'installazione e il funzionamento iniziale di una nuova macchina per l'imaging diagnostico. L'approccio visivo dovrebbe essere altamente dettagliato, integrando filmati di repertorio pertinenti da una libreria multimediale per illustrare componenti complessi, strutturato utilizzando modelli e scene pre-progettati per mantenere un flusso educativo coerente e un'identità visiva.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione sulla conformità di 45 secondi per tutto il personale sanitario, riassumendo i protocolli critici di sicurezza dei dati e le normative sulla privacy in un formato facile da digerire. Lo stile visivo deve essere autorevole ma coinvolgente, con avatar AI professionali per trasmettere i messaggi chiave, con la possibilità di regolare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme e schermi di comunicazione interna.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding Sanitario

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e informativi per professionisti sanitari e pazienti, semplificando i tuoi processi con l'AI.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia convertendo il tuo copione in un video coinvolgente utilizzando la nostra avanzata capacità testo-video, o seleziona tra modelli personalizzabili progettati per il settore sanitario. Questo stabilisce rapidamente il nucleo del tuo contenuto di onboarding.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo contenuto. Migliora la professionalità e il coinvolgimento aggiungendo voci AI dal suono naturale, rendendo le informazioni complesse più facili da digerire per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica l'Identità del Marchio
Mantieni la coerenza e rafforza la fiducia integrando gli elementi del marchio della tua organizzazione. Applica il tuo logo, colori e altri controlli di branding per garantire che ogni video rifletta la tua immagine professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare il tuo contenuto a qualsiasi piattaforma, assicurando che i tuoi video di onboarding di alta qualità siano pronti per il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione nell'Onboarding

Eleva il coinvolgimento e migliora la fidelizzazione delle conoscenze per i nuovi dipendenti e pazienti del settore sanitario con video di onboarding dinamici e potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding tecnico?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video AI, trasformando i copioni direttamente in video coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti e la formazione tecnica. Utilizza le capacità di testo-video e modelli personalizzabili per produrre efficientemente video istruttivi di alta qualità senza competenze complesse di editing video. Questo aiuta a semplificare il processo di onboarding.

Quali capacità avanzate di AI offre HeyGen per contenuti video personalizzati?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e una potente tecnologia testo-video per creare video altamente personalizzati. Le nostre voci AI danno vita ai copioni, permettendoti di generare contenuti unici su misura per specifici pubblici, migliorando il coinvolgimento e la fidelizzazione.

HeyGen offre funzionalità robuste per la produzione di video tecnici e l'accessibilità?

Sì, HeyGen offre funzionalità complete per la produzione di video tecnici, inclusa la generazione automatica di sottotitoli e diverse voci AI. Puoi anche utilizzare la nostra vasta libreria multimediale, regolare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme e garantire che il tuo contenuto sia accessibile e professionale.

Come possono i team collaborare in sicurezza e mantenere il branding con la piattaforma di creazione video di HeyGen?

La piattaforma di creazione video di HeyGen facilita una collaborazione senza soluzione di continuità tra i team, permettendo a più utenti di contribuire ai progetti in modo efficiente. Con controlli di branding integrati, il tuo team può applicare costantemente loghi e colori, garantendo che ogni video sia allineato in modo sicuro con le linee guida del tuo marchio.

