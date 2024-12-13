Generatore di Video Informativi Sanitari Ottimizza l'Educazione dei Pazienti

Aumenta la comprensione dei pazienti e la portata del marketing con video sanitari generati dall'AI, sfruttando potenti capacità di testo-a-video.

514/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing sanitario dinamico di 30 secondi progettato per promuovere un nuovo servizio di consulenza virtuale per giovani professionisti. Questo video, rivolto a persone impegnate che cercano opzioni sanitarie convenienti, dovrebbe presentare un'estetica visiva moderna e pulita con musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo amichevole e professionale. Sfruttare la funzionalità di testo-a-video di HeyGen semplificherà la produzione di questo annuncio coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione medica completo di 60 secondi che descriva la procedura corretta per un test diagnostico comune. Il pubblico principale per questo contenuto generatore di video informativi sanitari è il nuovo personale medico e gli studenti, richiedendo uno stile visivo chiaro e istruttivo con animazioni passo-passo e una voce precisa e autorevole. Assicurati chiarezza e accessibilità incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen per tutte le informazioni parlate.
Prompt di Esempio 3
Produci un rapido video di 15 secondi con consigli sulla salute per i social media su come mantenere l'idratazione durante l'estate. Questo breve video d'impatto è destinato al pubblico generale, in particolare agli utenti dei social media in cerca di consigli pratici sul benessere, e dovrebbe avere uno stile visivo vivace e accattivante con sovrapposizioni di testo concise e musica di sottofondo vivace. La funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen consentirà un facile adattamento per varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Informativi Sanitari

Trasforma facilmente i tuoi script sanitari in video coinvolgenti e professionali per l'educazione dei pazienti, il marketing o la formazione medica.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla le tue informazioni sanitarie nella piattaforma e l'AI convertirà il tuo testo in uno script video. Questa è la base per il tuo video informativo sanitario.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questi presentatori AI possono trasmettere informazioni mediche complesse in modo chiaro, migliorando i tuoi video sanitari.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Aggiungi sottotitoli AI generati automaticamente, integra media rilevanti e applica il tuo branding per garantire che il video sia in linea con i tuoi obiettivi di educazione dei pazienti o marketing sanitario.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Genera il tuo video finale, pronto per la distribuzione. Esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, assicurando che il tuo messaggio raggiunga efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video Coinvolgenti per i Social Media

.

Genera rapidamente video e clip coinvolgenti per i social media per elevare gli sforzi di marketing sanitario.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare la generazione di video informativi sanitari?

HeyGen agisce come un potente Generatore di Video AI, consentendo la rapida creazione di video sanitari di alta qualità per l'educazione dei pazienti e contenuti informativi. Ottimizza il processo di produzione, rendendo accessibili e coinvolgenti argomenti medici complessi attraverso una piattaforma intuitiva.

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per i video di formazione medica?

HeyGen facilita la creazione di contenuti di formazione medica completi utilizzando avatar AI realistici e robuste capacità di testo-a-video. Gli utenti possono sfruttare la generazione di voiceover e sottotitoli AI in più lingue, garantendo esperienze di apprendimento chiare e inclusive per pubblici diversi.

HeyGen è adatto per creare video di marketing sanitario coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen è una soluzione ideale per il marketing sanitario, offrendo un'interfaccia facile da usare con diversi modelli di video per produrre rapidamente contenuti promozionali coinvolgenti. I suoi strumenti supportano controlli di branding e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per campagne sui social media efficaci e una maggiore diffusione.

Come garantisce HeyGen la facilità d'uso per i professionisti sanitari?

HeyGen è progettato con un'interfaccia user-friendly e un editing drag-and-drop, permettendo ai professionisti sanitari di creare video sanitari AI senza sforzo. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo, dallo script al video finale, senza richiedere competenze precedenti nella produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo