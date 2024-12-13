Piattaforma di creazione video potenziata dall'AI per il miglioramento sanitario

Ottimizza la mappatura del percorso del paziente per i professionisti sanitari. Crea video dinamici senza sforzo utilizzando il Text-to-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo animato di 60 secondi rivolto al personale clinico e ai nuovi assunti nel settore sanitario per la "formazione interna" su una procedura medica complessa. I visual dovrebbero essere coinvolgenti e istruttivi, con un avatar AI amichevole ma autorevole che spiega chiaramente ogni passaggio, supportato da una voce fuori campo chiara e sicura, enfatizzando l'"educazione sanitaria". Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per offrire contenuti coerenti e professionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per i capi dipartimento e i team leader per introdurre e visualizzare un nuovo processo operativo all'interno della loro struttura sanitaria. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi che dimostrano il flusso del processo, utilizzando sovrapposizioni di testo audaci per i passaggi chiave, il tutto accompagnato da una traccia strumentale vivace con "Sottotitoli/didascalie" per una comprensione universale. Questo approccio di "video dinamici" semplifica la comunicazione per un efficace miglioramento della mappatura sanitaria.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video narrativo ispiratore di 45 secondi per potenziali partner ospedalieri e investitori sanitari, mostrando una storia di successo nella "cura del paziente". Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, mescolando filmati di repertorio del mondo reale con sottili sovrapposizioni animate per enfatizzare i risultati dei pazienti, il tutto narrato da una voce fuori campo edificante e professionale. Usa la "Voiceover generation" di HeyGen per trasmettere un messaggio potente attraverso lo storytelling visivo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il creatore di video per la mappatura del miglioramento sanitario

Trasforma mappe complesse di miglioramento sanitario in video chiari e coinvolgenti che educano e informano gli stakeholder, semplificando i percorsi dei pazienti e i processi di formazione interna.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Trasforma senza sforzo la tua narrazione di mappatura del miglioramento sanitario in un video sfruttando la nostra capacità di Text-to-video da script, ponendo le basi per il tuo contenuto dinamico.
2
Step 2
Aggiungi AI Avatars e Voiceovers
Migliora il coinvolgimento selezionando da una gamma diversificata di AI avatars per presentare le tue informazioni, completati da voiceover AI di alta qualità, garantendo una comunicazione chiara e convincente.
3
Step 3
Applica Branding e Visuali Personalizzati
Personalizza il tuo video con Templates & scenes su misura per la sanità, incorporando i colori e il logo del tuo brand, in linea con l'identità visiva della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Approfondimenti
Genera e distribuisci i tuoi video di miglioramento sanitario di impatto utilizzando il ridimensionamento dell'aspect-ratio e le esportazioni, ottimizzandoli per qualsiasi piattaforma e permettendo una condivisione diffusa e una comprensione migliorata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Visualizza i Miglioramenti del Percorso del Paziente

Crea video dinamici per illustrare la mappatura di successo del percorso del paziente e i miglioramenti sanitari, promuovendo migliori risultati per i pazienti.

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen la produzione creativa di video?

HeyGen funge da piattaforma di creazione video potenziata dall'AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video dinamici senza sforzo. La nostra vasta libreria di templates & scenes, combinata con AI avatars e voiceover AI di alta qualità, facilita lo storytelling visivo coinvolgente e la creazione di video veramente accattivanti senza editing complesso.

Cosa rende efficaci gli AI avatars di HeyGen per contenuti video diversificati?

Gli AI avatars di HeyGen sono progettati per offrire narrazioni coerenti e professionali, fungendo da presentatori virtuali per i tuoi video animati. Questi strumenti di animazione potenziati dall'AI semplificano la produzione video, offrendo una gamma diversificata di avatar che possono essere abbinati a voiceover AI di alta qualità, eliminando la necessità di talenti vocali professionali tradizionali.

I video di HeyGen possono essere personalizzati per diverse piattaforme ed esigenze di branding?

Assolutamente, HeyGen consente una personalizzazione completa per adattarsi a diverse piattaforme ed esigenze di branding. Gli utenti possono utilizzare il ridimensionamento dell'aspect-ratio e le esportazioni per ottimizzare i video dinamici per i canali social media o la formazione interna, oltre ad aggiungere sottotitoli/didascalie e applicare controlli di branding robusti come loghi e colori specifici.

HeyGen è adatto per generare contenuti istruttivi e video esplicativi?

Sì, HeyGen eccelle come creatore di video per generare contenuti istruttivi di alta qualità e video esplicativi coinvolgenti in modo efficiente. La nostra avanzata capacità di text-to-video, combinata con templates sanitari personalizzabili e una libreria multimediale, semplifica il processo di creazione di video accattivanti per la formazione interna, l'educazione sanitaria o le spiegazioni del percorso del paziente.

