Sblocca Approfondimenti sulla Promozione della Salute con un Creatore di Video AI

Produci senza sforzo video coinvolgenti per l'educazione del paziente e spiegazioni sanitarie utilizzando avatar AI avanzati per la narrazione visiva.

367/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto ai professionisti sanitari, approfondendo una nuova scoperta di ricerca. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva professionale e pulita, con avatar AI realistici per articolare informazioni complesse con precisione e autorevolezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per i social media, rivolto a persone impegnate, offrendo un rapido aggiornamento sulla salute o sfatando un mito. Questo video dovrebbe presentare immagini veloci e musica di sottofondo di tendenza, garantendo l'accessibilità tramite sottotitoli automatici per la visione silenziosa su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video ispiratore di 50 secondi per gruppi comunitari, mettendo in evidenza un'iniziativa sanitaria locale come un pezzo di narrazione visiva. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere edificante e incentrato sulla comunità, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare senza soluzione di continuità la narrazione in un'esperienza visiva coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Approfondimenti sulla Promozione della Salute

Crea video coinvolgenti per la promozione della salute e l'educazione del paziente con la piattaforma AI di HeyGen, trasformando facilmente approfondimenti complessi in storie visive coinvolgenti.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Seleziona da una libreria diversificata di "modelli di video" professionali progettati per video esplicativi sanitari. I nostri "modelli e scene" sapientemente realizzati offrono un punto di partenza perfetto per i tuoi contenuti di promozione della salute.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Trasforma facilmente i tuoi contenuti scritti in immagini dinamiche. Incolla il tuo "testo in video da script", e HeyGen genererà un video completo, semplificando il processo di creazione di video educativi per i pazienti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi
Arricchisci la tua narrazione con immagini coinvolgenti. Integra "avatar AI" realistici per presentare i tuoi approfondimenti sulla salute, fornendo un tocco umano e migliorando la narrazione visiva nei tuoi video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione. Utilizza "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare i tuoi video di promozione della salute per vari "canali social media" e piattaforme, raggiungendo un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Sanitari Coinvolgenti per i Social Media

.

Genera rapidamente video e clip dinamici di approfondimenti sulla promozione della salute ottimizzati per i canali social media per coinvolgere e informare la tua comunità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen elevare gli approfondimenti sulla promozione della salute attraverso la generazione di video AI?

HeyGen consente alle organizzazioni di trasformare gli approfondimenti sulla promozione della salute in video coinvolgenti utilizzando il suo avanzato Generatore di Video AI. Semplifica la creazione di narrazioni visive coinvolgenti, rendendo i video educativi accessibili e d'impatto per un pubblico più ampio.

HeyGen può aiutare a produrre video esplicativi sanitari di alta qualità per l'educazione del paziente?

Assolutamente. HeyGen è ideale per creare video esplicativi sanitari efficaci e video educativi per i pazienti. Con avatar AI personalizzabili e una libreria di modelli video, semplifica la produzione di contenuti informativi che migliorano la comprensione e il coinvolgimento del paziente.

Quali controlli di branding offre HeyGen per personalizzare i contenuti video?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendo agli utenti di personalizzare i video con i propri loghi, colori del brand e font. Questi strumenti di editing garantiscono un'identità visiva coerente su tutti i contenuti video, perfetti per la condivisione sui canali social media e per mantenere il riconoscimento del brand.

Come utilizza HeyGen la funzione di testo in video da script e i sottotitoli AI per semplificare la creazione di video?

HeyGen rivoluziona la creazione di video convertendo il testo in video da script con incredibile facilità, riducendo significativamente i tempi di produzione. Combinato con sottotitoli AI automatizzati e avatar AI realistici, HeyGen agisce come un potente creatore di video che rende i video professionali accessibili a tutti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo