Generatore di Video per Marchi della Salute: Potenziato dall'AI e Facile

Crea rapidamente video coinvolgenti per l'educazione dei pazienti utilizzando il testo a video professionale da script, senza necessità di esperienza di editing video.

Crea un video educativo di 45 secondi per l'educazione dei pazienti, rivolto a chi è interessato a comprendere condizioni mediche comuni. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e rassicurante, con un avatar AI che spiega argomenti complessi in modo chiaro e amichevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per fornire informazioni accurate, rendendolo un efficace generatore di video medici AI per i fornitori di assistenza sanitaria.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video promozionale di 30 secondi progettato per il marketing sanitario, mirato ad attrarre nuovi clienti in una clinica di benessere specializzata. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e professionale, mostrando filmati di alta qualità sulla vita sana. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per produrre rapidamente un video convincente per il marchio della salute.
Progetta un video di 60 secondi in formato breve per contenuti sui social media, rivolto ai giovani adulti per promuovere la consapevolezza del benessere mentale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda e ispirante, con tagli rapidi e musica edificante. Assicurati che i sottotitoli di HeyGen siano prominenti per l'accessibilità e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme, rendendolo un ideale creatore di video sanitari per la comunicazione digitale.
Produci un video di comunicazione interna di 50 secondi, rivolto al personale sanitario con un importante aggiornamento procedurale. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e professionale, basato su testo chiaro e grafica di supporto. Impiega la funzionalità di testo a video di HeyGen per trasformare un brief scritto in un video raffinato, semplificando la produzione di video sanitari senza bisogno di competenze di editing estese.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Marchi della Salute

Crea facilmente video professionali per marchi della salute con l'AI, anche senza esperienza precedente di editing video, per educare i pazienti e potenziare il tuo marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il tuo script in HeyGen per sfruttare la nostra capacità di testo a video AI, trasformando il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI personalizzati per rappresentare il tuo marchio sanitario, garantendo una presenza amichevole e professionale sullo schermo.
3
Step 3
Arricchisci con Media Stock
Utilizza la nostra vasta libreria multimediale per aggiungere filmati stock, immagini e musica pertinenti, arricchendo l'appeal visivo del tuo video sanitario.
4
Step 4
Genera Sottotitoli ed Esporta
Genera automaticamente sottotitoli AI accurati per migliorare l'accessibilità, quindi esporta il tuo video finito per condividerlo su tutte le tue piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di Annunci Sanitari ad Alte Prestazioni

Crea rapidamente annunci video efficaci e basati sui dati con l'AI, ottenendo risultati migliori per le campagne del tuo marchio della salute.

Come può HeyGen migliorare la mia produzione di video sanitari?

HeyGen funge da avanzato generatore di video medici AI, consentendo ai professionisti e ai marketer sanitari di creare contenuti educativi e di marketing per i pazienti coinvolgenti. Con il testo a video AI e una vasta libreria multimediale, puoi produrre video sanitari di alta qualità senza un'esperienza estesa di editing video.

Posso creare avatar AI personalizzati per il mio marchio sanitario?

Assolutamente! HeyGen ti consente di sviluppare avatar AI personalizzati che rappresentano perfettamente il tuo marchio sanitario, garantendo una rappresentazione coerente e professionale in tutti i tuoi video di marketing sanitario. Questa funzione aiuta a fornire un'educazione personalizzata ai pazienti su larga scala.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre una vasta gamma di strumenti creativi, inclusi modelli di video personalizzabili e un'ampia libreria multimediale, per semplificare la produzione di video sanitari. Puoi facilmente generare contenuti coinvolgenti per i social media o video educativi per i pazienti con testo a voce AI e sottotitoli AI.

Come supporta HeyGen formati di contenuto diversi?

HeyGen supporta vari formati di contenuto attraverso rapporti d'aspetto personalizzabili, permettendoti di ottimizzare i tuoi video di marketing sanitario per diverse piattaforme. Inoltre, la generazione di sottotitoli e voiceover AI garantisce accessibilità e una maggiore portata per i contenuti del tuo marchio sanitario.

