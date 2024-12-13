Generatore di Video di Formazione sulle Molestie: Crea Corsi Coinvolgenti

Crea video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro coinvolgenti più velocemente. Sfrutta il potente Testo-a-video da script per contenuti di conformità facili.

Crea un video professionale di 1 minuto rivolto ai responsabili delle risorse umane e agli sviluppatori di formazione, dimostrando come HeyGen funzioni come un efficiente generatore di video AI per creare video di formazione personalizzati per i dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito e diretto, con un focus sulla facilità d'uso. Utilizza la funzionalità Testo-a-video da script per trasformare il contenuto scritto in una narrazione coinvolgente, mostrando quanto rapidamente si possano coprire argomenti complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 90 secondi basato su scenari, progettato per tutti i dipendenti e i team leader, illustrando situazioni comuni di molestie sul posto di lavoro e le risposte appropriate. Adotta uno stile visivo empatico e relazionabile, accompagnato da un tono audio calmo ma serio, rendendo il contenuto altamente coinvolgente per i video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro. Sfrutta la funzionalità Modelli & scene di HeyGen per costruire rapidamente vari scenari e aggiungi Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità e il rafforzamento della formazione sulla conformità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico e moderno di 45 secondi rivolto ai piccoli imprenditori e ai generalisti delle risorse umane, enfatizzando la velocità e la flessibilità dell'uso di un creatore di video anti-molestie. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e accessibile, con una voce chiara e professionale. Evidenzia la capacità di aggiornare e distribuire rapidamente la formazione utilizzando avatar AI e dimostra come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni semplifichino la distribuzione su varie piattaforme, dimostrando infine la sua convenienza economica.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video empatico e riflessivo di 2 minuti per formatori aziendali e responsabili della Diversità & Inclusione, concentrandosi sul realismo e la personalizzazione in scenari complessi sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere diversificato e inclusivo, supportato da una narrazione audio professionale e ponderata. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per creare situazioni rappresentative, assicurando che la formazione affronti efficacemente gli aspetti sfumati della prevenzione delle molestie e promuova un ambiente veramente inclusivo.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione sulle Molestie

Produci rapidamente video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro coinvolgenti e conformi con l'AI, semplificando i tuoi processi HR e garantendo una comunicazione chiara.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo o incollando il tuo script di formazione. La nostra funzionalità Testo-a-video da script trasforma efficacemente il tuo contenuto in un video dinamico, pronto per la produzione.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per essere i tuoi presentatori. Questi personaggi virtuali danno vita al tuo script, creando video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro coinvolgenti.
3
Step 3
Applica Controlli di Branding
Personalizza il tuo video per allinearlo con l'identità della tua organizzazione. Utilizza i controlli di branding per integrare senza problemi il logo, i colori e i caratteri della tua azienda, garantendo la coerenza del marchio.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Con il tuo contenuto finalizzato, genera istantaneamente il tuo video completo. Utilizza facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare i tuoi video di formazione personalizzati per una distribuzione senza problemi su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi di Conformità HR

.

Trasforma informazioni legali e politiche complesse in spiegazioni video facili da comprendere, potenziate dall'AI, per un'educazione anti-molestie efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione personalizzati per i dipendenti?

Il generatore di video AI di HeyGen ti consente di trasformare i tuoi script di formazione in video professionali e personalizzati per i dipendenti senza sforzo. La nostra funzionalità Testo-a-video da script, combinata con avatar diversi e voiceover AI, semplifica l'intero processo di produzione.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per il realismo e il supporto multilingue nei video anti-molestie?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e voiceover AI per ottenere un alto realismo e personalizzazione nei tuoi sforzi di creazione di video anti-molestie. La nostra piattaforma include anche il supporto multilingue, permettendoti di fornire una formazione di conformità efficace a una forza lavoro globale.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di formazione HR esistenti per i video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro?

Sì, HeyGen supporta varie integrazioni LMS, rendendo facile incorporare senza problemi i tuoi video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro nei programmi di formazione HR esistenti. Questo assicura un'efficace distribuzione e monitoraggio della tua formazione essenziale sulla conformità.

Quali risorse offre HeyGen per una formazione coinvolgente sulle molestie?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e un generatore di video AI per creare video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro coinvolgenti. Puoi facilmente adattarli per la formazione video basata su scenari, migliorando il coinvolgimento e l'efficacia degli studenti.

