Crea un video di formazione sulla prevenzione delle molestie di 60 secondi per i nuovi dipendenti, utilizzando immagini professionali e una narrazione chiara. Questo video dovrebbe definire le molestie sul posto di lavoro e delineare le politiche aziendali, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente per video di formazione efficaci sulla prevenzione delle molestie.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video di sensibilizzazione contro le molestie di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti e alla direzione, mostrando uno scenario comune con un tono empatico e immagini coinvolgenti. Il video dovrebbe illustrare come riconoscere e segnalare comportamenti inappropriati, convertendo facilmente un copione dettagliato utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire la conformità legale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione HR di 30 secondi per manager e team leader, impiegando uno stile visivo diretto e autorevole per sottolineare il loro ruolo critico nel mantenere un ambiente di lavoro rispettoso. Questo prompt si concentra sulle migliori pratiche per la formazione sulla prevenzione delle molestie, migliorando la chiarezza con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 50 secondi per tutti i dipendenti, caratterizzato da uno stile visivo moderno e pulito per rassicurarli sull'impegno dell'azienda per un ambiente di lavoro sicuro. Questo prompt per il creatore di video AI dovrebbe incoraggiare la comunicazione aperta riguardo alle preoccupazioni sul posto di lavoro, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per garantire l'accessibilità per video coinvolgenti alimentati dall'AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Prevenzione delle Molestie

Crea rapidamente video di formazione professionali e coinvolgenti sulla prevenzione delle molestie per garantire consapevolezza sul posto di lavoro e conformità legale con strumenti alimentati dall'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo "copione video" esistente nella piattaforma. La nostra funzione "Testo-a-video" convertirà istantaneamente il tuo testo in scene video, risparmiandoti tempo e sforzo nella creazione dei contenuti.
2
Step 2
Seleziona un Presentatore AI
Scegli da una vasta libreria di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio. Questi "presentatori AI" professionali danno vita ai tuoi contenuti di formazione, rendendo i tuoi video coinvolgenti e relazionabili.
3
Step 3
Aggiungi Branding Personalizzato
Integra l'identità visiva della tua azienda utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)". Applica il tuo logo e i colori del brand per garantire coerenza e rafforzare il messaggio della tua organizzazione nel "creatore di video di sensibilizzazione contro le molestie".
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per scaricarlo nel formato desiderato. Distribuisci facilmente i tuoi "video di formazione sulla prevenzione delle molestie" completati sulle tue piattaforme interne per una "formazione HR" efficace e "conformità legale".

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti HR Complessi

Rendi le linee guida complesse sulla prevenzione delle molestie facili da comprendere e ricordare attraverso video chiari e concisi generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di Video di Formazione sulla Prevenzione delle Molestie?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che trasforma il tuo testo o copione video in coinvolgenti Video di Formazione sulla Prevenzione delle Molestie. Con HeyGen, puoi facilmente generare video professionali con avatar AI e voiceover AI realistico, semplificando il tuo processo di creazione dei contenuti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video AI per la formazione HR?

HeyGen offre una suite di funzionalità perfette per la formazione HR, inclusi modelli di video personalizzabili e video coinvolgenti alimentati dall'AI. Questo consente alle organizzazioni di produrre in modo efficiente materiali di formazione di alta qualità e impatto per la prevenzione delle molestie sul posto di lavoro senza un'esperienza estesa nella produzione video.

HeyGen può aiutare a garantire la conformità legale nei contenuti video di sensibilizzazione contro le molestie?

Sì, HeyGen ti aiuta a creare contenuti video di sensibilizzazione contro le molestie coerenti e legalmente conformi. Convertendo il tuo copione video preciso in un video generato dall'AI con controlli di branding, mantieni il pieno controllo sul messaggio, garantendo accuratezza e aderenza agli standard legali.

HeyGen è adatto a tutti i tipi di video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro?

HeyGen è altamente versatile per la creazione di vari video di formazione sulle molestie sul posto di lavoro. La sua piattaforma alimentata dall'AI ti consente di utilizzare diversi presentatori AI e personalizzare i contenuti per affrontare scenari specifici, rendendolo uno strumento ideale per una formazione completa e adattabile.

