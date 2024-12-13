Casi d'uso

La piattaforma innovativa di HeyGen consente agli utenti di creare video di compleanno personalizzati e coinvolgenti con facilità. Con funzionalità come il trascinamento e il rilascio, la libreria audio e i modelli di video, HeyGen semplifica la creazione di video di compleanno, rendendo più facile la condivisione di auguri animati e momenti indimenticabili sui social network.